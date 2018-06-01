Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Жители Приморья могут снизить ставку по ипотеке без потери компенсации процентов
В Приморском крае по инициативе региональной Корпорации развития жилищного строительства (КРЖС) внесены изменения в краевой закон «О социальной поддержке граждан в сфере ипотечного жилищного кредитования». Поправки предусматривают возможность рефинансирования ипотечной ставки для жителей Приморья, купивших квартиры в строящихся или недавно введенных в эксплуатацию домах, без потери компенсации процентов, сообщили деловой газете "Золотой Рог" в администрации Приморского края.
Как рассказали в Корпорации, до принятия изменений приморцы, приобретая жилплощадь в таком доме, могли компенсировать до половины от уплаченных ими процентов, однако при этом не имели возможности снижать ставку. Поправки отменили данное условие.
По словам генерального директора Корпорации развития жилищного строительства Романа Чернявского, изменения законодательства ждали многие жители края.
«Каждый день мы консультируем граждан по вопросам снижения процентных ставок по ипотеке. Многие уже получили положительные решения и ждали принятия поправок, чтобы продолжить процедуру оформления ипотечного займа», – прокомментировал он, добавив, что благодаря перекредитованию, ежемесячные платежи заемщиков существенно снизятся.
Отметим, изменения были одобрены главой региона Андреем Тарасенко. По мнению руководителя края, нововведения позволят существенно уменьшить нагрузку на семейный бюджет приморцев.
Кроме того, Андреем Тарасенко одобрена работа Корпорации по программе «Семейная ипотека с государственной поддержкой». В случае рождения второго и третьего ребенка у семей появилась возможность оформить или рефинансировать ипотечный займ под 6% годовых.
Также по поручению главы региона Корпорацией разработана ипотечная программа для работников социальной сферы.
«Молодым учителям и врачам, которых мы приглашаем на работу в отдаленные города и села Приморья, важно иметь возможность получить служебное или приобрести на льготных условиях собственное жилье», – заявил ранее руководитель края.
Напомним, Корпорация развития жилищного строительства создана Администрацией Приморья для развития ипотечного кредитования и повышения финансовой грамотности населения. За любой консультацией в области ипотечного жилищного кредитования приморцы могут обратиться по адресу: Владивосток, улица Прапорщика Комарова, 45а, или заполнив форму на сайте www.кржс.рф.
Отметим, развитие ипотечного кредитования и арендного жилья – одно из 11 приоритетных направлений, определенных Советом при Президенте РФ Владимире Путине по стратегическому развитию и приоритетным проектам.
Фото – Александр Сафронов (Администрация Приморского края)
Новости тематики
- Детей в Приморье станет меньше почти на четверть
- Жители Приморья могут снизить ставку по ипотеке без потери компенсации процентов
- Русские книги в дар – на фестивале пусанской книги
- Более 100 секций подготовили для участников МедиаСаммита в Приморье
- Успехов в учебе может добиться каждый
- Студентам Приморья предлагают пройти стажировку в краевой Администрации
- Ветераны Приморья получили полезные подарки
- В Приморском крае с лучшим скворечником поедут в "Океан"
- Циклон принесет в Приморье дожди, грозы и похолодание
- Власти утверждают, что птичий вирус H9 не опасен для жителей Приморья
Новости раздела
- Детей в Приморье станет меньше почти на четверть
- Жители Приморья могут снизить ставку по ипотеке без потери компенсации процентов
- Русские книги в дар – на фестивале пусанской книги
- Жители региона смогут получить медаль "За особый вклад в развитие Приморского края"
- Глава Владивостока решил минимизировать массовые мероприятия
- Паруса сёрферов тянут за собой туризм в крае
- Туриндустрия Приморья делает ставку на молодежь
- Ночь – самое время идти в музей
- Применить власть в экологии
- Да грядет рододендрон!
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Стало известно, когда на месте бывшего "В-Лазера" откроется новый супермаркет
- Владимир Путин отправил в отставку глав сразу двух дальневосточных регионов
- Один из крупнейших производителей техники откроет в Приморье свое производство
- США собираются блокировать порты Приморья с помощью новых санкций против КНДР
- Выплаты приморским вкладчикам рухнувшего банка начнутся не скоро
- Новый мост на Дальнем Востоке позволит сэкономить на логистике миллиарды рублей
- В Приморье подсчитали морской урожай
- Рыбоперерабатывающий завод построят на Курилах под инвестквоты
- Валерий Мишин: Для объединения двух Корей потребуются триллионы долларов и долгие годы
- Хабаровск уверенно шагнул в 21-й век