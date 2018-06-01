В Приморском крае составили портрет "классического" алиментщика

Накануне Дня защиты детей судебные приставы Приморского края составили портрет «классического» алиментщика. Кто же он, «усредненный» неплательщик алиментов? Каков его возраст, пол, социальное положение? Трудоустроен этот должник или перебивается случайными заработками?

Согласно расчетам, классический приморский алиментщик – это мужчина от 30 до 42 лет, уклоняющийся от выплат задолженности или находящийся в розыске за неуплату алиментных платежей, сообщили деловой газете "Золотой Рог" в прес-службе УФССП России по Приморскому краю.

Лишь небольшое количество алиментщиков - 56 из 15 834 человек выплачивают своим детям деньги добровольно и не имеют задолженности, а 880 делают это весьма нерегулярно, вспоминая о своих детях лишь время от времени.

2238 должников трудоустроены и регулярно перечисляют деньги на содержание детей, а вот те, кто так и не выплатил алименты до достижения ребёнком совершеннолетия, и продолжают отдавать долги – 293 человека.

Стоит заметить, что отцов –алиментщиков почти в три раза больше, нежели матерей.

Молодых нерадивых алиментщиков, чей возраст колеблется от 18 до 30 лет – 1625 человек.

Количество должников возрастает вместе с возрастом недобросовестных родителей - от 30 до 42 лет их уже почти 10 тысяч, но с наступлением более зрелого периода жизни количество должников по алиментам заметно убавляется - от 42 до 54 лет их чуть более 3 000, от 54 до 66 – 282 человека и лишь 5 алиментщиков в Приморском крае продолжают выплачивать средства на содержание своих детей после 66 лет.

2 173 алиментщика находятся в розыске за неуплату средств на содержание своих детей, к ответственности по ст. 5.35.1 КоАП РФ привлечены 1085 должников, а уголовная ответственность по ст. 157 УК РФ настигла 605 недобросовестных родителей.

На исполнении в структурных подразделениях УФССП России по Приморскому краю находится 15 834 исполнительных производства о взыскании алиментных платежей, что на 653 исполнительных производств меньше, чем в аналогичном периоде прошлого года.

В этом году возбуждено 3419 исполнительных производств.

В результате работы по взысканию алиментов остаток неоконченных исполнительных производств по итогам 4 месяцев этого года составил 12 451 исполнительное производство.

В целом, приморскими судебными приставами в рамках исполнительных производств о взыскании алиментных платежей произведено на сегодняшний день 298 арестов имущества должников, вынесено 6176 постановлений о временном ограничении на выезд неплательщиков из Российской Федерации.

327 должников в этом году ограничены в специальном праве управления транспортным средством и теперь вынуждены передвигаться пешком.

Совокупный долг по алиментам составляет 1 139 606 000 руб.

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Газета "Золотой Рог", Владивосток