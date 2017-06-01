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Главная улица Владивостока: от Американской до Светланской
Газета «Золотой Рог» продолжает публиковать новые страницы авторского проекта Ульяны Старостиной «Владивосток. По улице - в историю»
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
Улица Светланская
Столица Приморья разрослась на более 800 улицах, из них около 300 носят именные названия. Наше «путешествие» в историю Владивостока мы продолжим по его главной улице - Светланской.
В первые годы существования военного поста она была совсем короткой и носила неофициальное название - Американская, в честь пароходо-корвета «Америка», построенного на верфях в Нью-Йорке. В 1859 году «Америка» приняла участие в экспедиции под руководством генерал-губернатора Восточной Сибири графа Николая Николаевича Муравьёва-Амурского, по результатам которой была составлена первая карта залива Петра Великого.
В 1867 году русский вице-адмирал Александр Егорович Кроун прибыл во Владивосток на пароходо-корвете «Америка» и приступил к строительству главной улицы. Так как главной рабочей силой была команда матросов «Америки», то и улицу стали называть Американской.
Есть и другая версия. К концу 60-х годов позапрошлого века самыми популярными постройками на этой улице были гостиница с рестораном Генри Купера, салон и торговая фактория братьев Карла и Оскара Смитов, лавка Джона Де-Фриза, пекарня Отто Рейна. Все эти люди были выходцами из Северо-Американских Соединенных Штатов, и русские поселенцы собирательно называли их «американцами».
Свое официальное название улица Светланская получила в 1873 году. Великий князь Алексей Александрович, сын Российского императора Александра II, прибыл во Владивосток на фрегате «Светлана». В честь этого события улица и получила свое имя. Стоить отметить, в то время городская центральная улица состояла из пяти отдельных: Светланская, Афанасьевская, Первая Портовая, Экипажная и Поротовская. В 1907 году в результате благоустройства - сноса всех бугров и засыпки оврагов - эти улицв объединились в одну под именем Светланская. Но на этом история с названием не закончилась.
В 1924 году, в год смерти вождя мирового пролетариата товарища Владимира Ильича Ленина, в СССР его именем было названо более 10 000 улиц. Владивосток не стал исключением, и Светланская превратилась в Ленинскую. Спустя 68 лет, в 1992 году, когда Владивосток стал открытым городом, в силу происходящих в стране политических изменений и новой волны переименований, главная улица столицы Приморья вновь обрела свое прежнее название - Светланская.
Сейчас она растянулась почти на пять километров. Светланская - это сердце нашего города, которое днем бьётся медленно из-за вечных пробок и страдает из-за перенасыщения выхлопными газами.
Во Владивостоке по главной улице тигры ходят. Это правда.
Одно из самых узнаваемых зданий Владивостока - это большой ГУМ, расположенный по адресу Светланская, 35. Он стал детищем товарищества, открытого немцами из Гамбурга Густавом Кунстом и Густавом Альберсом на Дальнем Востоке Российской империи, которое просуществовало вплоть до 1930-х.
Эти молодые люди, Густав Кунст, которому тогда исполнилось 27 лет, и Густав Альберс, на год моложе, случайно встретились в Шанхае в 1864 году. Как пишет известный краевед, действительный член Общества изучения Амурского края, журналист Иван Егорчев, «услышав о новом русском порте на берегах бухты Золотой Рог, которому в то время исполнилось всего четыре года, в сентябре 1864 года Альберс на шхуне «Мета» отправился во Владивосток. Сняв дом у полуразвалившейся «Амурской торговой компании», он открыл магазин под своим именем. В 1865 году сюда перебрался и Кунст, став компаньоном Альберса».
Из книги Валерия Маркова «Здравствуй, Владивосток!» мы узнаем, что во Владивостоке торговый дом «Кунст и Альберс» был основал в 1866 году.
Участок территории современного ГУМа был куплен главою фирмы у голландца Джеймса Корнелиуса Де-Фриза, приехавшего во Владивосток на два года раньше. В то время фирма располагала двумя деревянными складами и небольшим домиком в два этажа. Верхний был предназначен под контору и жилье, нижний - под торговые помещения. Позже, когда торговым домом управлял уже Адольф Даттан, фирма решила возвести во Владивостоке универсальный магазин нового типа, где можно было купить буквально всё, от булавки до шубы, от бутылки пива до сенокосилки. Для такой торговли, конечно, требовалось соответствующее здание. Его строительство началось в 1882 году и стало главной задачей «Кунста и Альберса».
Интересные факты об этой постройке рассказал нам краевед Иван Егорчев: «Все стройматериалы пришлось заказывать в Европе и везти морем через полмира. Так, на паруснике «Ганс» из Гамбурга были доставлены во Владивосток 124 стальные балки общим весом в 55 тонн, 25 тонн цветных плиток для пола, 2000 листов кровельного железа, цемент; привозились даже печи и кованые двери, кирпич и кафель.
Проектом предусматривалось здание на главной улице Владивостока – Светланской. Парадные двери были украшены четырьмя колоннами и башенкой, отдельный боковой вход был с Суйфунской улицы (сейчас Уборевича). Работы велись в 1882-1883 годах, а 1 апреля 1884 года роскошное здание «целиком из камня и железа» пригласило первых покупателей. В нем было 18 отделов: мужское и женское готовое платье, товары для путешественников и оптика, охотничье оружие, парфюмерия, галантерея для мужчин и женщин, ювелирные изделия, ткани и бельё, аптекарские и колониальные товары, вина, мебель, стекло и фарфор, меха и кожаные изделия. Кроме парового отопления, телефонов и лифта, здание впервые в Сибири получило освещение от собственной электростанции».
Это было одно из первых многоэтажных строений Владивостока.
Свой нынешний вид здание ГУМа приобрело в начале XX века.
Глава фирмы Густав Кунст, постоянно живший в Гамбурге, «выписал» архитектора Г. Р. Юнгхенделя, который внес в архитектуру города не только стиль модерн, но и традиции немецкого барокко. Необходимые материалы и, прежде всего, фасонный облицовочный кирпич, которым до сих пор отличается здание «старого» ГУМа, были привезены из Гамбурга.
Продолжение следует.
Часть первая. Не будем сокращать ни названия, ни знания
Как улицы обретают свои имена. Улица Анны Щетининой
Часть вторая. Главная улица Владивостока: от Американской до Светланской
Часть третья. Алеутская. Это там, где живут алеуты?
Ульяна СТАРОСТИНА, выпускница 11 класса школы N53, Владивосток. Автор фото - Софья ОКУЛОВСКАЯ.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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