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В Приморье на первомайскую демонстрацию вышли 30 тысяч человек

01 Мая 2018, 14:00 | Приморье

Главная демонстрация Приморья в честь Праздника Весны и Труда состоялась во вторник, 1 мая, во Владивостоке. В мероприятии принял участие врио губернатора края Андрей Тарасенко вместе с супругой Светланой.

Праздник традиционно собрал приморцев со всего края. Поучаствовать в этом году в демонстрации пожелали около 30 тысяч человек. В шествии, начавшемся ровно в 11.00, прошли колонны различных предприятий региона, общественных организаций, вузов и ссузов, госорганов и коммерческих компаний, сообщили "Золотому Рогу" в администрации Приморья.

Открыли демонстрацию барабанщицы Дальрыбвтуза – они уже стали визитной карточкой края. Колонны прошагали по улице Светланская к Центральной площади Владивостока.

Даже пасмурная погода и небольшой дождь не испортили настроение участников демонстрации – с яркими флажками и шариками приморцы дружно прошагали по историческому центру Владивостока.

По словам врио Губернатора Приморского края Андрея Тарасенко, 1 мая остается одним из самых любимых праздников, который объединяет людей разных поколений, всех, кто гордится Россией, кто радеет за свое дело, работает на благо края и всей страны.

«Первомай отмечали наши отцы и деды, мы продолжаем эту добрую традицию и передадим ее будущему поколению», – считает глава региона.

Первые ряды многочисленной колонны прибыли на главную площадь города уже в 11.30. После окончания демонстрации начался праздничный концерт. Для приморцев звучат любимые советские песни.

Также на площади проходит мастер-класс по созданию первомайских мотивационных открыток и росписи пряников. А для маленьких участников демонстрации открыта детская зона с батутом, аквагримерами и аниматорами.

Сделать красивые кадры на память приморцы могут в фотозоне искусств от Приморской краевой филармонии.

Отметим, праздничные концерты, народные гуляния и первомайские демонстрации проходят сегодня в большинстве муниципалитетов Приморья.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: демонстрация  первомай  тарасенко 



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