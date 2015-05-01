Куда пойти во Владивостоке в выходные дни

Культурно-массовые и познавательные мероприятия:

2 мая в 11 часов – на центральной площади состоится главное событие для любителей мотоциклов - открытие байкерского сезона 2015 года. Ожидается, что в мероприятии примут участие порядка 400 байкеров из байкерских клубов, мотообъединений и просто любителей мотоциклов из различных городов и районов Приморского края, а также из других регионов Дальнего Востока. Вход свободный.

2 мая в 13 часов – праздничная программа «В лесу прифронтовом» на острове Русском (концертная площадка, п. Подножье, д.30). Вход свободный.

2 мая в 13 часов - урок по «Основам Photoshop» для взрослых в библиотеке им. Н.Н. Муравьёва-Амурского (ул. Калинина, 21; тел.: 227-84-10). Вход свободный.

2 мая в 13:30 - очередное занятие «Школы читателя» для самых маленьких горожан (5-8 лет) в библиотеке № 20 (пр. 100 лет Владивостоку, 128а; тел.: 231-69-99). На занятиях школы юные читатели учатся понимать книги, находят любимых авторов и жанры. Вход свободный.

2 мая в 15 часов - продолжают работу творческие мастерские в библиотеке № 8 (ул. Приморская, 5; тел: 261-24-30) и в библиотеке им. Н.Н. Муравьёва-Амурского (ул. Калинина, 21, тел.: 227-84-10). Ребята изготавливают сувениры, книжные закладки, открытки и многое другое. Вход свободный.

3 мая в 11 часов - очередное занятие «Школы читателя» для самых маленьких горожан (5-8 лет) в библиотеке № 22 (ул. Славянская, 17; тел.: 226-63-73). На занятиях школы юные читатели учатся понимать книги, находят любимых авторов и жанры. Вход свободный.

3 мая в 15 часов - продолжают работу творческие мастерские в библиотеке № 8 (ул. Приморская, 5; тел: 261-24-30) и в библиотеке им. Н.Н. Муравьёва-Амурского (ул. Калинина, 21, тел.: 227-84-10). Ребята изготавливают сувениры, книжные закладки, открытки и многое другое. Вход свободный.

Спортивные события:

2 мая в 9 часов – общегородская зарядка «Бодрое утро!» - «Зарядись со звездой». Место проведения: школа № 61 (ул. Бородинская, 27, стадион). Вход свободный.

2 мая в 10 часов – второй этап чемпионата города Владивостока по картингу. Место проведения: картодром «Змеинка» (ул. Босфора, 3). Вход свободный.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.