В Приморье мало мест для строительства АЭС

События в Японии и аварии на японских АЭС Фукусима заставили вспомнить проект строительства атомной станции в Приморском крае. Таковой существовал еще 20 лет назад. О нем вспоминали в энергокризисные для Владивостока 90-е годы прошлого столетия, когда горожане по несколько часов в сутки сидели без света.

Собственно, далее выбора площадки под АЭС в Приморье дело не пошло, но о серьезности намерений говорило наличие дирекции строящейся АЭС. На сегодня дирекции не существует и, как говорят наблюдатели, о проекте можно забыть. Как говорится, и слава богу. По иронии судьбы мы могли получить в Приморье свою Фукусиму. Проектировщики предполагали, как один из вариантов, построить у нас АЭС, подобную японской, и разместить ее на побережье. Местом для нее могла стать площадка недалеко от поселка Ливадия около горы Могила. Символичное название…

По мнению геологов, рассматривать Ливадию под застройку АЭС было бы большой ошибкой. Если уж подбирать место под АЭС, то надо, по крайней мере, смотреть сейсмоустойчивую территорию. В Приморском крае это только Приханкайская равнина.