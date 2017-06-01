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Интеллектуальная игра "Биржа ума" пройдет в рамках Дальневосточного МедиаСаммита-2017 во Владивостоке

01 Июня 2017, 17:57 | Приморье

Бороться за Кубок МедиаСаммита будут журналисты, PR-специалисты, фотографы и другие незаурядные личности, сообщает Деловая газета "Золотой Рог" - информационный партнер Дальневосточного МедиаСаммита-2017.

Интеллектуальная игра "Биржа ума" пройдет 8 июня в рамках Дальневосточного МедиаСаммита-2017 в кампусе ДВФУ. К участию приглашаются команды журналистов, PR-специалистов и фотографов. Победители получат звание самых умных и Кубок МедиаСаммита.

Чтобы принять участие в игре и блеснуть острым умом и незаурядной эрудицией, нужно сформировать команду из 6-8 человек. Заявиться на игру могут также отдельные участники, которых также сформируют в команды. Записаться на интеллектуальный поединок можно будет 8 июня на стойке регистрации МедиаСаммита в корпусе В (ДВФУ).

"Биржа ума" пройдет в два этапа общей продолжительностью 2,5 часа: основной и аукцион. Основной этап будет состоять из трех раундов по 10 минут, в ходе которых ведущие будут задавать вопросы, а команды должны будут за одну минуту дать ответ. Стоимость каждого вопроса — 100 баллов, которые делятся между верно ответившими командами поровну.

По словам организаторов, вопросы не требуют специальных знаний, достаточно внимания к формулировке, общей эрудиции и командной работы.

Результат основного этапа – сумма баллов, с которыми команды выходят на аукцион. В ходе аукциона участники получат три вопроса, на каждый из которых дается одна минута. Перед каждым вопросом команда может сделать ставку, распоряжаясь количеством баллов, которое у нее есть на данный момент. Команды знают результаты своих соперников, но не знают размер их ставок и то, какой вопрос будет задан. Решение нужно принимать в условиях недостатка информации.

Если команда ответила верно, она добавляет к своему результату поставленные баллы, если ошиблась – теряет их. Команда, набравшая наибольшее количество баллов, объявляется победителем игры и получает Кубок МедиаСаммита.

Ведущими "Биржи ума" станут Александр Топоров, автор и организатор Корпоративной интеллектуальной лиги, победитель и ведущий различных интеллектуальных проектов и турниров Владивостока: "НИИ", "Брейндо", "Мозгоруб", "ЧГК"; Константин Манич, автор и организатор Корпоративной интеллектуальной лиги, создатель и ведущий таких интеллектуальных игр, как "Мозгоруб", "Ментал Комбат", "Брейн-ринг", "60 секунд".

Дальневосточный МедиаСаммит-2017 — главное событие медиаотрасли на Дальнем Востоке — пройдет 8-10 июня в кампусе ДВФУ во Владивостоке. Планируется, что в этом году МедиаСаммит соберет в два раза больше участников, чем в прошлом. Ведущие представители медиасообщества Дальнего Востока и приглашенные эксперты, а также делегации иностранных журналистов обсудят последние тренды блогосферы, digital-маркетинг, фактчекинг, PR для стартапов, возможности социальных медиа и другие актуальные вопросы развития отрасли.

В этом году форум значительно расширяет формат и предлагает несколько вариантов участия. Оргкомитет подготовил индивидуальные пакеты для отдельных гостей и делегаций, которые можно выбрать при регистрации на официальном сайте мероприятия.

Напомним, первый МедиаСаммит прошел летом 2014 года по инициативе регионального отделения Союза журналистов России и администрации Приморского края. Дальневосточный МедиаСаммит-2016 собрал на площадке Дальневосточного федерального университета более двух тысяч участников. Это гости из более чем 10-ти регионов страны, представители СМИ, госструктур и бизнеса, эксперты федерального уровня и делегации коллег из Китая и Японии.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

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Теги: медиасаммит 



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