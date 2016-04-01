Власти Приморья сделали шаг навстречу жителям края

Как сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края, прежде чем определять территорию для выдачи участков многодетным семьям, будут проводиться общественные обсуждения. Соответствующий порядок утвержден Администрацией края.

Как сообщили в департаменте земельных и имущественных отношений Приморья, принятие такого постановления – шаг навстречу жителям края, это способ обеспечить семьи участками в привлекательных для них местах.

«Новый механизм позволяет заинтересованным гражданам выразить свое мнение о местоположении земельного участка, высказать свои предпочтения, а затем путем голосования повлиять на принятие решения об образовании земельных участков для их последующего предоставления многодетным в собственность», – подчеркнула директор департамента Наталья Соколова.

Отмечается, что организатором проведения публичных слушаний может выступать как орган местного самоуправления, так и общественные объединения граждан.

Решение о выборе места расположения земельных участков принимается простым большинством голосов и оформляется протоколом. Органы местного самоуправления образовывают земельные участки для семей с тремя и более детьми после проведения общественного обсуждения.

Напомним, предоставление земли многодетным семьям ведется в Приморье в рамках исполнения Указа Президента России под личным контролем Губернатора края Владимира Миклушевского.

В целом по краю семьям с тремя и более детьми уже выдано более 6,5 тысяч бесплатных земельных участков. При этом в 17 муниципальных образованиях очередь из заявителей уже совсем закрыта или близка к этому. Однако здесь и на других территориях края работа по формированию новых земельных наделов не прекращается. Сегодня в разработке специалистов по всему Приморью – 1 828 участков.

Информацию о времени, месте проведения жеребьевки и о разыгрываемых участках граждане, стоящие в очереди, могут узнать в администрациях своего муниципального образования.

Газета «Золотой Рог», Владивосток.