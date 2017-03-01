Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
Общественные организации столицы Приморского края получат гранты
Всего на получение финансовой поддержки претендовали 24 организации. Но общественная комиссия, в которую входят представители администрации Владивостока, депутаты городской думы, почетные граждане и общественность, выбрала самые интересные проекты. Среди них: проект детского оздоровительного центра «Лео» по адаптации детей-инвалидов; проект по поддержке семей с детьми с ограниченными возможностями родительского клуба «Звезда надежды»; акция «Струны памяти», в рамках которой представители общественной организации «Боевое братство» проведут в школах лекции и концерты; серия мероприятий «Ушедшие в туман» по увековечиванию памяти погибших летчиков; 7-ая Дальневосточная Сорочинская ярмарка; праздник Навруз; акция «Родники культуры России», в рамках которой татаро-башкирская организация «Дуслык» проведет мероприятия, направленные на сохранение народного единства и знакомство подрастающего поколения с традициями и обычаями татар и башкир; серия мероприятий городского союза садоводов для дачников Владивостока.
Общественные организации уже не первый год получают гранты администрации Владивостока. Так, в 2016 году восемь организаций получили гранты до 200 тысяч рублей на проведение таких мероприятий, как Сабантуй, Сорочинская ярмарка, различные мастер-классы и памятные мероприятия.
Кроме того, в 2017 году будет продолжена выплата общественным организациям Владивостока компенсаций за коммунальные платежи, аренду помещений и расходы на другие хозяйственные нужды.
Светлана СМИРНОВА.
Новости тематики
- Общественные организации столицы Приморского края получат гранты
- У бюджета Приморья есть шанс "прикурить"
- Мужчины в Приморье получают в 1,4 раза больше, чем женщины
- В Приморье встречи с избирателями могут влететь депутатам в копеечку
- В Приморье потенциальные обладатели "дальневосточных гектаров" хотят создавать поселения
- С 1 февраля дальневосточники претендуют на ДВ гектары в порядке общероссийской очереди
- Выбор "дальневосточного гектара" на территории Владивостока стал главной ошибкой заявителей
- Жители Приморья спешат обогнать россиян в подаче заявок на "дальневосточный гектар"
- Москва и Санкт-Петербург интересуются "дальневосточным гектаром" активнее других
- В Приморье таможня вышла на опережающий график
Новости раздела
- Рост платежей за общедомовые нужды шокировал жителей Владивостока
- Общественные организации столицы Приморского края получат гранты
- Криминал в Приморье упал и не отжался
- Жители Приморья обязаны самостоятельно определять возможность пользования воздушным транспортом
- Жителям и гостям Владивостока предложили огромный выбор подарков к 8 Марта
- 10 легендарных советских телевизоров "поселились" во Всероссийском детском центре "Океан"
- У бюджета Приморья есть шанс "прикурить"
- В МВД России предлагают сдавать в багаж алкоголь из магазинов duty free
- Отряд "Поиск" из Приморья старается вернуть обществу память о подвигах героев Отечества
- Мужчины в Приморье получают в 1,4 раза больше, чем женщины
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Из-за теракта на Дальнем Востоке чуть не взлетел на воздух нефтеперерабатывающий завод
- Во Владивостоке появится четырехбашенный жилой комплекс
- Россияне трубят тревогу: дома невозможно зарегистрировать
- Cтоимость кнопки "ЭРА-ГЛОНАСС" в Приморье может составить 45 тысяч
- Аэропорт Владивосток улетел в Сингапур
- Куда пойти во Владивостоке в длинные выходные
- Весна внесет ясность в "дело Пушкарева"
- Губернатор Приморья пообещал не допускать к власти бандитов и воров
- В Приморье крупнейший лесозаготовитель попал под прессинг чиновников
- Крупнейшим банком региона пока руководит выходец из Приморья