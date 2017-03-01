Владивосток учится противостоять смертельной игре "Синий кит"

Как не пропустить суицидальные настроения вступающего во взрослую жизнь ребенка

Тревожные новости минувшего января потрясли Владивосток: девочка-подросток разбилась насмерть, спрыгнув с высотки в Снеговой Пади, другая была найдена в бессознательном состоянии под воздействием неизвестных лекарственных средств, еще несколько человек в сети (как правило, это последователи смертельной игры «Синий кит») выказали намерение последовать их примеру. К счастью, печальную статистику удалось приостановить, но поводы для тревоги остаются.

Как не пропустить суицидальные настроения у наших детей? Что в поведении подростка должно насторожить родителей и учителей, кто поможет в кризисной ситуации входящему во взрослую жизнь человеку? На эти и другие вопросы деловая газета «Золотой Рог» попросила ответить главного врача краевой клинической детской психиатрической больницы, краевого внештатного детского психиатра департамента здравоохранения Приморского края, врача-психотерапевта высшей категории Анастасию ГОРОХОВУ.

Впрочем, разговор получился гораздо шире обозначенной темы, ведь эмоциональная устойчивость личности к сложным ситуациям закладывается всей жизненной матрицей, в которой нет мелочей. И успех родителей, выраженный в высоком достатке и широких возможностях пользоваться всеми благами современности, вовсе не является гарантией эмоциональной устойчивости их детей: по статистике, как это ни странно, суицидальные настроения приходят к подросткам из внешне благополучных и состоятельных семей.

Социальный пессимизм

- Анастасия Витальевна, в чем, на ваш взгляд, кроется причина возникновения у подростка желания уйти из жизни?

- Сейчас этой теме уделяется довольно много внимания: проблема действительно стоит очень остро. И порождает ее целый комплекс причин, которые, к сожалению, являются результатом определенных пробелов, допущенных в предыдущие годы. И как результат сегодня у подростков и детей выявляется очень высокий уровень эмоционального напряжения, выраженный социальный пессимизм.

Мы наблюдаем тенденцию формирования негативного мнения по поводу собственной личности, но при этом очень низкий антисуицидальный фактор, который глубинно закладывается в семье. Это такие, я бы сказала, сакральные вещи, которые позволяют нам удерживаться на плаву в любой кризисной ситуации, - понятие ценности жизни, греховности самоубийства.

Хотя на самом деле в практическом режиме мы видим, что, когда дети занимаются любым видом самоповреждения, чаще всего это не попытка прервать свою жизнь, а способ почувствовать себя живым. Именно через боль они осознают свое присутствие здесь и сейчас. А смерть детьми не воспринимается как нечто конечное, зачастую они просто не осознают, что «второй» жизни или «перезагрузки», как в компьютерной игре, не будет.

Все эти сложности осознания себя в мире ложатся на определенные возрастные изменения. Когда ребенок переходит в пятый класс, он фактически впервые в жизни приходит к мультисоциальному поведению. Ведь до этого у него всегда был один заботящийся о нем взрослый (воспитатель детского сада, учитель), который контролировал все сферы его жизни, знал сильные и слабые стороны и находил баланс. Но с 5-го класса ребенок попадает к предметникам, когда каждый учитель оценивает его только применительно к своему предмету, и не всегда позитивно. Попадая в негативную оценку собственной личности, дети не видят те стороны, где они сильны, а глубоко «проваливаются» там, где слабы.

К пубертату (это возраст полового созревания, когда физиологически ребенок имеет суженное сознание - так задумала природа, чтобы дать организму гормонально настроиться) на объективно еще не созревшее биологическое поле накладывается негативный эмоциональный фон: переживания из-за своей внешности, страхи по поводу будущего, проблемы в общении со сверстниками. В это время, когда реакции возбуждения и торможения нарушены, иногда даже малое негативное событие может моментально полыхнуть на всю жизнь подростка. И он нивелирует все, что у него есть хорошего, а негативное распространяет на все сферы своей жизни. И на этом подростковом максимализме мы получаем трагический исход.

К сожалению, всяческие его варианты, можно сказать, постоянно находятся перед глазами подростка - в агрессивных компьютерных играх, которые стирают в понимании ребенка грань между виртуальной жизнью и реальностью, в массированном информационном потоке, где чья-то смерть - просто информационный повод. Огромное влияние на подростков имеют информация в интернете и специальные «сайты смерти», где уход из жизни представлен как элемент некой игры со смертью.

Когда назначена дата

- Есть ли среди ваших пациентов те, кто играл в такие сетевые игры?

- Есть, в том числе и среди тех подростков, которых мы вместе с родителями и работниками комиссий по делам несовершеннолетних смогли выявить после январских событий. Некоторые подростки прошли через наш Кризисно-адаптационный центр «Мир ребенка» в формате анонимной помощи, некоторые вместе с родителями обратились за помощью лично, мы с ними и сегодня работаем.

Например, одна из девочек 13 лет пришла к нам сама, рассказав, что в течение трех недель безуспешно пыталась бороться с ситуацией. Осознав, что без посторонней помощи ей это не удается, обратилась к родителям, и вместе они приехали за помощью в нашу клинику. Девочке была назначена дата, которую она не хотела реализовывать, поскольку считала, что это все-таки игра. Не выполнив команду, она столкнулась с жестким прессингом - доделать то, к чему она шла все это время. Не каждый взрослый в такой ситуации устоит. К счастью, у нее хватило сил обратиться за помощью к взрослым.

- Какова, на ваш взгляд, цель таких деструктивных ресурсов?

- Ни для кого не секрет, что есть люди, которые получают удовольствие от чужой беды. Это может быть реализация своих детских травм, последствие психического нездоровья. А могут быть и иные цели, лежащие в компетенции правоохранительных органов. Для нас же важно сохранить психическое здоровье подрастающего поколения. Вот почему мы вновь и вновь говорим, что именно в этом возрасте очень важно иметь качественное общение детей с родителями, от него во многом зависит степень защищенности ребенка в различных жизненных ситуациях.

Эмоциональный интеллект

- Что вы понимаете под качественным общением?

- Самое главное - научиться понимать эмоциональный фон своего ребенка. В современной психологии есть такое понятие - эмоциональный интеллект. Это способность человека осознавать и понимать эмоции других и свои собственные, умение сопереживать другому человеку, общаться с ним, сочувствуя и направляя в конструктивное русло.

Между тем с самого раннего возраста мы развиваем у ребенка ум и радуемся, когда он начинает в три года складывать из букв первые слова. Но некоторые современные родители, и сами когда-то не получившие прививку любви, эмоциональную составляющую в общении с малышом не считают важной. Посадил на стульчик перед гаджетом - и на час свободен от забот. В итоге у ребенка закладывается некая эмоциональная лень: он не прилагает усилий к познанию.

Кроме того, у нас культурально возводится запрет на негативные чувства - практически каждый был свидетелем ситуации, когда мама говорила своему плачущему от ушиба малышу: «Мужчины не плачут». В итоге наши дети знают и понимают очень ограниченное число чувств. А между тем именно развитый эмоциональный интеллект позволит в будущем справляться с той или иной нестандартной эмоциональной ситуацией.

- Что же вы посоветуете родителям в прикладном плане?

- Повторюсь, родителям хорошо бы понимать эмоциональный фон своего ребенка. Когда родитель правильно просто задает ему вопрос через «я-сообщение» («я вижу, ты расстроен», «я чувствую, что ты встревожен»), он побуждает ребенка хоть как-то идентифицировать свои переживания. А когда это происходит, то от катастрофичности той или иной ситуации легче будет уходить, снижая накал напряжения у ребенка. И для этого не надо с ним находиться 24 часа в сутки. Кстати говоря, мы раздали памятки по школам, на что учителям и родителям необходимо обращать внимание в этой очень тревожной ситуации.

- Анастасия Витальевна, давайте еще раз назовем эти факторы.

- Хотелось бы, чтобы родители обращали внимание даже на то, как ребенок утром просыпается, потому что так называемые «группы смерти» активизируются по ночам. Так что нарушение сна может быть поводом для тревоги.

Практикующие специалисты обычно не дают рекомендаций заглянуть в компьютер ребенка или задать прямой вопрос: «что ты сейчас просматриваешь?» Вы получите протест и закрытую страницу.

На самом деле, чтобы подтвердить свои переживания, надо просто понаблюдать за ребенком. Если он закрывает страницу компьютера, когда вы заходите в комнату, если не дает послушать свою музыку (она на всех этих сайтах специально подобранная: формирует определенные частоты в головном мозге, которые приводят к апатичному, депрессивному и - очень важно! - управляемому состоянию), стоит быть внимательнее. Надо обращать внимание на все: цвет одежды, круг и манеру общения. Если вы что-то заподозрили, попробуйте предложить ребенку отключить на ночь все гаджеты (в некоторых семьях заводят такую традицию), и если вы получили жесткий протест, то, наверное, это может стать поводом для тревоги.

И конечно, должны насторожить какие-то непонятные отметки в календаре у ребенка, особенно если он раньше этого не делал. Понаблюдайте, нет ли системы в этих отметках, не включен ли там обратный отсчет его жизни.

Тревожный возраст

- Какой возраст с этой точки зрения наиболее тревожный?

- Мы недавно смотрели детей с 10 до 18 лет. Заметили, что у 10-классников идет снижение напряжения (они уже сдали экзамен в 9-м классе и есть еще год до ЕГЭ). Но каждый возраст с учетом доступности информации, открытости сцен смерти в СМИ, распространения жестокости в компьютерных играх может стать временем формирования подобных моделей поведения. Это может произойти и в 10 лет, и даже раньше… Но самый тревожный возраст - 11-17 лет, когда помимо гормональной перестройки идет переоценка ценностей, идентификация себя как личности в обществе, что формирует у детей определенные напряжения.

- И если в результате более тесного общения родительская тревога подтвердилась, что делать, к кому обращаться?

- Есть телефон доверия 8 800 2000122 - это федеральная бесплатная линия Центра спасения детей от киберпреступлений. В Приморском крае в Кризисно-адаптационном центре «Мир ребенка» тоже есть телефон доверия: 207-70-75. Позвоните!

Вся помощь и консультации оказываются в анонимном режиме круглосуточно. У нас при краевой клинической детской психиатрической больнице действует Центр коррекции, есть «Парус надежды» - учреждение для детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, где можно получить консультацию специалиста. Но как минимум набрать телефонный номер и задать вопрос может каждый!

Только по нашей службе здравоохранения за первый год работы (мы начали с 16 января 2016 года) поступило более 5000 звонков. Из них треть - это звонки от родителей и педагогов, вопросы они задают самые разные. И вовсе не потому, что это плохие родители или слабые педагоги. У каждого из нас есть своя специальность, определенные знания, но степень зрелости души позволяет заподозрить, что тебе самому нужны консультация или совет узкого специалиста, занимающегося психическим здоровьем детей.

Есть звонки, в которых явно прослеживаются суицидальные намерения, наши абоненты делятся тревогами по поводу жестокого обращения в семье и в школе, среди сверстников, по поводу угроз от взрослых. Много обращений по вопросам семейного воспитания, есть звонки молчания, есть случаи, когда нам звонят те, кого мы уже знаем по голосу. Но основная масса - это здоровые люди, которым нужна дополнительная информация в кризисе или чтобы его избежать. Кстати говоря, у нашего телефона доверия очень высок процент обращений, когда с анонимного консультирования люди переходят на очное.

- И все-таки некоторые взрослые боятся сделать тот самый важный звонок - а вдруг поставят на учет?

- У некоторых детская психиатрия, действительно, ассоциируется с диагнозом и постановкой на учет. Но это большое заблуждение! Мы стараемся доносить до общественности, сколько диагнозов (например, задержка развития) в динамике у детей снимается.

На самом деле детская психиатрия - это, наверное, единственная специальность на стыке медицины, педагогики и социального обслуживания. Принцип нашего лечебного учреждения отличается от других, в основу всех действий здесь закладывается реабилитационный, профилактический подход. Даже в лечении есть особенности. У нас медикаментозное лечение тех, кто попадает в стационар, в целом не превышает 30-35%, остальные методы - психотерапия, психология, сенсорные комнаты, люлечные, музыкальная ритмика, физиотерапия, работа с логопедом.

Более того, мы ставим диагнозы только коллегиально и после как минимум года динамического наблюдения. Свои заключения детская психиатрия не выдает никому, кроме родителей и опекунов, иным - только по запросу прокуратуры и суда. Ни школа, ни детсад, ни бабушки-дедушки не могут получить информацию на ребенка. И это правило неукоснительно соблюдается.

Наши специалисты участвуют в работе городской и краевой медико-психолого-педагогической комиссии, где определяются маршруты детей. И хочу заметить, что не всегда нам рады, потому что мы, например, не ставим диагноз «умственная отсталость», когда у ребенка есть некоторые изменения или особенности, и настаиваем на том, что данный ребенок должен обучаться по другой программе, но в обычной школе. Это дополнительная нагрузка для педагогов, но это защита интересов ребенка.

Хотя, не скрою, нас тревожит ситуация с психическим здоровьем детей и подростков, а также прогноз Всемирной организации здравоохранения, что к 2020 году депрессия выйдет на одно из первых мест по заболеваемости в мире. А дети - часть общества, значит, надо быть готовыми к оказанию им адекватной профессиональной помощи. Пока же некоторые ребятишки попадают к нам с большим опозданием, в 4-6 лет, и тогда их значительно тяжелее восстанавливать и приводить в социальную норму. Но радует то, что осознанность и включенность родителей в решение проблемы стали возрастать. И даже люди с достатком выше среднего начинают понимать, что здесь, в Приморском крае, можно получить качественную специализированную помощь. Более того, многие из них становятся благотворителями, помогают приобретать для нашей клиники современное оборудование.

Так что не стоит бояться обращений к детским психиатрам и клиническим психологам.

Профилактика детского суицида начинается задолго до того, как ребенок оказывается перед своим выбором.

Телефоны доверия

8 800 2000122 - федеральная бесплатная линия Центра спасения детей от киберпреступлений

(423) 207-70-75 - кризисно-адаптационный центр «Мир ребенка» (г. Владивосток)

Ирина БАРАННИК.