Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Веркеенко закроет мусоросжигательный завод во Владивостоке
Мэр Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО провел очередную встречу с жителями города. На встрече новый мэр пообещал собравшимся закрыть Спецзавод №1, более известный горожанам, как мусоросжигательный. Правда, это можно сделать, как только будет найдено решение двух важных проблем.
Владивостокцы давно жалуются на неблагоприятную экологическую ситуацию в зоне действия завода, несмотря на то, что на предприятии недавно были обновлены фильтры, а контролирующие органы признали его работу безопасной. По словам мэра, закрыть Спецзавод № 1 можно, как только будет решен вопрос об открытии новой площадки полигона по вывозу городского мусора. По словам Виталия Веркеенко, эта проблема, вроде как, нашла понимание у врио губернатора Андрея ТАРАСЕНКО. Еще один важный вопрос - завод снабжает теплом большой массив домов в районе, и заменить его в этом деле пока нечем.
Напомним, мусоросжигательный завод на улице Бородинской обезвреживает около 30% коммунальных и бытовых отходов, поступающих от населения города, это около 150-200 тонн отходов в сутки.
Евгений СИДОРОВ.
Новости тематики
- Веркеенко закроет мусоросжигательный завод во Владивостоке
- Жители Приморья примут участие в экологической акции "Час земли"
- В Приморском крае тигрицу изъяли для её же безопасности
- В Приморье медведи отложили зимнюю спячку
- Что за жижа по 10 тысяч тонн в сутки течет в бухту Новик?
- Риск британских операторов во время съемок тигров в Приморье "был оправдан"
- Мобильный госпиталь для тигров появился в Приморье
- В Приморье патрулируют территорию обитания амурского тигра с воздуха
- Приморье – самая кошачья территория России – одержало три победы в национальном конкурсе
- В Приморье начал активную работу Центр инноваций лесного хозяйства
Новости раздела
- Веркеенко закроет мусоросжигательный завод во Владивостоке
- В Пхёнчхане болельщики из Приморья были самыми мобильно активными
- Владивосток хотят сделать розовым
- В Приморье 400 автоматических камер следят за дальневосточным леопардом
- Бизнес-гороскоп: Скорпионы будут держать хвост трубой
- Семнадцать лет назад на Дальнем Востоке начался разгром самой крупной банды
- Как помочь "лишним людям"?
- В Приморье обсудят роль муниципалитетов
- Жители Приморья примут участие в экологической акции "Час земли"
- Виталий Веркеенко: "Здравия желаю. Честь имею"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Семнадцать лет назад на Дальнем Востоке начался разгром самой крупной банды
- Во Владивостоке восстановят самый известный "советский" туалет
- Стала известна дальнейшая судьба стадиона "Динамо"
- Законопослушные предприниматели Приморья в одночасье оказались на грани банкротства
- Владивостоку в собственность отдадут двадцать зданий бывших городских вузов
- Крупнейший приморский хлебокомбинат вытесняют из торговых сетей
- В драмтеатре Комсомольска-на-Амуре "поселился" амурский тигр
- Жители Приморья примут участие в экологической акции "Час земли"
- Япония может открыть новую круизную линию с Приморьем
- В Приморье налоговая додавила судоремонтников
А господин мер не хочет закрыть заодно и очистные в этом районе. Вонь от очистных такая, что мусоросжигательный отдыхает.