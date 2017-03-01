www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 58.38 р. 100 JPY: 51.41 р.
EUR: 61.54 р. 10 CNY: 84.86 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

В Приморье женщина прописала у себя более 300 граждан

01 Марта 2017, 20:41 | Приморье

Из них 49 были гражданами Российской Федерации, сообщили в Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.

Уссурийской городской прокуратурой утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ УК РФ, фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации и ст. 322.2 УК РФ, фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации и иностранного гражданина.

По версии следствия, действуя в нарушение законодательства о миграционном учете, из корыстных побуждений, фигурантка в период с конца 2015 г. по январь 2017 г. за денежное вознаграждение осуществила фиктивную постановку на учет 218 иностранных граждан (Армении, Таджикистана, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и других) по месту пребывания в жилом помещении по ул. Раковской в г. Уссурийске.

Она же, в нарушение порядка регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а также о миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение осуществила фиктивную регистрацию 49 граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в жилом помещении по ул. Раковской.

Кроме этого, фигурантка осуществила фиктивную регистрацию 89 иностранных граждан по месту жительства в жилом помещении по указанному адресу.

Незаконно поставленные на учет и зарегистрированные граждане воспользовались этим обстоятельством, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории РФ и дальнейшей депортации.

В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, по существу.

Иван КРЫШАН.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

 

Автор:
Теги: прокуратура  мигранты 



Новости тематики




Новости раздела






Loading...


Loading...


Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru