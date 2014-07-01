Террорган ФАНО по Дальнему Востоку прописали во Владивостоке

Создан Территориальный орган Федерального агентства научных организаций России по Дальнему Востоку. Его руководителем назначен Андрей АКСЕНОВ, ранее занимавший должность директора Инвестиционного агентства Приморского края, сообщает официальный сайт ФАНО.

Руководитель Федерального агентства Михаил КОТЮКОВ представил Андрея Аксенова директорам научно-исследовательских организаций Приморского края.

Управление на Дальнем Востоке – это уже второй территориальный орган ФАНО России. Первый открыли на Урале, им руководит Игорь МАНЖУРОВ. В ближайшее время у Федерального агентства научных организаций появится еще одно отделение – в Сибири.

Планируется, что территориальное управление займется повышением престижа Дальневосточной академии наук, созданием благоприятных условий для научных исследований. Также в задачи управления войдет освобождение институтов от несвойственных им хозяйственных функций.

Среди первоочередных задач Андрей Аксенов назвал формирование профессиональной команды и повышение эффективности научных организаций региона.

– Первым делом необходимо сформировать работоспособный коллектив специалистов, базируясь на высвободившихся сотрудниках Дальневосточного отделения РАН. Вторая задача – систематизировать проблематику, которая существует в научных организациях Дальневосточного федерального округа. И третья задача - разработать программу повышения эффективности деятельности институтов региона», – отметил он.

Андрей Аксенов родился 30 мая 1959 года в Москве. В 1981 году окончил Московский институт стали и сплавов. Долгое время работал на кафедре металловедения цветных металлов МИСиС в должностях инженера, младшего – ведущего научного сотрудника, доцента и профессора. С 2005 по 2009 гг. занимал должность проректора МИСиС по науке и инновациям. С августа по декабрь 2009 г. работал директором Института технологий материалов МИСиС.

С декабря 2009 по октябрь 2010 года работал сначала в Федеральном агентстве по образованию (Рособразование) заместителем начальника Управления образовательных учреждений, затем в Министерстве образования и науки России заместителем директора Департамента регионального развития.

В феврале 2012 года он был назначен ио ректора ДВФУ. С 2013 года являлся директором Агентства по привлечению инвестиций в Приморье. В мае 2011 года ему присвоена ученая степень доктора технических наук. Имеет ученое звание профессора.

Евгений СИДОРОВ. Газета "Золотой Рог", Владивосток.