Общественные организации столицы Приморского края получат гранты

Всего на получение финансовой поддержки претендовали 24 организации. Но общественная комиссия, в которую входят представители администрации Владивостока, депутаты городской думы, почетные граждане и общественность, выбрала самые интересные проекты. Среди них: проект детского оздоровительного центра «Лео» по адаптации детей-инвалидов; проект по поддержке семей с детьми с ограниченными возможностями родительского клуба «Звезда надежды»; акция «Струны памяти», в рамках которой представители общественной организации «Боевое братство» проведут в школах лекции и концерты; серия мероприятий «Ушедшие в туман» по увековечиванию памяти погибших летчиков; 7-ая Дальневосточная Сорочинская ярмарка; праздник Навруз; акция «Родники культуры России», в рамках которой татаро-башкирская организация «Дуслык» проведет мероприятия, направленные на сохранение народного единства и знакомство подрастающего поколения с традициями и обычаями татар и башкир; серия мероприятий городского союза садоводов для дачников Владивостока.

Общественные организации уже не первый год получают гранты администрации Владивостока. Так, в 2016 году восемь организаций получили гранты до 200 тысяч рублей на проведение таких мероприятий, как Сабантуй, Сорочинская ярмарка, различные мастер-классы и памятные мероприятия.

Кроме того, в 2017 году будет продолжена выплата общественным организациям Владивостока компенсаций за коммунальные платежи, аренду помещений и расходы на другие хозяйственные нужды.

Светлана СМИРНОВА.