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Памятник Герою Советского Союза Дмитрию Маматову в Приморье начали восстанавливать
Памятник Герою Советского Союза Дмитрию Маматову в Вострецово Красноармейского района Приморья приведут в порядок уже в апреле. Ответственность за выполнение восстановительных работ взяла на себя секретарь регионального отделения Партии «Единая Россия» Людмила Талабаева, сообщили деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе администрации Приморского края.
Людмила Талабаева, как и многие неравнодушные приморцы, поддержала предложение Владимира Миклушевского взять шефство над восстановлением памятников и мемориалов Героям Великой Отечественной войны. Она взяла под контроль памятник Герою Советского Союза Дмитрию Маматову в селе Вострецово Красноармейского района.
По ее словам, над этой инициативой долго не раздумывала – с удовольствием присоединилась к акции, организованной в рамках проекта «Историческая память» и подготовки празднования 70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне.
«Это родной для меня район и я всегда с особым вниманием слежу за развитием Красноармейки. И именно поэтому я без раздумий взяла под свое шефство памятник в селе Вострецово. Тем более что он имеет особое значение – он увековечивает память Героя Советского Союза, нашего земляка. Напоминает нам о том, что всегда есть место подвигу и героизму. На таких примерах мы воспитываем нашу молодежь. Вообще, мы обязаны сохранить все наши памятники, нашу историческую память, ведь наше прошлое – это пример героизма и самоотверженности. То, чем мы должны гордиться», – говорит Людмила Талабаева.
Сейчас в Вострецово уже идет реконструкция обелиска. Здесь планируется установить плиты с именами земляков, погибших на фронтах Великой Отечественной войны и поставить отдельный памятник Дмитрию Маматову.
Напомним, Владимир Миклушевский показал пример, взяв шефство над памятником Герою СССР Петру Овчинникову, который получил Звезду Героя за подвиг, закрыв собой амбразуру японского дота. Затем глава региона предложил депутатам Законодательного собрания, а также всем жителям Приморского края принять участие в апрельской акции по восстановлению памятников и мемориалов Героям Великой Отечественной войны.
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