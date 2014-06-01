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В Приморье "Благое дело" отметило свой профессиональный праздник - День защиты детей
31 мая НКО "Благое дело" и "Изумрудная долина" устроили праздник для семей с детьми с ограничениями по здоровью, воспитанников детского дома г.Уссурийска, и всех жителей Приморья, кто приехал в ландшафтно-исторический парк накануне Дня защиты детей.
Геннадий Антропов, руководитель Автономной некоммерческой организации "Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело»".
"Сегодня мы здесь с родителями и детьми, которые занимаются творчеством в нашей студии "Благого дела". С наступлением лета мы совместно с Сергеем Вакуленко, директором "Изумрудной долины", решили делать такие выезды регулярно. С одной стороны, чтобы людям отдохнуть, с другой – мы привозим с собой мастер-классы, аниматоров и это делается в рамках развития доступной арт-среды для инвалидов. Так как мы работаем с детьми с ограничениями по здоровью, среди них есть и ментальные инвалиды, и с проблемами зрения, и другими нелегкими диагнозами, хочется, чтобы они могли поиграть, порезвиться, погулять на природе, подышать свежим воздухом, пообщаться. Это уже второй наш выезд, и детям, и родителям здесь нравится. Будем и дальше делать такие мероприятия, поскольку видим в этом необходимость. Родители, особенно, когда дети нуждаются в сопровождении, фактически привязаны к ребенку, и как бы они его не любили, все равно состояние напряжения присутствует. А здесь доступная и благоприятная атмосфера. В "Изумрудной долине" абсолютно трезвая зона, кругом чистые, открытые и радостные лица. Во Владивостоке такой возможности отдохнуть нет. Где еще можно выбраться на природу, практически нетронутую, посмотреть сказочный лес, и плюс мастер-классы, игры, это тоже играет свою роль в нелегком каждодневном обучении, развитии", - рассказал журналистам Геннадий Антропов, руководитель Автономной некоммерческой организации "Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело».
...большой праздник с песнями и танцами; и запуск 500 воздушных шаров!
"Благодаря организации «Благое дело» мы в "Изумрудной долине" уже второй раз! В первый раз мы были в восторге! Не могли сообразить, что здесь происходит, что нам делать, куда бежать!! Здесь столько всего - и качели, и игровые площадки, природа замечательная, озера - у нас глаза разбежались. У нас уже появились любимые места. С одной стороны, здесь, на природе, можно уединиться и спокойно отдохнуть от городского шума, и в то же время, есть такие массовые мероприятия. Если дети хотят поиграть, подвигаться, они могут принять участие в конкурсах и развлечениях. Моего ребенка впечатлил запуск воздушных шаров, такое у него первый раз в жизни! Мы очень благодарны организации "Благое дело", которая нас выхватывает из нашей непростой жизни, из суеты, и дает немножко расслабиться, отдохнуть душой, полюбоваться природой, встретиться с людьми, которых мы знаем давно но, чтобы собраться вместе, у нас не получается. Большое спасибо, что такая возможность появилась и в таком удивительном месте", - поделилась впечатлениями Елена Окатова, мама Елисея.
Досье ZRPRESS: Автономная некоммерческая организация "Содействие реабилитации и социальной адаптации инвалидов «Благое дело»" была зарегистрирована во Владивостоке 25 марта 2008 года и отметила в этом году свое шестилетие. Это социальный добровольческий проект, все работы участники проекта проводят на безвозмездной основе. Проект объединяет команду специалистов (керамистов, художников и дизайнеров), которые занимаются разработкой программ для развития творческих способностей людей с ограниченными возможностями. Приоритетным направлением является социально-психологическая адаптация инвалидов по зрению, детей и взрослых с отставанием развитии, поддержка семей. АНО «Благое дело» и ландшафтно-исторический парк «Изумрудная долина» ведут совместный проект по поддержке семей, воспитывающих детей с ментальной инвалидностью, а также по развитию доступной арт-среды для людей с ограничениями по здоровью.
"Мы благодарны за помощь в реализации уже второго выезда Евгению Зотову, координатору Приморского регионального отделения Либерально-демократической партии России, генеральному директору "Гавань-турцентра" Наталье Калачинской, Сергею Вакуленко, директору парка "Изумрудная долина", и конечно отдельное спасибо за работу аниматоров под руководством Александра Жигжитова, а также за информационную поддержку "Вестям Приморья" – Максиму Борисову и издательской компании "Золотой Рог", - добавляет Геннадий Антропов. – Всех поздравляем с Днем защиты детей!".
В разговоре с журналистами руководитель "Благого дела" не скупится на благодарности и обещает, что постарается организовывать такие праздники и выезды в "Изумрудную долину" чаще, чтобы дети и их родители могли хорошо отдохнуть, зарядиться позитивной энергией и победить все болезни. Ведь для "Благого дела" каждый день – День защиты детей.
Досье ZRPRESS: Ландшафтно-исторический парк «Изумрудная долина» вошел в число брендовых мест Приморья, предложенных участниками экспертного совета по туризму при администрации края. Он находится на территории Уссурийского городского округа и занимает площадь 50 гектаров. Парк «Изумрудная Долина» не только предоставляет возможность отдохнуть, но, и позволяет проводить обучающие программы для детей и взрослых. На территории проводятся экскурсии, выставки, фотосессии, концерты и красочные фестивали. Недалеко от парка находятся древние исторические памятники: Чжурчженьский (12-13 век н.э.) и Мохэский (3-4 век н.э.), где археологи регулярно проводят раскопки. Парк включает несколько зон. В ландшафтной части парка уже сейчас можно увидеть озеро лотосов, рыбное озеро, птичье озеро. Расширена зона лесных дорожек для пеших и велосипедных прогулок, организованы детские площадки для подвижных игр и зоны для экстремальных видов спорта. В этой же зоне располагается мифологический лес – комплекс фигур героев русских народных сказок и мифов и персонажей древнерусского дохристианского пантеона. В перспективе – создание исторической зоны, где будут располагаться уникальные экспозиции культуры и быта древних народов как Приморья, так и всей России.
Елена ПАВЛЕНКО. ZRPRESS.RU, Владивосток.
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