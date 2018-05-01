Бизнес-гороскоп: Львы будут сытые и довольные

Гороскоп на неделю с 1 по 6 мая

ОВЕН. В понедельник вас порадуют новые денежные поступления. В среду вы можете обрести новых надежных партнеров в сфере финансов и бизнеса. В четверг вам придется дополнительно мотивировать подчиненных или коллег. В воскресенье будут удачными необходимые покупки и приобретения.

ТЕЛЕЦ. Финансовое положение обещает быть стабильным. В начале недели вероятно даже его улучшение - премия или прибавка к зарплате. Так что сейчас самое время избавиться от части долгов или каких-либо иных обязательств, оплатить коммунальные квитанции, например.

БЛИЗНЕЦЫ. Вас ждут интересные деловые предложения, которые позволят вам проявить свои творческие способности и получить быструю прибыль. Так что можете смело начинать новые проекты. Партнеры вас не подведут.

РАК. Благоприятное время для стабилизации финансового положения. Работа будет приносить вам удовлетворение. Начальство оценит ваши способности и преданность делу. Во вторник будут удачными покупки и приобретения. В субботу постарайтесь отдохнуть.

ЛЕВ. Во вторник к вам может поступить важная информация, хорошо бы принять ее к сведению. В среду вероятны долгожданные денежные поступления. Четверг может принести интересные идеи в профессиональной сфере, однако лучше не хвататься сразу за несколько дел.

ДЕВА. Сфера финансов может оказаться сейчас весьма сложной и запутанной, поэтому постарайтесь внести в нее как можно больше ясности. Не соглашайтесь на заманчивые предложения, просто и легко заработать не получится. Отличным днем для бизнеса будет четверг, при некоторой расторопности положительный баланс вам обеспечен.

ВЕСЫ. В начале недели вероятны определенные трудности с партнерами по бизнесу. В понедельник, в среду и четверг желательно воздержаться от крупных покупок и банковских операций. В пятницу вас могут ожидать крупные расходы. В воскресенье вероятны долгожданные денежные поступления.

СКОРПИОН. В начале недели у вас будет возможность отдохнуть от дел и проблем. В среду будьте внимательны и терпеливы, может поступить предложение новой должности или более высокооплачиваемой работы. Суббота удачна для покупок.

СТРЕЛЕЦ. Понедельник - удачный день для приобретения или ремонта бытовой техники. В четверг будет шанс получить дополнительный доход. Вам нужно просто продемонстрировать свои лучшие деловые качества.

КОЗЕРОГ. В финансовой сфере приходится рассчитывать только на свои силы, вам могут посочувствовать, но не более того. В среду вы точно найдете выход из любой спорной ситуации. К концу недели у вас появятся свободные деньги, что ободрит вас.

ВОДОЛЕЙ. Середина недели будет благоприятна для заключения договоров и подготовки бизнес-планов. Положение достаточно стабильное, но стоит умерить свой аппетит по поводу трат. На черную икру и дорогое шампанское вам вряд ли хватит.

РЫБЫ. В понедельник не стоит гнаться за легкими деньгами, лучше предпочесть менее выгодный, но более надежный путь. В пятницу или субботу возможны новые денежные поступления. В воскресенье звезды не советуют покупать в кредит дорогую технику.

Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.