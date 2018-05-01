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В Приморье на первомайскую демонстрацию вышли 30 тысяч человек
Главная демонстрация Приморья в честь Праздника Весны и Труда состоялась во вторник, 1 мая, во Владивостоке. В мероприятии принял участие врио губернатора края Андрей Тарасенко вместе с супругой Светланой.
Праздник традиционно собрал приморцев со всего края. Поучаствовать в этом году в демонстрации пожелали около 30 тысяч человек. В шествии, начавшемся ровно в 11.00, прошли колонны различных предприятий региона, общественных организаций, вузов и ссузов, госорганов и коммерческих компаний, сообщили "Золотому Рогу" в администрации Приморья.
Открыли демонстрацию барабанщицы Дальрыбвтуза – они уже стали визитной карточкой края. Колонны прошагали по улице Светланская к Центральной площади Владивостока.
Даже пасмурная погода и небольшой дождь не испортили настроение участников демонстрации – с яркими флажками и шариками приморцы дружно прошагали по историческому центру Владивостока.
По словам врио Губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, 1 мая остается одним из самых любимых праздников, который объединяет людей разных поколений, всех, кто гордится Россией, кто радеет за свое дело, работает на благо края и всей страны.
«Первомай отмечали наши отцы и деды, мы продолжаем эту добрую традицию и передадим ее будущему поколению», – считает глава региона.
Первые ряды многочисленной колонны прибыли на главную площадь города уже в 11.30. После окончания демонстрации начался праздничный концерт. Для приморцев звучат любимые советские песни.
Также на площади проходит мастер-класс по созданию первомайских мотивационных открыток и росписи пряников. А для маленьких участников демонстрации открыта детская зона с батутом, аквагримерами и аниматорами.
Сделать красивые кадры на память приморцы могут в фотозоне искусств от Приморской краевой филармонии.
Отметим, праздничные концерты, народные гуляния и первомайские демонстрации проходят сегодня в большинстве муниципалитетов Приморья.
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