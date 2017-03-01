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Чаще в ПФР пишут приморцы в возрасте от 50 до 80 лет
В 2016 году 1460 обращений принял ОПФР по Приморскому краю в письменной форме и 560 - в электронной через онлайн-приемную на сайте ПФР, сообщает деловая газета "Золотой Рог".
По словам руководителя пресс-службы Отделения ПФР по Приморскому краю Лидии СМЫЧЕНКО, для решения своих пенсионных вопросов и получения консультаций приморцы все чаще используют онлайн-приёмную на сайте ПФР (www.pfrf.ru): в 2016 году, таким образом, получено 560 обращений граждан, что на 35% больше, чем в 2015 году.
Чаще всего в Отделение обращаются по вопросам правильности исчисления пенсии, индексации, перерасчёта и возможности ее увеличения, а также по использованию средств материнского капитала.
Наиболее активная категория обращающихся - граждане в возрасте от 50 до 80 лет (68 % от общего количества обратившихся граждан). Женщины обращаются в ПФР чаще мужчин, и доля их обращений в 2016 году составила 63 %.
Получить консультацию по интересующим вопросам также можно, позвонив на «горячую линию» Отделения ПФР по телефону 8 (423) 249 86 00, или с помощью консультанта Единой федеральной консультационной службы по номеру 8 800 302 2 302 (звонок по РФ бесплатный).
Кроме того, Отделение осуществляет консультирование пользователей социальных сетей в своих официальных группах «ВКонтакте», «Facebook» и «Одноклассники».
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