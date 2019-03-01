Общественная премия "Неравнодушный гражданин" снова пройдет в Приморье

Приём заявок на ежегодную общественную премию "Неравнодушный гражданин" объявлен для жителей Приморья

В этом году Муниципальная премия «Неравнодушный гражданин» при поддержке Администрации Приморского края проходит в пяти муниципальных образованиях Приморского края. Премия пройдет в крупнейших городах Приморского края: Артёме, Уссурийске, Находке, Партизанске и Лучегорске.





Ежегодная общественная премия «Неравнодушный гражданин» проводится в Приморье четвертый год и уже более тысячи приморцев стали участниками и лауреатами премии.

Целью премии является поощрение гражданской активности среди молодежи и взрослого населения Приморского края, популяризация добровольчества, а также повышения имиджа общественника, как человека, который вносит позитивный вклад в развитие территории, на которой он живёт.

Организатор премии - Благотворительный фонд Александра Монастырёва приглашает всех желающих подать заявку и присоединиться к столь важной общественной инициативе.

К участию приглашаются жители, осуществлявшие общественно значимую и социальную деятельность в 2018 году.

Принять участие в конкурсе может любой житель Приморского края от 14 лет и старше: все те, кто активно развивает социально значимые проекты, вкладывает в них своё время, энергию и добивается успеха в их реализации.

Приём заявок проводится по семи номинациям:

«Шаг вперёд» - принять участие в номинации может молодежь возрасте от 14 до 30 лет, активно проявившая себя в деятельности по формированию культуры добровольчества в Приморье.

Мой город – награждаются активисты, занимающиеся комплексным развитием территорий и населенных пунктов Приморья, включая деятельность, направленную на формирование современной городской среды.

Здоровый дух - номинация для тех жителей, кто своей деятельностью популяризирует спорт и здоровый образ жизни, занимается планомерной профилактикой курения, алкоголизма и наркомании среди жителей Приморья.

Культура – номинация за добровольческие инициативы в области культуры, литературы и искусства.

Семья и дети – номинация за инициативы по укреплению престижа и повышению роли семьи в обществе, защите детства, материнства и отцовства, а также за помощь больным детям и воспитанникам детских социальных учреждений.

Народная культура – номинация за инициативы в области сохранения и развития народных культурных традиций.

Природа - вручается жителям, занимающимся охраной окружающей среды, а также формированием экологического сознания в обществе.

Заявки на участие в Муниципальной Премии принимаются с 1 по 31 марта включительно.

Финал краевой ежегодной общественной премии «Неравнодушный гражданин» пройдет в июне в городе Владивостоке и соберёт на своей площадке всех победителей муниципальных премий, которые смогут побороться за победу в номинации «Муниципальный герой» и получить денежную премию в размере 50 тысяч рублей.

Полную информацию о премии вы можете найти на сайте: неравнодушныйгражданин.рф