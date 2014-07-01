Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
500 многодетных семей Находки получили бесплатную землю
Очередная жеребьевка земельных участков состоялась в Находкинском городском округе. На этот раз обладателями собственной земли под строительство домов стали 8 многодетных семей.
Представители администрации городского округа отмечают, что выдаваемые земельные участки расположены в бурно развивающемся районе города – в районе бухты Прозрачной и озера Приморского. Их площадь составляет от 16 до 19,8 соток.
«Территория, определенная под застройку многодетным, находится в привлекательном районе Находки с точки зрения близости школ, детских садов и учреждений здравоохранения, близости морского побережья и пресного озера. К участкам ведут асфальтированные дороги, ходит городской автобусный маршрут», - сообщили в городской администрации.
Прошедшим процедуру жеребьевки многодетным выдается пакет документов, используя который, горожане в сжатые сроки могут оформить наделы в собственность. Средства на выполнение необходимых процедур предусмотрены в городском бюджете.
В настоящее время Находка занимает третье место по количеству выданных земельных участков. Почти 500 находкинских семей с тремя и более детьми уже получили землю под индивидуальное жилищное строительство в собственность.
Представители администрации Находки отмечают, что сейчас юристы администрации отстаивают право города выдавать многодетным землю в местности, отнесенной к категории федеральных лесов.
Параллельно управление землепользования и застройки проводит процедуру предусмотренного государством оформления двух крупных территорий. Планируется, что в районе озера Лебяжьего и бухты Средней будет сформировано порядка 380 земельных наделов. Таким образом, Находка сможет предоставить участки многодетными семьями, уже внесенными в сводный реестр, а также создаст задел на будущее.
Напомним, предоставление земельных участков многодетным семьям ведется в Приморье в рамках исполнения Указа Президента. На данный момент бесплатными земельными участками в регионе обеспечены 70 процентов многодетных семей, включенных в реестр на начало 2014 года.
Одновременно с этим законом в Приморье реализуется краевой закон о бесплатном предоставлении земельных участков молодым семьям и семьям с двумя детьми. Закон был разработан по инициативе главы региона Владимира Миклушевского и вступил в силу 1 января 2014 года. За короткий срок участки уже предоставлены 203 семьям.
Новости тематики
- Бизнес-гороскоп: Рыбам в пятницу лучше уплыть с работы пораньше
- Приморье - в тройке лидеров по добыче минтая
- Владивосток первым встретит Дэвида Рамсера и узнает невероятную историю народной дипломатии
- Бизнес-гороскоп: Водолеи немного утолят свою финансовую жажду
- Более 11 тысяч приморцев пригласили на праздник выпускников "Крылья Востока"
- Синоптики рассказали, когда в Приморье установится хорошая погода
- В Приморье ожидаются дожди и грозы
- В Приморском крае составили портрет "классического" алиментщика
- Детей в Приморье станет меньше почти на четверть
- Более 100 секций подготовили для участников МедиаСаммита в Приморье
Новости раздела
- "Люди кипели от возмущения"
- Пенсионный возраст для этих людей могут оставить прежним
- Первый спорткомплекс с бассейном достраивают в Фокино
- В Приморье в нацпарке "Бикин" пересчитали тигров
- Еще три находкинские семьи готовятся к переезду по программе переселения аварийного жилья "Терминал Астафьева"
- В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
- Бонусы и сервисы в дорогу
- Tele2 поддерживает будущих журналистов и блогеров Приморья
- Бизнес-гороскоп: Рыбам в пятницу лучше уплыть с работы пораньше
- Водные прогулки станут безопаснее
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Они поверили, что пенсионная реформа их не коснется, и крупно прогадали
- "Веркеенко оказался единственным мужиком в приморской власти"
- Недвижимость в Приморье резко подешевела
- Путин готов вмешаться и смягчить пенсионную реформу
- Названа зарплата, которая позволит причислять себя в Приморье к среднему классу
- "Единая Россия" категорически отказалась поддержать референдум по пенсионной реформе
- Московский суд арестовал банковские счета крупнейшей компании порта Владивосток
- На Дальнем Востоке уже продается топливо по 100 рублей за литр
- "Люди кипели от возмущения"
- Смертельная реформа