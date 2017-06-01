В Приморье "Владмама" начинает акцию "Поддержи выпускника детского дома"

1 июня, в первый календарный день лета и День защиты детей, Фонд «Владмама» не устраивает праздничных мероприятий и не напоминает о себе. Прежде всего, потому, что мы точно знаем, что миссия защиты детей не может укладываться в рамки одного дня. Для этого даже года регулярной и систематичной работы не хватает! Тем более, что официальный «детский» праздник в любом из социальных учреждений превращается в своеобразную репетицию Нового года. Когда шариков, конфет, подарков и однодневных благотворителей много. Очень много.

Но это не значит, что "Владмама" не помнит и не думает о наших детях. Наоборот, в такие дни, официально посвященные детям, хорошо и правильно помнить не об их праздниках, а о буднях. И потому именно сегодня, 1 июня, в День защиты детей, объявлено старте акции по сбору средств на покупку вещей первой необходимости для наших выпускников.

Об этом мало, кто задумывается, но зачастую ребята, покидающие детские дома после выпуска из школы, уходят из них в самостоятельную жизнь с пустыми руками. Учреждения не имеют возможности обеспечить даже самым минимальным набором необходимых в самостоятельной жизни вещей. И, как показывает наш опыт работы с выпускниками, достаточно часто дети уезжают во взрослую жизнь только с сухим пайком продуктов на первое время.

Те ребята, кто после выпуска оказывается территориально рядом с фондом, могут позвонить и попросить, например, кружку, ложку или полотенце. "Владмама" помогает им в рамках программы Фонда «Выпускник». Особенно тяжело в первое время приходится тем ребятам, кто, выходя из стен детского дома, уезжает учиться в другой город или райцентр Приморского края. Этим детям попросить о помощи некого, и они остаются одни, без поддержки.

Поэтому сегодня "Владмама" обращается ко всем неравнодушным людям и друзьям Фонда. Пожалуйста, если у вас желание сделать доброе дело и подарить подарок детям, переведите любую приемлемую для вас сумму на расчетный счет фонда с пометкой «Программа «Выпускник».

На эти деньги будут куплены нужные ребятам вещи, "Владмама" обязательно отчитается перед вами об их передаче.

Возможно, у кого-то из вас дома есть новые не пригодившиеся вам вещи из списка «Набор выпускника»? Или вы хотите купить что-то из этого списка самостоятельно и передать для наших ребят? Фонд «Владмама» с благодарностью примет их у вас по акту приема-передачи и передаст персонально одному из наших выпускников.

Собираем «Набор выпускника»

- список вещей, необходимых ребятам в самостоятельной жизни, которых у них нет:

столовые приборы (ложки, вилки, ножи);

посуда (тарелки, кружки);

кухонная утварь (сковороды, кастрюли, разделочные доски);

полотенца, в т.ч. банные и кухонные;

постельные принадлежности;

средства личной гигиены.

Всего для ребят из детских домов Большого Камня, Кавалерово, Спасска-Дальнего, Вольно-Надеждинского, Новошахтинска, Артема, Арсеньева и Партизанска необходимо собрать 67 наборов.

Реквизиты для безналичных перечислений:

Полное наименование: Благотворительный фонд добровольной помощи детям «Владмама»

Краткое наименование: Фонд «Владмама»

ИНН/КПП 2540162465/253601001

Юридический адрес: 690005, г. Владивосток, ул. Горная, 33 кв.12

Фактический адрес: 690005, г. Владивосток, ул. Светланская, 114 кабинет 1-5, 4-й этаж

ОГРН: 1102500001262 от 20.05.2013 г.

Реквизиты Банка ВТБ

Расчетный счет: 40703810811021002174 в филиале Банка ВТБ (ПАО) в г. Хабаровск,

Корсчет: 30101810400000000727, БИК: 040813727

Реквизиты Сбербанк

Расчетный счет: 40703810650000002187 Дальневосточный Банк ПАО Сбербанк г. Хабаровск,

Корсчет: 30101810600000000608, БИК: 040813608

Назначение платежа: программа «Выпускник»

Всех желающих передать вещи лично, ждут в офисе Фонда по адресу: г. Владивосток, ул. Светланская, 114, каб. 1 - 4

Тел: +79147076672, 8 (423) 2776672

еmail: fond@vladmama.ru

fond.vladmama.ru