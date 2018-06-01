Детей в Приморье станет меньше почти на четверть

К Дню защиты детей крайстат подготовил доклад о приморской ребятне

В Приморском крае численность детей в возрасте 0-17 лет на начало 2017 года составила 370.5 тыс. человек (19.3% численности постоянного населения края), в том числе 190 тыс. мальчиков и 180.5 тыс. девочек. В городской местности проживало 276.8 тыс. детей, в сельской – 93.7 тыс. человек. Удельный вес возрастной группы малышей (0-6 лет) составил 44% от общего числа детей.

За 2017 год родилось 20973 ребенка, что на 11% меньше, чем в 2016 году, из них 241 двойня, 10 троен и одна пятерня (в 2016 – 260 двойни, 11 троен). Коэффициент рождаемости составил 10.9 на 1000 человек населения, как в городской, так и в сельской местности. До 2014 года этот показатель в селе был значительно выше, чем в городе (2014 - на 2.4 процентного пункта).

Согласно расчету перспективной численности населения до 2035 года (по среднему варианту прогноза от базы на начало 2017 года), подготовленному Росстатом, число детей и подростков до 16 лет к началу 2036 года значительно уменьшится (на 21%). С каждым годом число родившихся будет уменьшаться – с 21.1 тыс. человек (11 родившихся на 1000 человек населения) в 2018 году до 17.5 тыс. (9.5 родившихся на 1000 человек населения) в 2035 году. Суммарный коэффициент рождаемости (число рождений на одну женщину в течение репродуктивного периода), возможно, возрастет с 1.648 в 2018 году до 1.740 в 2035 году, при этом в сельской местности коэффициент составит - 2.410 и будет традиционно выше, чем в городской (1.623).

В Приморском крае в динамике удельного веса родившихся по возрастам матерей заметно снижение у матерей в возрастной группе до 25 лет (за последние десять лет с 40.8% до 21.3%). В этом возрасте обычно рождаются первенцы. Удельный вес детей рожденных женщинами в возрасте от 25 до 35 лет увеличился с 50% в 2008 году до 61.6% в 2017 году, а у женщин старше 35 лет с 8.9% до 17%, соответственно.

Под влиянием новых мер, стимулирующих рождаемость, стабильно увеличивается и число повторных рождений (родившиеся по порядку вторыми, третьими и более) основная часть которых приходится на женщин старше 25 лет (58% всех родившихся). Во всех городских округах и муниципальных районах в 2017 году удельный вес повторно родившихся малышей составлял свыше 50% всех рождений.

Из общего числа рожденных в 2017 году 212 детей (2016 – 259) рождены несовершеннолетними (до 18 лет) матерями, из них 68% – внебрачные дети. У матерей-одиночек родилось 2399 детей, что составило 11% общего числа рождений – это самый низкий показатель за последние годы. Добровольно признаны отцами 13% внебрачных детей – их рождения регистрируются на основании совместного заявления родителей в органах ЗАГС.

За год в Приморском крае в возрасте 0-17 лет умерло 250 детей (в 2016 – 291), из них 137 (156) детей в возрасте до 1 года. Показатель младенческой смертности в крае остается высоким: из 1000 родившихся умерло 6 детей в возрасте до 1 года. В структуре причин младенческой смертности преобладали состояния, возникающие в перинатальный период (0-6 первых дней жизни) – 47% всех умерших до 1 года, врожденные аномалии – 22% и болезни органов дыхания – 7%.

В возрасте 1-17 лет умерло 113 детей, что на 16% меньше, чем в 2016 году. Больше половины смертей приходилось на несчастные случаи (61% всех умерших в возрасте 1-17 лет), из них 14 детей погибли от транспортных травм, 6 – совершили самоубийство, 3 – были убиты.

Сокращение численности детского населения происходило так же и за счет миграционной убыли. В 2017 году отток детей до 18 лет в межрегиональной миграции (1179 человек) был частично замещен притоком в международной (170 человек).

Из общего числа прибывших в Приморский край из других регионов России дети в возрасте 0-17 лет составили 17%, из других стран – 9%, из числа выехавших – 21% и 7%, соответственно.

За последний год сменили место жительства на территории края (внутрирегиональная миграция) – 10.7 тыс. человек в возрасте 0-17 лет.

На конец 2017 года в крае действовало 520 самостоятельных и 5 филиалов дошкольных образователь¬ных учреждений; численность детей, посещающих их, составила 89.9 тыс. человек. Так же работало 50 групп кратковременного пребывания детей, их посещало 619 человек.

В 2017 году в расчете на 100 мест приходилось 99 детей (в 2016 - 100). В 199 дошкольных учреждениях численность детей превысила число мест (38% от общего числа дошкольных образовательных учреждений). Переуплотненность отмечалась в 10 муниципальных образованиях края.

По данным обследования в сфере дополнительного образования детей, 718 организаций, имеющих лицензию на предоставление услуг по дополнительным общеобразовательным программам для детей, а также организаций, реализующих программы спортивной подготовки, осуществляли деятельность по дополнительным общеобразовательным программам для детей, причем для каждой пятой организации данный вид деятельности являлся основным.

Основную долю (91%) обследованных организаций дополнительного образования детей составили организации муниципальной формы собственности, частной – 5% организаций.

Согласно данным проведенного статистического наблюдения, в 2017 году 226.1 тыс. детей получали услуги по дополнительным общеобразовательным программам, из них 78% в возрасте от 7 до 17 лет. При этом следует отметить, что часть детей занималась одновременно в двух и более организациях и (или) по нескольким дополнительным общеобразовательным направлениям в одном учреждении.

В сельской местности дети имели меньше возможностей в получении дополнительного образования. Здесь только каждая четвертая организация предоставляла услуги дополнительного образования, которыми были охвачены 44.9 тыс. человек.

В крае развитие индивидуальных интересов и способностей детей осуществлялось по различным направлениям дополнительных общеобразовательных программ: по социально-педагогическому направлению занималось 19% детей, по естественно-научному – 11%, техническому – 4%, туристско-краеведческому – 3% детей.

Наиболее массовыми и популярными остаются художественно-эстетическое и спортивное направления. В области искусств по общеразвивающим и предпрофессиональным программам обучалось 82.8 тыс. детей (37%), в области физической культуры и спорта – 52.4 тыс. учащихся (23%).

Кроме того, было обследовано 38 физкультурно-спортивных организаций, занимающихся только спортивной подготовкой детей. В них занималось 8.6 тыс. детей, из них только 5% – на платной основе.

В летний период 2017 года в крае действовало 622 (2016 – 669) дет-ских оздоровительных учреждения (лагерей), в которых поправили свое здоровье 95.3 тыс. школьников (на 9% меньше, чем в предыдущем году). Большая часть детей проводила летние каникулы в пришкольных лагерях с дневным пребыванием (64.8 тыс. школьников) и лишь 31% отдыхал в загородно-оздоровительных, санаторных лагерях и лагерях труда и отдыха.