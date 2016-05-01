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Православные Приморья встретили светлый праздник Пасхи Христовой

01 Мая 2016, 05:11 | Приморье

Православные Приморья встретили светлый праздник Пасхи Христовой. Ночные пасхальные богослужения прошли во всех храмах края. 1 мая во Владивостоке состоится ряд мероприятий, посвященных празднованию Пасхи.

В Храме святых равноапостольных Кирилла и Мефодия после поздней Пасхальной литургии, которая начнётся в 9.00 состоится детский праздник. (Можно будет приобрести свежую пасхальную выпечку, принять участие в конкурсах и мастер-классах, посетить домашний зоопарк, покататься на лошадях, принять участие в традиционных русских играх и забавах). Приглашаются все желающие.

В храме в честь иконы Божией Матери Порт-Артурская по окончании поздней Пасхальной литургии, которая начнётся в 9.00 состоится пасхальная ярмарка.

В Успенском храме в 12 часов состоится пасхальный крестный ход.

В Покровском кафедралдьном соборе в 12.00 концерт, чаепитие, прогулки на лошадях.

Администрация Владивостока при участии Владивостокской епархии на набережной Спортивной гавани устраивает пасхальный праздник. Ожидается прибытие митрополита Владивостокского и Приморского Вениамина.

Начало - в 12.30 на набережной Спортивной гавани.

Праздник начнется с торжественного молебна и праздничной проповеди. Также в программе — освящение и раздача пасхальных яиц.

После завершения торжественной части начнется большая концертная программа. Прозвучат тематические композиции, воспевающие светлый день Пасхи, песни о России и народные песни. На сцену выйдут заслуженный коллектив Приморского края, фольклорный ансамбль «Вече», вокальное трио Brilliants, фолк-шоу группа «Летавица», хор народной песни «Покров» и многие другие коллективы и солисты. Хореографические номера представят ансамбль народного танца «Легенда», хореографические ансамбли «Паруса детства», «Алиса», «Витаминки».

Кроме того, на набережной будут работать тематические локальные площадки, пройдут игры и викторины. Так, горожан ждут мастер-классы по созданию тряпичных кукол и бисероплетению. Самым юным владивостокцам предложат поучаствовать в мастер-классе по росписи пасхальных яиц.

Еще одна площадка – «Хороводная поляна». Здесь все желающие смогут принять участие в русских народных играх и забавах. На другой – горожан познакомят с историей основания и архитектурой Владивостока.

8 мая 2016 года во Владивостоке состоится пасхальный Крестный ход. Его участники пройдут по Океанскому проспекту от Покровского кафедрального собора к строящемуся Спасо-Преображенскому кафедральному собору (центральная площадь).

Время события: 8 мая 2016 г. в 12.30 

Место события: начало крестного хода от Покровского кафедрального собора (Океанский пр-кт, 44)

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Теги: православие  пасха  православные 



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Комментарии

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