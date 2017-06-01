Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Интеллектуальная игра "Биржа ума" пройдет в рамках Дальневосточного МедиаСаммита-2017 во Владивостоке
Бороться за Кубок МедиаСаммита будут журналисты, PR-специалисты, фотографы и другие незаурядные личности, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер Дальневосточного МедиаСаммита-2017.
Интеллектуальная игра "Биржа ума" пройдет 8 июня в рамках Дальневосточного МедиаСаммита-2017 в кампусе ДВФУ. К участию приглашаются команды журналистов, PR-специалистов и фотографов. Победители получат звание самых умных и Кубок МедиаСаммита.
Чтобы принять участие в игре и блеснуть острым умом и незаурядной эрудицией, нужно сформировать команду из 6-8 человек. Заявиться на игру могут также отдельные участники, которых также сформируют в команды. Записаться на интеллектуальный поединок можно будет 8 июня на стойке регистрации МедиаСаммита в корпусе В (ДВФУ).
"Биржа ума" пройдет в два этапа общей продолжительностью 2,5 часа: основной и аукцион. Основной этап будет состоять из трех раундов по 10 минут, в ходе которых ведущие будут задавать вопросы, а команды должны будут за одну минуту дать ответ. Стоимость каждого вопроса — 100 баллов, которые делятся между верно ответившими командами поровну.
По словам организаторов, вопросы не требуют специальных знаний, достаточно внимания к формулировке, общей эрудиции и командной работы.
Результат основного этапа – сумма баллов, с которыми команды выходят на аукцион. В ходе аукциона участники получат три вопроса, на каждый из которых дается одна минута. Перед каждым вопросом команда может сделать ставку, распоряжаясь количеством баллов, которое у нее есть на данный момент. Команды знают результаты своих соперников, но не знают размер их ставок и то, какой вопрос будет задан. Решение нужно принимать в условиях недостатка информации.
Если команда ответила верно, она добавляет к своему результату поставленные баллы, если ошиблась – теряет их. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, объявляется победителем игры и получает Кубок МедиаСаммита.
Ведущими "Биржи ума" станут Александр Топоров, автор и организатор Корпоративной интеллектуальной лиги, победитель и ведущий различных интеллектуальных проектов и турниров Владивостока: "НИИ", "Брейндо", "Мозгоруб", "ЧГК"; Константин Манич, автор и организатор Корпоративной интеллектуальной лиги, создатель и ведущий таких интеллектуальных игр, как "Мозгоруб", "Ментал Комбат", "Брейн-ринг", "60 секунд".
Дальневосточный МедиаСаммит-2017 — главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке — пройдет 8-10 июня в кампусе ДВФУ во Владивостоке. Планируется, что в этом году МедиаСаммит соберет в два раза больше участников, чем в прошлом. Ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли.
В этом году форум значительно расширяет формат и предлагает несколько вариантов участия. Оргкомитет подготовил индивидуальные пакеты для отдельных гостей и делегаций, которые можно выбрать при регистрации на официальном сайте мероприятия.
Напомним, первый МедиаСаммит прошел летом 2014 года по инициативе регионального отделения Союза журналистов России и администрации Приморского края. Дальневосточный МедиаСаммит-2016 собрал на площадке Дальневосточного федерального университета более двух тысяч участников. Это гости из более чем 10-ти регионов страны, представители СМИ, госструктур и бизнеса, эксперты федерального уровня и делегации коллег из Китая и Японии.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
Новости тематики
- Интеллектуальная игра "Биржа ума" пройдет в рамках Дальневосточного МедиаСаммита-2017 во Владивостоке
- В Приморье "Владмама" начинает акцию "Поддержи выпускника детского дома"
- Для "Медиаполигона" во Владивостоке будут искать "созидателей"
- "Золотому Рогу" двадцать пять – "бумага" ягодка опять!
- Владивосток. По улице - в историю
- Владивостоку к дню рождения подарят фотоальбом
- Стоимость участия в Дальневосточном МедиаСаммите-2017 во Владивостоке повысится с 25 мая
- Итоги фотоконкурса "Дальний Восток в объективе пресс-служб" подведут на Дальневосточном МедиаСаммите
- 1,5 тысячи человек зарегистрировались на Дальневосточный МедиаСаммит-2017 во Владивостоке
- Предприниматели поддерживают проект "Посмотри на Владивосток"
Новости раздела
- Владивостокский Арбат очистят от машин
- Интеллектуальная игра "Биржа ума" пройдет в рамках Дальневосточного МедиаСаммита-2017 во Владивостоке
- В Приморье "Владмама" начинает акцию "Поддержи выпускника детского дома"
- Водителей поделят на опытных и возрастных
- За дороги в Приморье взялись общественники
- В Приморье таможня дала "добро" северокорейскому парому
- Для "Медиаполигона" во Владивостоке будут искать "созидателей"
- Судебные процессы, связанные с Игорем Пушкаревым, запутываются все сильнее
- Общество без барьеров
- Молодые семьи во Владивостоке получили субсидии на покупку жилья
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- В Приморье продолжается преследование рыболовной компании "Восток-1"
- Купюра в 2000 рублей с изображением моста на острове Русский появится в обращение в октябре
- Очередная ракета из Северной Кореи долетела до зоны Японии
- Приморский парусник "Надежда" могли захватить пираты
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова станет экспертом Дальневосточного МедиаСаммита
- Директор по развитию "Лайфхакера" приедет на Дальневосточный МедиаСаммит-2017 во Владивосток
- Экономика России продолжает восстанавливаться
- Хакер из Приморья предстанет перед судом
- В Приморье депутат хотел помочь предпринимателю за 1 млн рублей
- Во Владивостоке лжемагу вынесли приговор