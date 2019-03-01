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Благополучателями акции "Поможем вместе" стали 1197 детей в Приморье
Подошла к финалу благотворительная акция «Поможем вместе», которая была инициирована Благотворительным фондом Александра Монастырёва совместно с аптеками Монастырёв.рф
Благотворительный фонд в течение пяти лет успешно осуществляет программу поддержки детства, материнства и отцовства. В рамках программы проводилась благотворительная акция, в ходе которой воспитанники интернатных учреждений Приморского края и города Хабаровска, получили витамины и необходимые медикаменты.
Весь февраль мы формировали и развозили посылки по детским социальным учреждениям, включая самые маленькие, такие как Центр содействия семейному устройству села Новогвардеевка Анучинского района, где проживает всего 14 воспитанников.
За время проведения акции собрано 10 086 упаковок противовирусных препаратов, витаминов, полезных сладостей и необходимых гигиенических товаров.
30 социальных учреждений Приморского края и города Хабаровска получили «посылки здоровья». Благополучателями акции стали 1197 детей в возрасте от трех до восемнадцати лет.
Благодаря чуткости и отзывчивости жителей, которые приняли участие в акции «Поможем вместе», детские интернатные учреждения имеют в своем арсенале полугодовой запас витаминов и противовирусных препаратов.
Как отметила медицинский работник Тамара Ивановна Азарова, которая тридцать лет трудится в Центре содействия семейному устройству города Уссурийска, благодаря акции появилась возможность провести полную витаминизацию подопечных и полностью подготовить детей к сезону простудных заболеваний.
Валерия Костина, руководитель Благотворительного фонда Александра Монастырёва уверена, что акция в аптеках будет повторяться, поскольку спрос на медикаменты со стороны детских учреждений велик. К тому же эта акция даёт возможность быстро и легко поучаствовать в благотворительности большому количеству людей.
«Мы постараемся сделать так, чтобы добрые поступки вошли в привычку у посетителей аптек» – добавила Валерия.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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