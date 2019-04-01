Жителям Владивостока придется подумать, чем заняться на субботнике 20 апреля

Во Владивостоке непривычно рано начали уборку

В дальневосточной столице обрезку деревьев проводили уже в начале января, а с начала марта началась уборка территорий и ремонт тротуаров.

С 1 апреля во Владивостоке начинается традиционный двухмесячник по благоустройству и санитарной очистке городских территорий. Планируется, что 20 апреля состоится и общегородской субботник. Однако, похоже, к нему придется подойти нетрадиционно, поскольку найти не приведенные в порядок территории может оказаться затруднительно. Уже к апрелю, благодаря тому, что зима оказалась бесснежной, а начало весны обходится без грязи, многие горожане, общественники, коллективы организаций и предприятий, уже заранее привели в порядок территории, за которыми традиционно ухаживают. Теперь многим приходится думать над тем, что же сделать еще.

Естественно, раньше обычного к производству многих работ приступили и городские службы. От мусора были убраны дороги, лестницы, тротуары, приведены в порядок остановки общественного транспорта, содраны несанкционированно расклеенные афиши и объявления. Начаты завоз земли для озеленения и подготовка общественных территорий к посадке цветов, кустарников и деревьев. Ежесуточно с убираемых участков вывозится около 50 тонн мусора. Но его еще достаточно много находится в ожидании вывоза в мешках.

Директор муниципального предприятия «Спецзавод №1» Алексей БОРИСОВ накануне проведения двухмесячника по благоустройству и уборке территорий города обратился к горожанам, организациям и предприятиям с просьбой – производить раздельный сбор и сортировку мусора, что облегчит его утилизацию и переработку.

Можно надеяться, что в этом году при уборке мусора руки горожан «дойдут» до тех мест, которые многие годы копили мусор. А их во Владивостоке все еще много.

Кроме того, несколько непривычно рано начался в городе ремонт тротуаров. Работы по замене разбитой брусчатки на новую пока не начались, но асфальтирование отдельных участков тротуаров уже идет. В субботу свежая латка из асфальтс была положена у здания на ул. Суханова, в котором расположена городская дума. Ранее этой или же другой бригадой асфальтировался, например, небольшой участок возле жилого дома в районе Тополиной аллеи. Судя по организации, эти работы ведутся по определенному довольно напряженному плану и впечатляют тем, как они быстро ведутся.

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