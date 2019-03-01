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Общественная премия "Неравнодушный гражданин" снова пройдет в Приморье

01 Марта 2019, 15:26 | Приморье

Приём заявок на ежегодную общественную премию "Неравнодушный гражданин" объявлен для жителей Приморья

В этом году Муниципальная премия «Неравнодушный гражданин»  при поддержке Администрации Приморского края проходит в пяти муниципальных образованиях Приморского края. Премия пройдет в крупнейших городах Приморского края: Артёме, Уссурийске, Находке,  Партизанске и Лучегорске. 

 


 

Ежегодная общественная премия «Неравнодушный гражданин»  проводится в Приморье  четвертый год и  уже более тысячи приморцев стали участниками и лауреатами премии.

Целью премии является поощрение гражданской активности среди молодежи и взрослого населения Приморского края, популяризация добровольчества, а также повышения имиджа общественника, как человека, который  вносит позитивный вклад в развитие территории, на которой он живёт. 

Организатор премии - Благотворительный фонд Александра Монастырёва   приглашает  всех желающих подать заявку и присоединиться к столь важной общественной инициативе.

К участию приглашаются жители, осуществлявшие общественно значимую и социальную деятельность в 2018 году. 

Принять участие в конкурсе может любой житель Приморского края  от 14 лет и старше: все те, кто активно развивает социально значимые проекты, вкладывает в них своё время, энергию и добивается  успеха в их реализации.

Приём заявок  проводится по семи номинациям:  

«Шаг вперёд»  - принять участие в номинации может молодежь возрасте от 14 до 30 лет, активно проявившая себя в деятельности по формированию культуры добровольчества в Приморье.

Мой город – награждаются активисты, занимающиеся  комплексным развитием территорий и населенных пунктов Приморья, включая деятельность, направленную на формирование современной городской среды.

Здоровый дух - номинация для тех жителей, кто своей деятельностью популяризирует спорт и здоровый образ жизни, занимается планомерной профилактикой курения, алкоголизма и наркомании среди жителей Приморья.

Культура – номинация за добровольческие инициативы в области культуры, литературы и искусства.  

Семья и дети – номинация за инициативы по укреплению престижа и повышению роли семьи в обществе, защите детства, материнства и отцовства, а также за помощь больным детям и воспитанникам детских социальных учреждений.

Народная культура – номинация за инициативы в области сохранения и развития народных культурных традиций.

Природа - вручается жителям, занимающимся охраной окружающей среды, а также формированием экологического сознания в обществе.

Заявки на участие в Муниципальной Премии принимаются с 1 по 31  марта включительно.

Финал краевой ежегодной общественной премии «Неравнодушный гражданин» пройдет в июне в городе Владивостоке и соберёт на своей площадке всех победителей муниципальных премий, которые смогут побороться за победу в номинации «Муниципальный герой» и получить денежную премию в размере 50 тысяч рублей.

Полную информацию о премии вы можете найти на сайте:  неравнодушныйгражданин.рф

Газета "Золотой Рог", Владивосток

 

Автор:
Теги: неравнодушный гражданин  премия  фондмонастырева  неравнодушныйгражданин  благотворительность 



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