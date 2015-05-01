По Золотому мосту прошли 35 тысяч приморцев

Губернатор Приморского края Владимир Миклушевский сегодня, 1 мая, принял участие в праздничной демонстрации, которая прошла по Золотому мосту. Как сообщает газета «Золотой Рог» со ссылкой на пресс-службу администрации Приморья, масштабная колонна из 35 тысяч человек окончила свое шествие на центральной площади Владивостока.

Здесь Владимир Миклушевский обратился к собравшимся с поздравлением. Глава региона подчеркнул, что добрая традиция шествия по Золотому мосту, заложенная несколько лет назад, набирает обороты и становится все масштабнее.

«История этого замечательного праздника насчитывает почти 100 лет. Сегодня по Золотому мосту прошло почти 35 тысяч жителей Владивостока и Приморского края», – отметил Губернатор.

Владимир Миклушевский также подчеркнул, что Первомай объединяет представителей разных поколений и профессий.

«Их объединяет, прежде всего, любовь к своей стране, к родному краю. И сегодня я особенно хочу поздравить ветеранов войны и труда. Именно благодаря вам Приморье гордится сегодня своими достижениями. И несколько слов напутствия молодежи: от вас зависит будущее России и Приморья. Я поздравляю вас с праздником. Ура!», – обратился глава региона к собравшимся.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.