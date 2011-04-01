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Вероятность сильных землетрясений в Приморье достаточно велика

01 Апреля 2011, 14:21 | Приморье

Директор Геофизической службы РАН А. МАЛОВИЧКО считает, что вероятность реализации сильных землетрясений на территории Приморского края достаточно велика. Ученый не исключает также возможность возникновения в акватории Японского моря цунамигенных землетрясений.

Ссылку на мнение директора Геофизической службы РАН мы получили благодаря обращению жителя Приморского края А. А. БЕЛОВА к Президенту РФ Дмитрию МЕДВЕДЕВУ с просьбой дать официальное разъяснение сейсмической обстановки в Приморском крае и г. Владивостоке. «Я геолог по образованию, сейсмикой «болею» давно», - пишет он в редакцию. Интересно, что г-н Белов написал свое обращение президенту за 2,5 месяца до разрушительного землетрясения в Японии.

Приводим цитаты из ответа директора Геофизической службы РАН А. Маловичко:

- В вашем письме совершенно правильно поставлен вопрос о необходимости развертывания наблюдений на территории Приморского края, в том числе на территории Владивостока. В 1990-е годы вследствие недостатка финансирования на территории края были закрыты несколько сейсмических станций. Сейсмические наблюдения удалось возобновить лишь в самое последнее время: в 2005 году во Владивостоке Геофизической службой РАН была открыта первая современная цифровая станция, а в 2008 году – на мысе Шульца (Хасанский район) - вторая. Безусловно, две сейсмостанции для такого сейсмоактивного района явно недостаточно. Дальнейшее развитие сети сейсмических наблюдений будет определяться выделением целевого финансирования как в рамках федеральных, так и региональных программ.

Автор: Надежда Воронцова
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