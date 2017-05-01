Приморские северяне могут замерзнуть следующей зимой

Кавалеровцы в этом году остались без дров. С каждым годом лимиты дров для кавалеровского населения все уменьшались и уменьшались, а в этом году их и вовсе свели на нет. Из департамента лесного хозяйства кавалеровцам сообщили, что в этом году району вообще не выделены лимиты лесных насаждений для собственных нужд населения, сообщает деловая газета «Золотой Рог».

В феврале этого года районные парламентарии уже обращались к губернатору по защите льготников Кавалеровского района – это пенсионеры, работники школ и больницы. Люди, имеющие льготы по дровам, фактически не могут ее получить. Потому что дров в районе недостаточно.

Лесозаготовители предлагают народу отходы лесопиления и горбыль. Население пользуется этими дровами с удовольствием, но вот льготу в управлении соцзащиты получить на них не могут. Поскольку в департаменте соцзащиты в постановлении нет таких понятий, как горбыль и отходы лесопиления. Там указаны по нормативам только дрова, уголь и дровяные брикеты, которые делают в Чугуевке. Если лесозаготовитель пишет квитанции на отходы лесопиления и горбыль, то департамент соцзащиты не принимает у льготников такие квитанции к оплате. Люди, купив дрова для своих нужд, свою льготу получить не могут. А это пенсионеры, врачи и учителя.

«В феврале мы обратились к губернатору с просьбой, чтобы защитить население, которое пользуется льготами, но не может их получить,- рассказала спикер Кавалеровской районной думы Зоя ШПИЛЬ.- Мы попросили, чтобы в список дров, положенных к льготе, включили отходы лесопиления и горбыль. Нам ответили, чтобы лесозаготовители, которые занимаются заготовкой этих дров, рассчитали цены горбыля и отходов лесопиления и их норматив.»

После этого кавалеровцы собрали у себя совещание с участием лесозаготовителей и и.о.начальника лесхоза Александра МАТОРИНА. К ним обратились с просьбой сделать расчеты на стоимость отходов от лесопиления и горбыль для краевых департаментов лесного хозяйства, соцзащиты и цен. С аналогичными письмами кавалеровские думцы обратились к Кавалеровское городское поселение и администрацию района. Кроме того, местные думцы обратились в департамент по ценам и департамент соцзащиты. Из департамента по ценам пришел ответ, что отходы лесопиления и горбыль по постановлению департамента лесного хозяйства могут считаться дровами. И кавалеровцы оказались в тупике: вроде бы горбыль и отходы лесопиления могут считаться дровами, но департамент соцзащиты не принимает эти квитанции к оплате. Кавалеровский отдел соцзащиты в интересах населения района также обратился в департамент соцзащиты с тем, чтобы им прояснили: являются ли отходы лесопиления и горбыль дровами или нет. Если это дрова, почему их не принимают к оплате? Если это не дрова, почему не принять решение, приравняв их к дровам, чтобы льготники не страдали. Пока на эту переписку ответы не получены.

А вот департамент лесного хозяйства написал, что району вообще не выделены лимиты для выдачи лесных насаждений для нужд населения. Накануне зимы район остался без дров для населения.

Вторая проблема: сегодня люди не могут даже встать на очередь на дрова. Когда-то оформлением заявок на дрова занимался лесхоз. Потом у него это полномочие забрали и передали многофункциональному центру. Департаментом по ценам и департаментом лесного хозяйства было принято решение, что встать на очередь на дрова можно через многофункциональные центры, там же можно заключить договоры купли- продажи для получения дров и лесных насаждений для собственных нужд - на строительство и ремонт. Но недавно эти полномочия у многофункциональных центров забрали. А ведь за короткие сроки только в этом году через этот центр в Кавалерово встали на очередь на дрова более 800 человек. Соглашение между многофункиональными центрами и департаментами лесного хозяйства, цен и соцзащиты было расторгнуто.

Поэтому, по словам Зои Шпиль, и было 26 апреля принято районной думой второе обращение к губернатору, чтобы вновь дали разрешение многофункциональным центрам возобновить работу по регистрации очереди на дрова. И второе: чтобы Кавалеровскому району выделили лимиты для нужд населения в лесных насаждениях. На пороге зима, а люди могут остаться без дров.