Русские книги в дар – на фестивале пусанской книги

Во Владивостоке, в муниципальной библиотеке БУК, 24 мая состоялось торжественное открытие «Уголка Пусана» в рамках фестиваля Пусанской книги.

Его организаторы – администрация Владивостока и города-побратима Пусана (Республика Корея). В церемонии открытия принимали участие глава Владивостока Виталий Веркеенко, представительная делегация из администрации города Пусана. А также представители краевых и городских властей, общественности, от лица корейской диаспоры в мероприятии участвовал Валентин Пак, председатель Ассоциации корейских организаций Приморского края (АКОРП), известный издатель.

Около двух тысяч книг на корейском языке подарила Владивостоку администрация города Пусана (Республика Корея). Книги пополнили фонды не только городской молодёжной библиотеки «Бук», но также других муниципальных библиотек краевой столицы.

Цель акции – знакомство приморцев с корейской литературой, привлечение в библиотеки школьников, студентов-востоковедов, всех, кто изучает корейский язык, интересуется культурой и языком Страны утренней свежести.

«Пусан – один из старейших городов-побратимов Владивостока, – отметил глава Владивостока Виталий Веркеенко, – Мы благодарны за идею – создать в городе «Уголок Пусана». Думаю, что это событие будет способствовать нашему дальнейшему сотрудничеству и дружбе».

Глава города отметил, что в Пусане есть «Уголок Владивостока». Он был создан в 2014 году и представлен макетом нашего Токаревского маяка.

В ответном приветственном слове начальник департамента планирования и управления делами администрации Пусана господин Ли Бёнг Чжин сказал: «Для нас это очень важный шаг, мы рады поделится частицей корейской культуры с нашими соседями. Планируем пополнять эту книжную коллекцию».

Валентин Пак, в рамках фестиваля, преподнёс в дар корейской стороне первый книжный подарок – 20 книг издательства «Валентин» из серии «Земля вольной надежды» историко- краеведческой тематики. Среди них – уникальный трёхтомник «Путешествие на Восток наследника цесаревича. Путевые заметки князя Э.Э. Ухтомского» «Первые корейские семью Южно-Уссурийского края», «Переселение корейцев на Дальний Восток России. 1860-1880 годы».

– Мне, как человеку с корейскими корнями и русской душой, очень приятно участвовать в этом событии, где происходит обмен духовными ценностями – книгами, – сказал Валентин Пак, председатель АКОРП. – Во Владивостоке, в сквере городов-побратимов, недалеко от арки Пусана, находится единственный в России памятник, посвящённый дружбе русского и корейского народа. Его установила корейская диаспора. Сегодня мы дарим книги на русском языке с надеждой, что в Пусане появится книжный зал Владивостока.

Представители корейской стороны с большой благодарностью приняли этот дар, заверив, что книги непременно займут почётное место на владивостокских стеллажах в современной городской библиотеке Пусана, строительство которой завершится в 2019 году.

Проект планируют расширять. Чем больше в Корее будут знать о Приморье и его столице, тем крепче будут наши побратимские связи, тем больше появится новых совместных программ.

На фото: приветственное слово главы Владивостока Виталия Веркеенко, выступление начальника департамента планирования и управления делами администрации г. Пусана господина Ли Бёнг Чжина, торжественный момент – перерезается красная ленточка, Валентин Пак, председатель АКОРП, вручает книги в дар господину Ли Бёнг Чжину, корейские барабанщики – украшение фестиваля пусанской книги.

Лариса РЕКОВА.

Фото автора, Александры КИМ, Анастасии КОТЛЯРОВОЙ

Газета "Золотой Рог", Владивосток