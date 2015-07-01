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Ученый из Греции займется в Дальневосточном Федеральном университете выхлопными газами

01 Июля 2015, 10:00 | Приморье

Исследование на тему «Влияние выхлопных газов на флору и фауну» будет проводить коллектив ученых Инженерной школы ДВФУ во главе с профессором Медицинской школы Крита (Греция), доктором биологических наук, президентом Ассоциации европейских токсикологов и токсикологических обществ Аристидис ТСАТСАКИС, сообщает деловая газета "Зололтой Рог".

Как сообщили в департаменте образования и науки Приморья, такую возможность предоставил Российский научный фонд, который подвел итоги грантового конкурса, направленного на поддержку небольших исследовательских групп под руководством ведущих российских и зарубежных ученых. В числе победителей оказался проект Дальневосточного федерального университета. Грант выделен на три года с финансированием в размере 10 миллионов рублей в год.

По словам ответственного исполнителя проекта с российской стороны, заместителя директора Школы естественных наук ДВФУ по развитию, доцента инженерной школы  Кирилла ГОЛОХВАСТА, Аристидис Тсатсакис является признанным в мире ведущим ученым в области популяционной токсикологии.

В Дальневосточном федеральном университете Аристидис Тсатсакис возглавит исследовательскую группу, которая будет заниматься изучением воздействия твердых частиц, находящихся в выхлопных газах автомобилей, на обитающих в городе животных, в том числе морских беспозвоночных, растения, грибы  и бактерии.

Несмотря на то что сотрудничество греческого ученого с ДВФУ началось недавно, в партнерстве с коллегами в ДВФУ уже подготовлено несколько совместных статей для публикации в ведущих международных журналах.

Евгений СИДОРОВ.  Газета «Золотой Рог», Владивосток.

Автор:
Теги: ДВФУ  флора  приморье  экология  фауна  наука 



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Комментарии

  • Псевдоним18:33, 01.07.2015#

    а какой смысл заниматься исследованиями?!пока они занимаются х. . й автомобили будут продолжать отравлять всё вокруг. есть нормы по выбросам, есть простейшие газоанализаторы. подставил к трубе выхлопной и понятно сразу должен этот драндулет находиться на дороге или нет. это не шутки это реальное здоровье наших детей. необходим реальный тех осмотр, необходимо исключить саму возможность загрязнения воздуха ленивыми владельцами не желающими заниматься ремонтом. почему мы должны дышать этой хренью? пусть уже разберутся с этими липовыми тех осмотрами.

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