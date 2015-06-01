Профсоюзная спартакиада завершилась победой здорового образа жизни

Вторая краевая спартакиада профсоюзов Приморья завершилась во Владивостоке. За восемь часов непрерывной спортивной борьбы участники провели в общей сложности более двухсот состязаний по шести видам спорта. Как отметил главный судья соревнований Виталий Сокоушин, благодаря слаженной работе оргкомитета и судейской коллегии масштабное спортивное мероприятие удалось провести в течение одного дня.

- На площадках спартакиады 23 команды играли в футбол, 23 - в волейбол и поэтому, чтобы уложиться в один день, мы пошли на сокращение продолжительности матчей. Проведено около 40 игр по футболу, около 40 - по волейболу, а если учесть все игры, то получается, что в рамках спартакиады пришлось провести около двухсот судейств. Меня радует, что в профсоюзных рядах растет число любителей спорта и то, что наряду с молодежью в командах присутствуют люди старшего поколения. Это свидетельствует о массовости спортивной работы в профсоюзных организациях. Соревнования показали,

что удачно был сделан выбор площадки - спортивного комплекса ДВФУ, потому что разместить такую массу участников на другом спортивном объекте было бы проблематично. На высоком уровне прошло судейство, за что мы благодарны спортивным федерациям Приморья, выделившим для наших соревнований самых опытных специалистов. Думаю, что для следующих соревнований мы увеличим количество судей, чтобы сделать судейство еще более качественным и объективным, - сказал Виталий Сокоушин.

Церемония награждения победителей прошла на стадионе спорткомплекса ДВФУ. Кубки, дипломы, почетные грамоты и благодарственные письма вручал заместитель председателя Федерации профсоюзов Приморского края Владимир Исаков.

Места на спартакиаде распределились следующим образом:

Гиревой спорт:

Первое место в командном зачете - команда "Атлет" Артемовской городской общественной организации профсоюза народного образования и науки РФ.

Второе место в командном зачете - команда "Электропрофсоюз" Приморской краевой организации "Электропрофсоюза".

Третье место в командном зачете - команда "Дальзавод" Приморской территориальной организации межрегионального профсоюза работников судостроения и судоремонта.





Настольный теннис:

Первое место в командном зачете - команда "Дальзавод" Приморской территориальной организации межрегионального профсоюза работников судостроения и судоремонта.

Второе место в командном зачете - команда "Атлет" Артемовской городской общественной организации профсоюза народного образования и науки РФ.

Третье место в командном зачете - команда "Электропрофсоюз" Приморской краевой организации "Электропрофсоюза".

Перетягивание каната:

Первое место в командном зачете - команда "Авиатор" объединенной первичной профсоюзной организации авиационных работников "Владивосток".

Второе место в командном зачете - команда "Дальзавод" Приморской территориальной организации межрегионального профсоюза работников судостроения и судоремонта

Третье место в командном зачете - команда "Тихоокеанец" Дальневосточной территориальной общественной организации Тихоокеанского флота профсоюза гражданского персонала Вооруженных сил России.

Легкоатлетическая эстафета, мужчины:

Первое место в командном зачете - команда "Электропрофсоюз" Приморской краевой организации "Электропрофсоюза".

Второе место в командном зачете - команда "Атлет" Артемовской городской общественной организации профсоюза народного образования и науки РФ.

Третье место в командном зачете - команда "Дальневосточный федеральный университет" Приморской краевой общественной организации работников образования и науки РФ.

Легкоатлетическая эстафета, женщины:

Первое место в командном зачете - команда "Дальневосточный федеральный университет" Приморской краевой общественной организации работников образования и науки РФ.

Второе место в командном зачете - команда "Дальзавод" Приморской территориальной организации межрегионального профсоюза работников судостроения и судоремонта

Третье место в командном зачете - команда "Атлет" Артемовской городской общественной организации профсоюза народного образования и науки РФ.





Мини-футбол:

Первое место в командном зачете - команда Владивостокской городской общественной организации профсоюза народного образования и науки РФ.

Второе место в командном зачете - команда "Тихоокеанец" Дальневосточной территориальной общественной организации Тихоокеанского флота профсоюза гражданского персонала Вооруженных сил России.

Третье место в командном зачете - команда "Электропрофсоюз" Приморской краевой организации "Электропрофсоюза".

Волейбол:

Первое место в командном зачете - команда "Дальприбор" Приморской территориальной организации общественной организации "Российский профессиональный союз работников судостроения".

Второе место в командном зачете - команда "Дальзавод" Приморской территориальной организации межрегионального профсоюза работников судостроения и судоремонта

Третье место в командном зачете - сборная команда Приморской краевой организации Росхимпрофоюза.





В общекомандном зачете победителями стали:

Первое место - команда "Дальзавод" Приморской территориальной организации межрегионального профсоюза работников судостроения и судоремонта.

Второе место - команда "Атлет" Артемовской городской общественной организации профсоюза народного образования и науки РФ.

Третье место - команда "Электропрофсоюз" Приморской краевой организации "Электропрофсоюза".

Своими впечатлениями от спартакиады поделились участники и руководители делегаций:

Говорит председатель Приморской краевой организации "Электропрофсоюза" Михаил Антипенко:

- Энергетики с увлечением занимаются спортом, в крупных подразделениях регулярно проходят соревнования, так что недостатка в спортсменах для участия в спартакиаде у нас не было. Наоборот, возникла даже конкуренция и двое теннисистов вынуждены были оставаться на скамейке запасных. В прошлом году мы заняли в общекомандном зачете второе место, в этом году - третье. Думаю, что это неплохой результат.

Любовь Рязапова, председатель профкома отряда судов обеспечения Тихоокеанского флота Дальневосточной территориальной общественной организации профсоюза гражданского персонала Вооруженных сил России отметила высокий уровень организации соревнований.

- Мы намерены от нашего профсоюза направить в Федерацию профсоюза Приморского края благодарность организаторам спартакиады за высокий уровень подготовки и проведения мероприятия. Все было учтено до мелочей, а возникающие проблемы решались быстро и компетентно, без какой либо агрессии или высокомерия, - сказала Любовь Рязапова.

- Мы целиком разделяем девиз массового спорта "Главное не победа, а участие", - сказал председатель краевого профсоюза работников государственных учреждений и общественного обслуживания Владимир Фионов. - В нашей команде выступали в основном сотрудники службы исполнения наказаний. Специфика их работы такова, что не всегда можно отвлечься на занятия спортом, поэтому тем, кто вошел с состав команды, пришлось участвовать поочередно во всех видах борьбы.

Надеемся, что приобретенный опыт поможет нам на следующей спартакиаде добиться еще более высоких результатов, - сказал Владимир Фионов.

Один из участников команды "Дальзавода", волейболистка Анастасия Ханасанова, получила специальный приз от одного из спортивных магазинов Владивостока. Директор магазина Владимир Каргин вручил ей сертификат на три тысячи рублей.

- Я старалась сделать все, что в моих силах. Я три года занимаюсь волейболом, мне очень нравится этот вид спорта и радует, что появилась спартакиада профсоюзов - еще одна площадка, где можно показать свое мастерство, - сказала Анастасия Ханасанова.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.