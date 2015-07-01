Актуальные темы
Finam
Новости finance.comon.ru
LentaInformNews
Новые составы Общественных экспертных советов формируют в Приморье
01 Июля 2015, 12:50 | Приморье
В Приморье в ходе пленарного заседания Общественной Палаты Приморского края избраны 24 представителя Общественных экспертных советов, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу администрации.
В мероприятии приняли участие представители департаментов Администрации Приморья, Росреестра, главы муниципальных районов и городских округов, Уполномоченный по правам человека в Приморском крае Валерий Розов. Заседание провел председатель Общественной Палаты Виктор Лаврентьев.
В данный момент в Приморском крае идет формирование новых составов восьми Общественных экспертных советов. Это ОЭС по обеспечению качественным жильём, по региональной образовательной политике, по вопросам здоровья, по качеству услуг ЖКХ, по развитию физической культуры и массового спорта, по развитию малого и среднего предпринимательства, по социальной поддержке, по экономической политике.
Все кандидатуры были рассмотрены на соответствующих комиссиях, заседаниях совета Общественной Палаты. В каждый Совет могли войти три кандидата, набравшие максимальное количество баллов на голосование. Отбор проходил по трем критериям: уровень компетенции профессионализма, знания специальной ситуации, уровень независимости.
По словам председателя Общественного благотворительного фонда «Мама» Натальи Изотовой, в составы Общественных экспертных советов должны входить независимые люди.
«Формирование Общественно экспертных советов – серьезная работа, мы несем ответственность за избранных людей. Должна быть справедливость и независимость экспертов, в Советах по образованию не должны быть только директора школ, а в здравоохранении только главные врачи», – считает она.
По результатам голосования, в новые составы Общественных экспертных советов Общественная Палата выбрала 24 человека. Далее экспертно-рейтинговым голосованием будет выбрано еще по шесть кандидатов в каждый Совет, и по три кандидатуры представит Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.
Автор:
Теги: экспертный совет
Новости тематики
- Арбитражным судам Приморского края доверяют, уголовным – нет
- Диван - оружие пролетариата
- В администрации Владивостока создано новое управление
- Китай и пенсионеры
- "Дайте мне хоть раз съездить на рыбалку перед смертью"
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
- Пустое и думы
- Страшно далеки они
- Дальний Восток отмечает День России
Новости раздела
- Арбитражным судам Приморского края доверяют, уголовным – нет
- Рукотворная красота создана в Кавалерово
- Тайны Приморья раскрываются летом
- Система видеонаблюдения "Ростелекома" обеспечила 100% онлайн-трансляцию в период проведения ЕГЭ-2018
- Во Владивостоке владельцам 101 квартиры придется ликвидировать перепланировки
- Tele2 провела "День открытых людей" во Владивостоке
- Диван - оружие пролетариата
- Владивостоку предложили Китеж-град
- Приморские депутаты поддержали резкое повышение пенсионного возраста
- Тайфунная Мекка
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Минфин признал, что курс доллара завышен многократно
- Россельхознадзор прокомментировал информацию о запрете выращивать овощи на дачах и огородах
- Суд разъяснил, как решать споры, если вашу квартиру залили
- Турдом какой-то
- Население ждет новой девальвации рубля и размышляет о покупке долларов
- Техосмотр обрастет штрафами и "уголовкой"
- Завещанному не верить
- В Хабаровском крае началась подготовка к III Дальневосточному форуму предпринимателей
- 15 тысяч новых рабочих мест планируется создать на Чукотке
- Крупнейший логистический комплекс развернется на 15 гектарах ТОР "Хабаровск"
Loading...