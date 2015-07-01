Ученый из Греции займется в Дальневосточном Федеральном университете выхлопными газами

Исследование на тему «Влияние выхлопных газов на флору и фауну» будет проводить коллектив ученых Инженерной школы ДВФУ во главе с профессором Медицинской школы Крита (Греция), доктором биологических наук, президентом Ассоциации европейских токсикологов и токсикологических обществ Аристидис ТСАТСАКИС, сообщает деловая газета "Зололтой Рог".

Как сообщили в департаменте образования и науки Приморья, такую возможность предоставил Российский научный фонд, который подвел итоги грантового конкурса, направленного на поддержку небольших исследовательских групп под руководством ведущих российских и зарубежных ученых. В числе победителей оказался проект Дальневосточного федерального университета. Грант выделен на три года с финансированием в размере 10 миллионов рублей в год.

По словам ответственного исполнителя проекта с российской стороны, заместителя директора Школы естественных наук ДВФУ по развитию, доцента инженерной школы Кирилла ГОЛОХВАСТА, Аристидис Тсатсакис является признанным в мире ведущим ученым в области популяционной токсикологии.

В Дальневосточном федеральном университете Аристидис Тсатсакис возглавит исследовательскую группу, которая будет заниматься изучением воздействия твердых частиц, находящихся в выхлопных газах автомобилей, на обитающих в городе животных, в том числе морских беспозвоночных, растения, грибы и бактерии.

Несмотря на то что сотрудничество греческого ученого с ДВФУ началось недавно, в партнерстве с коллегами в ДВФУ уже подготовлено несколько совместных статей для публикации в ведущих международных журналах.

Евгений СИДОРОВ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.