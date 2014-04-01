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В Приморье похититель телефонного кабеля приговорен к двум годам условно

01 Апреля 2014, 13:28 | Приморье

«На восстановление линий связи уходит много сил и средств. Нашей компании приходится нести дополнительные затраты на ремонт и замену кабельных сооружений,  прокладку новых линий, - говорит директор Приморского филиала ОАО «Ростелеком» Руслан Тулаганов. – К сожалению, подобные вырезки кабелей происходят по всемукраю».

12 марта 2013 года Уссурийский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя с.Яконовка гражданина З.Д. В числе прочих вменённых обвинений – три эпизода хищения кабелей связи ОАО «Ростелеком». По совокупности статей преступник приговорен к двум годам лишения свободы (условно), сообщили ZRPRESS.Ru в пресс-службе Приморского филиала Макрорегионального филиала «Дальний Восток» ОАО «Ростелеком».

Следствием было установлено, что в декабре 2013 года гражданин З.с интервалом в несколько дней тайно вырезал и похитил с кабельных линий телефонной связи «Ростелекома» шесть отрезков кабеля, общей протяженностью более 600 метров. Своими действиями он причинил ущерб компании на общую сумму свыше 50 000 рублей.Суд признал гражданина З.Д. виновным,назначил наказание в виде 2 лет лишения свободы (условно) с испытательным сроков 1 год и 6 месяцев.

Хищение кабеля связи – это не обыкновенное хулиганство, а преступление, которое влечет за собой опасность для жизни и здоровья людей. Отсутствие связи может привести к дезорганизации производства, нарушении нормального функционирования экстренныхслужб и лечебных учреждений.

Похищенный кабель приводит к долговременным сбоям в оказании услуг телефонной связи, отсутствию Интерактивного ТВ и доступа в Интернет. Кроме того, срезанные провода – это невозможность обратиться за помощью в экстренные службы и правоохранительные органы. Компания ОАО «Ростелеком» призывает жителей Приморского края к сотрудничеству. При первом же подозрении на хищение или порчу кабеля, незамедлительно сообщайте в органы полиции.

ZRPRESS.Ru, Владивосток.

 

 

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Теги: хищение  Ростелеком  кабель 



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