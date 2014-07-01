500 многодетных семей Находки получили бесплатную землю

Очередная жеребьевка земельных участков состоялась в Находкинском городском округе. На этот раз обладателями собственной земли под строительство домов стали 8 многодетных семей.

Представители администрации городского округа отмечают, что выдаваемые земельные участки расположены в бурно развивающемся районе города – в районе бухты Прозрачной и озера Приморского. Их площадь составляет от 16 до 19,8 соток.

«Территория, определенная под застройку многодетным, находится в привлекательном районе Находки с точки зрения близости школ, детских садов и учреждений здравоохранения, близости морского побережья и пресного озера. К участкам ведут асфальтированные дороги, ходит городской автобусный маршрут», - сообщили в городской администрации.

Прошедшим процедуру жеребьевки многодетным выдается пакет документов, используя который, горожане в сжатые сроки могут оформить наделы в собственность. Средства на выполнение необходимых процедур предусмотрены в городском бюджете.

В настоящее время Находка занимает третье место по количеству выданных земельных участков. Почти 500 находкинских семей с тремя и более детьми уже получили землю под индивидуальное жилищное строительство в собственность.

Представители администрации Находки отмечают, что сейчас юристы администрации отстаивают право города выдавать многодетным землю в местности, отнесенной к категории федеральных лесов.

Параллельно управление землепользования и застройки проводит процедуру предусмотренного государством оформления двух крупных территорий. Планируется, что в районе озера Лебяжьего и бухты Средней будет сформировано порядка 380 земельных наделов. Таким образом, Находка сможет предоставить участки многодетными семьями, уже внесенными в сводный реестр, а также создаст задел на будущее.

Напомним, предоставление земельных участков многодетным семьям ведется в Приморье в рамках исполнения Указа Президента. На данный момент бесплатными земельными участками в регионе обеспечены 70 процентов многодетных семей, включенных в реестр на начало 2014 года.

Одновременно с этим законом в Приморье реализуется краевой закон о бесплатном предоставлении земельных участков молодым семьям и семьям с двумя детьми. Закон был разработан по инициативе главы региона Владимира Миклушевского и вступил в силу 1 января 2014 года. За короткий срок участки уже предоставлены 203 семьям.

ZRPRESS.RU, Владивосток.