www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 65.42 р. 100 JPY: 58.9 р.
EUR: 73.5 р. 10 CNY: 97.48 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
ЖКХ
Распечатать

Жителям Владивостока придется подумать, чем заняться на субботнике 20 апреля

01 Апреля 2019, 14:40 | Приморье

 Во Владивостоке непривычно рано начали уборку

В дальневосточной столице обрезку деревьев проводили уже в начале января, а с начала марта началась уборка территорий и ремонт тротуаров.

С 1 апреля во Владивостоке начинается традиционный двухмесячник по благоустройству и санитарной очистке городских территорий. Планируется, что 20 апреля состоится и общегородской субботник. Однако, похоже, к нему придется подойти нетрадиционно, поскольку найти не приведенные в порядок территории может оказаться затруднительно. Уже к апрелю, благодаря тому, что зима оказалась бесснежной, а начало весны обходится без грязи, многие горожане, общественники, коллективы организаций и предприятий, уже заранее привели в порядок территории, за которыми традиционно ухаживают. Теперь многим приходится думать над тем, что же сделать еще. 

Естественно, раньше обычного к производству многих работ приступили и городские службы. От мусора были убраны дороги, лестницы, тротуары, приведены в порядок остановки общественного транспорта, содраны несанкционированно расклеенные афиши и объявления. Начаты завоз земли для озеленения и подготовка общественных территорий к посадке цветов, кустарников и деревьев. Ежесуточно с убираемых участков вывозится около 50 тонн мусора. Но его еще достаточно много находится в ожидании вывоза в мешках.

Директор муниципального предприятия «Спецзавод №1» Алексей БОРИСОВ накануне проведения двухмесячника по благоустройству и уборке территорий города обратился к горожанам, организациям и предприятиям с просьбой – производить раздельный сбор и сортировку мусора, что облегчит его утилизацию и переработку.

Можно надеяться, что в этом году при уборке мусора руки горожан «дойдут» до тех мест, которые многие годы копили мусор. А их во Владивостоке все еще много.

Кроме того, несколько непривычно рано начался в городе ремонт тротуаров. Работы по замене разбитой брусчатки на новую пока не начались, но асфальтирование отдельных участков тротуаров уже идет. В субботу свежая латка из асфальтс была положена у здания на ул. Суханова, в котором расположена городская дума. Ранее этой или же другой бригадой асфальтировался, например, небольшой участок возле жилого дома в районе Тополиной аллеи. Судя по организации, эти работы ведутся по определенному довольно напряженному плану и впечатляют тем, как они быстро ведутся.

Фото автора.

Виктор КУДИНОВ.  Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: ремонт  жкх  благоустройство 



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru