Рост платежей за общедомовые нужды шокировал жителей Владивостока

Жители Владивостока сильно удивились, увидев в своих платежках за коммунальные услуги за январь-февраль серьезно выросшие платежи за общедомовые нужды (ОДН). В некоторых многоквартирных домах плата только за электричество выросла в два, а то и в десять раз. Виной тому – изменения в законодательстве, вступившие в силу с начала года. Насколько правы управляющие компании, выставившие счета не по факту потребленных услуг, а по нормативам, и что делать собственникам квартир, сообщает ИА PrimaMedia.

«В течение 2016 года средняя сумма ОДН за электричество не превышала 160-180 рублей, а тут получили квитанцию с суммой 353 рубля. Такое ощущение, что у нас круглосуточно лампочки в подъезде светятся и лифт ни на минуту не останавливается даже ночью, - пишут жители дома №121 по проспекту 100-летия Владивостока. – А ОДН на воду нам приходится оплачивать дважды, так как уборщицы постоянно стучатся в квартиры и просят набрать им воды для влажной уборки».

Жильцы дома №5 по улице Двенадцатой тоже негодуют – расходы на ОДН выросли в 2-4 раза: «Мы поставили общедомовые приборы учета, как это с нас долгое время требовали, а теперь они фактически не нужны».

А на Чапаева, 8 ОДН за электричество увеличилось аж в 10 раз - с 50 до 500 рублей в месяц. И такая ситуация – по всему Владивостоку. Собственники обрывают телефоны управляющих компаний, администраций, надзорных органов.

Хотели как лучше, а получилось…

Федеральным законом №176-ФЗ и постановлением правительства РФ №1498 были внесены изменения в главный документ, регламентирующий сферу ЖКХ, - Жилищный кодекс РФ. Согласно изменениям, с 1 января 2017 года плата за общедомовые нужды на воду, водоотведение, электричество и отопление признается жилищной услугой, и теперь она входит в строку «Содержание жилого помещения». Как следствие, изменились и правила начисления ОДН: теперь размер платежей за ОДН рассчитывается не согласно показаниям общедомовых счетчиков, как это происходило ранее, а по нормативам. Отсюда и шокирующие цифры в платежках. Причем от жильцов тут ничего не зависело – управляйки предупредили, что жилищное законодательство позволяет им самостоятельно произвести изменения в структуре платежей, без каких-либо собраний и решений собственников.

«На сегодняшний день управляющим организациям дано право выставлять жителям платеж за ОДН не по общедомовым приборам учета, а по нормативу потребления коммунальных услуг на ОДН. Сейчас действует норматив, установленный администрацией Приморского края по состоянию на 1 ноября 2016 года. В срок до 1 июня 2017 года департамент по тарифам администрации Приморского края должен утвердить новые нормативы на ОДН», - отметили в УК Советского района Владивостока.

«С начала года законодательно было урегулировано перемещение платы за общедомовое имущество в части коммунальных ресурсов, которые используются для содержания этого имущества, из коммунальных услуг в жилищные. И Жилищный кодекс РФ, действительно, предусматривает начисление платы за жилищные услуги исходя из нормативов, установленных органами субъектов РФ», - говорит и.о. директора департамента по жилищно-коммунальному хозяйству и топливным ресурсам Приморского края Елена ПАРХОМЕНКО.

Директор департамента на заседании комитета по социальной политике и защите прав граждан Законодательного собрания Приморского края отметила, что нормативы в крае были установлены несколько лет назад. Причем это было сделано в большей степени для стимуляции собственников жилья к установке приборов учета: при их отсутствии платить приходилось по нормативу, что серьезно «било по карману».

Сейчас же общедомовые приборы учета фактически потеряли экономическое значение для граждан. Зато управляйки остались в прибыли: с населения можно законно брать по нормативу, а с ресурсоснабжающими организациями рассчитываться по счетчику, оставляя разницу себе.

Конфликт интересов

«Мы сейчас с коллегами активно обсуждаем, как поддержать граждан. Считаем, что использование управляющими компаниями нормативов для расчета с собственниками, наверное, нарушает права граждан, потому как зачастую нормативы превышают фактический объем ресурсов, который используется для содержания мест общего пользования. Особенно это характерно для энергоэффективных домов, которые таковыми стали благодаря слаженным действиям собственников, которые ставили приборы учета, что-то делали, чтобы сэкономить общий ресурс. После квитанций в январе-феврале собственники поняли, что все это было зазря», - подчеркнула Елена Пархоменко.

«Мы столкнулись с конфликтом интересов. Управляющие компании заинтересованы получить прибыль побольше, а задача граждан, соответственно, - минимизировать свои расходы», - говорит депутат Законодательного собрания Приморского края Сергей СЛЕПЧЕНКО.

В цифрах каждый видит свое

Директор департамента по тарифам Владимир МАЛЮШИЦКИЙ пояснил, что в Приморье отнюдь не самые высокие нормативы в стране. Так, норматив на ОДН (электроэнергия) составляет всего 3,83 кВт на 1 кв. метр общедомовой площади, тогда как в Свердловской области – 5, в ЕАО – 4,5, Новгородской – 4,75.

«Все главы муниципалитетов до 1 марта должны сформировать корректные данные по общедомовому имуществу. От этих данных зависит, в какую сторону будет пересмотрен норматив. В 2012 году норматив по электричеству на ОДН был принят методом аналога, по воде нормативы принимались расчетным методом, и они у нас одни из самых низких по стране», - сказал чиновник.

Некоторые депутаты заметили, что главы районов и городов, как гаранты прав граждан на своих территориях, вправе не только вести разъяснительную работу с собственниками жилья по поводу ОДН. Они могут встретиться с особо наглеющими управляющими компаниями и настоятельно порекомендовать взимать плату исходя из показаний общедомового прибора учета, если он есть.

Но, по мнению члена комитета ЗС ПК по социальной политике и защите прав граждан, юриста, председателя коллегии адвокатов «Право» Юлии ТОЛМАЧЕВОЙ, такие беседы, скорее всего, будут «понятийными», потому что правовых оснований для оплаты за ОДН по факту потребления пока нет. И если «родится» иск в суд, никто не может гарантировать гражданам удачного исхода.

Старший помощник прокурора края Елена АРАБАШ подчеркнула, что на уровне Приморского края проблему не решить, ведь вносить изменения необходимо в федеральное законодательство, а именно в Жилищный кодекс РФ.

Известно, что в Минстрой направлено письмо за подписью губернатора региона с просьбой внести изменения в постановление и производить расчеты как ранее, по приборам учета, но не выше норматива.

Прозрачное-непрозрачное ОДН

Тем временем, учитывая массу претензий со всей России, Минстрой разъяснил, почему объем расходов на ОДН был законодательно ограничен нормативом. Оказывается, эта мера была введена для защиты собственников от непрозрачных и завышенных платежей.

«Непонимание структуры и объема выставляемых начислений за общедомовые нужды и невозможность контроля этой строки в квитанции вызывали справедливые нарекания потребителей. Изменение схемы оплаты должно сделать эту часть расходов на ЖКХ более прозрачной», - прокомментировал замглавы ведомства Андрей ЧИБИС.

К тому же управляющие компании должны будут позаботиться о снижении неучтенных расходов коммунальных ресурсов, так как возможность их оплаты за счет собственников теперь будет исключена, и за бесконтрольное потребление и утечки ресурсов гражданам отвечать не придется.

На странице департамента ЖКХ и топливных ресурсов Приморья приведены разъяснения Минстроя по вопросу начисления платы за ОДН:

«В соответствии с рекомендациями Министроя, до установления на территории Приморского края нормативов потребления коммунальных ресурсов в целях содержания общего имущества в многоквартирном доме, при наличии в доме коллективного прибора учета коммунального ресурса, расчет расходов на оплату холодной воды, горячей воды, электрической энергии, тепловой энергии осуществляется исходя из фактического объема потребления коммунальных услуг на общедомовые нужды».

Новые нормативы потребления коммунальных ресурсов на ОДН должны быть установлены не позднее 1 июня 2017 года.

Роман ЕРШОВ, директор НП «Домовой контроль»:

- Данное пояснение вызывает больше вопросов, чем ответов. Целый день телефон нашей общественной организации не замолкает, люди звонят, жалуются на выросшие тарифы на ОДН. У кого-то плата выросла с 30 до 130 рублей, у кого-то еще больше. Шквал негодования горожан вполне понятен. Принятый закон оказался очень сырым, но чиновники это не признают. Вот выпустил Минстрой некие пояснения, мол, УК должны начисления собственникам делать по приборам учета. Что изменилось тогда? Так и было ведь. А так зачем вносились изменения в постановления, в Жилищный кодекс, вводились новые формулы? Можно было бы просто написать, что плата за ОДН убирается из квитанций ресурсников и переносится на плечи УК.

Запаситесь терпением

Сейчас у экспертов отрасли ЖКХ и собственников в головах полная неразбериха. Во-первых, люди не понимают, как один федеральный закон может противоречить другому. Так, в 2012 году вышел закон об энергосбережении, люди повально устанавливали счетчики, а сейчас, получается, все равно, сколько лампочек горит в подъезде, – экономии никакой нет, расчет производится по нормативу.

Во-вторых, пояснение Минстроя вызывает больше вопросов, чем ответов. Ведомство хоть и говорит о том, что нужно все-таки начислять плату по прибору учета, но ведь Жилищный кодекс никто не отменял, а там черным по белому и безапелляционно – по нормативу. В юридической силе рекомендаций специалисты сомневаются.

- Наверняка такое несоответствие в законе будет убрано. Вопрос – когда? Я бы порекомендовал запастись терпением и вести диалог со своей управляющей компанией. Замечу, во Владивостоке единицы УК произвели начисления по ОДН по фактическому потреблению, но большинство - по нормативам, часть из них пообещали сделать перерасчет через 3-6 месяцев», - говорит Роман Ершов.

Досье "Золотого Рога": В ОДН по холодной воде входят расходы воды на мытье лестничных площадок и мусоропровода, на полив газонов и палисадников, промывку коммуникационных сетей и внутридомовые потери в водосетях. ОДН по горячей воде насчитывают за сброс воды в стояке, когда в многоквартирном доме производится ремонт батарей, за опрессовку системы отопления после ремонта и технологический пролив системы при подготовке к отопительному сезону. Что касается ОДН по электроэнергии, то сюда входят затраты на освещение мест общего пользования - лестничных площадок, тамбуров и приподъездной территории, энергию, потребляемую домофонами, лифтами, камерами видеонаблюдения и другим оборудованием.