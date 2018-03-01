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"Я закрою мусоросжигательный завод"

01 Марта 2018, 12:40 | Приморье

Мэр Владивостока Виталий ВЕРКЕЕНКО провел очередную встречу с жителями города. На встрече новый мэр пообещал собравшимся закрыть Спецзавод №1, более известный горожанам, как мусоросжигательный. Правда, это можно сделать, как только будет найдено решение двух важных проблем.

Владивостокцы давно жалуются на неблагоприятную экологическую ситуацию в зоне действия завода, несмотря на то, что на предприятии недавно были обновлены фильтры, а контролирующие органы признали его работу безопасной. По словам мэра, закрыть Спецзавод № 1 можно, как только будет решен вопрос об открытии новой площадки полигона по вывозу городского мусора. По словам Виталия Веркеенко, эта проблема, вроде как, нашла понимание у врио губернатора Андрея ТАРАСЕНКО. Еще один важный вопрос - завод снабжает теплом большой массив домов в районе, и заменить его в этом деле пока нечем.

Напомним, мусоросжигательный завод на улице Бородинской обезвреживает около 30% коммунальных и бытовых отходов, поступающих от населения города, это около 150-200 тонн отходов в сутки.

Евгений СИДОРОВ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Автор:
Теги: экология  Веркеенко 



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