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Лишь один новобранец из Приморья изъявил желание служить на альтернативной службе

01 Июля 2015, 19:29 | Приморье

На Дальнем Востоке и Восточной Сибири уже призваны более 10,5 тыс. новобранцев, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В ходе текущей призывной кампании у жителей Восточной Сибири и Дальнего Востока не  пользуется популярностью альтернативная гражданская служба. Для ее прохождения отправлены всего четыре человека - два призывника из Хабаровского края, по одному - из Приморья и Якутии. В осенний призыв прошлого года желающих было восемь. Впервые один призывник (из Амурской области) отправлен в научную роту - в войска воздушно-космической обороны в Красногорске.

На Дальнем Востоке и Восточной Сибири в ходе призывной кампании "Весна-2015", стартовавшей 1 апреля, уже мобилизовано более 10,5 тыс. человек. Более 7 тыс. из них уже отправлены в войска для прохождения военной службы по призыву.

Как сообщает пресс-служба Восточного военного округа, всего для прохождения медкомиссий и определения категории годности к военной службе было вызвано более 35 тыс. молодых людей. Из них планируется призвать на воинскую службу 10,7 тыс. человек.

Призывная кампания в ВВО завершится 15 июля.

Юрий РОГОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.

 
Автор: Юрий Рогов
Теги: армия  призыв 



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Комментарии

  • Псевдоним22:44, 02.07.2015#

    В качестве альтернативной службы парней можно отправить работать на суда рыболовные или грузовые. Зарплаты скотские , условия труда спартанские. Так в некоторых странах делают (Вместо тюремного заключения)

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