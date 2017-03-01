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В Приморье женщина прописала у себя более 300 граждан
Из них 49 были гражданами Российской Федерации, сообщили в Деловой газете «Золотой Рог» в пресс-службе Прокуратуры Приморского края.
Уссурийской городской прокуратурой утвержден обвинительный акт по уголовному делу в отношении местной жительницы, которая обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 322.3 УК РФ УК РФ, фиктивная постановка на учет иностранного гражданина по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации и ст. 322.2 УК РФ, фиктивная регистрация гражданина Российской Федерации и иностранного гражданина.
По версии следствия, действуя в нарушение законодательства о миграционном учете, из корыстных побуждений, фигурантка в период с конца 2015 г. по январь 2017 г. за денежное вознаграждение осуществила фиктивную постановку на учет 218 иностранных граждан (Армении, Таджикистана, Азербайджана, Кыргызстана, Узбекистана и других) по месту пребывания в жилом помещении по ул. Раковской в г. Уссурийске.
Она же, в нарушение порядка регистрации и снятия граждан Российской Федерации с регистрационного учета по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, а также о миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства, из корыстных побуждений за денежное вознаграждение осуществила фиктивную регистрацию 49 граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в жилом помещении по ул. Раковской.
Кроме этого, фигурантка осуществила фиктивную регистрацию 89 иностранных граждан по месту жительства в жилом помещении по указанному адресу.
Незаконно поставленные на учет и зарегистрированные граждане воспользовались этим обстоятельством, чтобы избежать привлечения к административной ответственности за нарушение порядка пребывания на территории РФ и дальнейшей депортации.
В настоящее время уголовное дело направлено в суд для рассмотрения, по существу.
Иван КРЫШАН.
Газета "Золотой Рог", Владивосток.
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