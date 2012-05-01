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Дачникам Приморья выдают проездные билеты
На городской конференция общественной организации «Союз садоводов Владивостока», в которой приняли участие и представители администрации города, садоводы обсудили вопросы предстоящей посевной, новые сорта культур. А главной темой стал вопрос проезда.
«По распоряжению главы города Игоря Пушкарёва дачники, не имеющие льгот, получат проездные билеты «выходного дня» на пригородные поезда, - отметила заместитель начальника управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города Ирина Самусенко. - Как и в прошлом году, проездной документ можно будет получить по одному из 4 направлений, в зависимости от расположения дачного участка: Владивосток - Угольная, Владивосток - Надеждинская, Владивосток - Кипарисово, Владивосток - Артём-3. Действителен проездной будет весь дачный сезон, с 15 мая по 15 октября».
Было также отмечено, что в этом году впервые по распоряжению Игоря Пушкарёва дачники, имеющие во владении или собственности земельные участки, расположенные в урочищах «Соловей ключ» и «Тигровая Падь», получат единовременную компенсацию за проезд в размере 3 тысяч рублей. Прием документов будет осуществляться до 15 мая 2012 года.
«В дополнение к средствам на проезд главой города Игорем Пушкарёвым нашим дачникам сделан подарок - набор семян, - отметила Ирина Самусенко. - Многие дачники получат наборы семян вместе с билетами и компенсацией. Помимо этого семена будут распространяться через общественные организации ветеранов города и Владивостокскую общественную организацию садоводов. Получить этот пакет можно также, обратившись в районные отделы управления по исполнению программ по поддержке населения администрации города».
В завершение собрания все представители садоводческих обществ получили подарки от главы города - пакет с посадочным материалом. В набор вошли сортовые районированные семена свёклы, фасоли, моркови, огурцов, салата, редиса и тыквы, а также любимый всеми садоводами журнал «Сады и огороды Приморья».
Адреса районных отделов управления по исполнению программ по поддержке населения администрации Владивостока:
Фрунзенский район - ул.Фокина, д.25, каб.23, тел. 2614-395;
Ленинский район - Партизанский проспект, д.3, тел. 2614-167;
Первореченский район - ул.Ильичёва, д.15, каб. 11, тел. 2614-201;
Советский район - ул.Кутузова, д.3а, тел. 233-02-46;
Первомайский район - ул.Калинина, д.116, каб. №11 тел. 227-36-29.
«Золотой Рог».
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