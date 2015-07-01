Новые составы Общественных экспертных советов формируют в Приморье

В Приморье в ходе пленарного заседания Общественной Палаты Приморского края избраны 24 представителя Общественных экспертных советов, сообщает деловая газета "Золотой Рог" со ссылкой на пресс-службу администрации.

В мероприятии приняли участие представители департаментов Администрации Приморья, Росреестра, главы муниципальных районов и городских округов, Уполномоченный по правам человека в Приморском крае Валерий Розов. Заседание провел председатель Общественной Палаты Виктор Лаврентьев.

В данный момент в Приморском крае идет формирование новых составов восьми Общественных экспертных советов. Это ОЭС по обеспечению качественным жильём, по региональной образовательной политике, по вопросам здоровья, по качеству услуг ЖКХ, по развитию физической культуры и массового спорта, по развитию малого и среднего предпринимательства, по социальной поддержке, по экономической политике.

Все кандидатуры были рассмотрены на соответствующих комиссиях, заседаниях совета Общественной Палаты. В каждый Совет могли войти три кандидата, набравшие максимальное количество баллов на голосование. Отбор проходил по трем критериям: уровень компетенции профессионализма, знания специальной ситуации, уровень независимости.

По словам председателя Общественного благотворительного фонда «Мама» Натальи Изотовой, в составы Общественных экспертных советов должны входить независимые люди.

«Формирование Общественно экспертных советов – серьезная работа, мы несем ответственность за избранных людей. Должна быть справедливость и независимость экспертов, в Советах по образованию не должны быть только директора школ, а в здравоохранении только главные врачи», – считает она.

По результатам голосования, в новые составы Общественных экспертных советов Общественная Палата выбрала 24 человека. Далее экспертно-рейтинговым голосованием будет выбрано еще по шесть кандидатов в каждый Совет, и по три кандидатуры представит Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский.