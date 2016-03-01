Молодежь Приморья будет учиться востребованным профессиям

Работа по ранней профессиональной ориентации позволяет сформировать образовательный запрос, соответствующий потребностям рынка труда региона

Принятые законы о территориях опережающего развития (ТОР) и Свободном порте Владивосток направлены не только на улучшение инвестиционной привлекательности Приморского края для инвесторов. Они призваны в том числе и закрепить на территории края молодежь, которая, увидев перспективы дальнейшего развития, уже сегодня получает профессии, которые будут востребованы в ближайшее время, пишет Деловая газета "Золотой Рог".

Есть прогноз

Перспективный прогноз тех, кто необходим экономике региона, в Приморском крае уже определен: по поручению губернатора Приморского края Владимира МИКЛУШЕВСКОГО с учетом потребностей экономики и инвестиционных проектов, реализуемых в крае, составлен ТОП-50 наиболее востребованных для края рабочих профессий и специальностей до 2020 года, а также разработан прогноз баланса трудовых ресурсов на шестилетнюю перспективу.

В ТОП-50 вошли рабочие специальности в сфере промышленного производства, затрагивающие весь цикл – от операторов и сборщиков до техников по контролю качества; специалисты IT-отрасли; профессии, связанные с ремонтом и дизайном, а также с автотехникой и ремонтом автомобилей, специалисты в области гостиничного бизнеса и туризма и т.д.

Согласно прогнозу баланса трудовых ресурсов, в Приморье в шестилетней перспективе можно ожидать спроса на работников в таких отраслях, как: рыболовство, рыбоводство, обрабатывающие производства, гостиницы и рестораны, транспорт и связь, операции с недвижимым имуществом, предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг.

Под новые задачи активно реформируется система профессионального образования.

«Система профобразования должна идти на шаг впереди от потребностей работодателей, - считает глава региона. - Студентов надо обучать на самом современном оборудовании. Одним из главных требований инвесторов сегодня является наличие учебных центров, где ведется подготовка высококвалифицированных кадров. Мы на подготовке специалистов экономить не будем. Хорошо подготовленные кадры – основа для развития экономики региона».

Упор на профориентацию

Теперь перед системой образования и обществом в целом встает еще один очень важный вопрос – как сориентировать молодежь Приморья именно таким образом, чтобы она выбирала профессии, необходимые экономике региона. Эту задачу вполне успешно выполняет набирающая обороты работа по профессиональной ориентации школьников. В Приморье эту задачу решают сразу две государственные программы - «Развитие образования Приморского края» и «Содействие занятости населения Приморского края», ряд статей которых направлен на закрепление молодых специалистов в Приморском крае и сокращение их оттока в другие регионы страны.

«Мир сегодня специализируется, очень быстро появляются новые области наук и профессий, и молодому человеку ориентироваться во всем этом многообразии, при этом еще прислушиваться к себе и самоопределяться довольно сложно. Поэтому решение вопроса профориентации – это не только проблема семьи, школы и системы образования, но и важнейшая государственная задача, к которой нужно подходить со всей ответственностью. Ведь чем быстрее человек поймет свое профессиональное предназначение, тем лучше он реализуется на рабочем месте», - считает вице-губернатор Приморского края Илья КОВАЛЕВ.

Заместитель руководителя департамента образования и науки Приморья Екатерина ЧЕРНОВИЦКАЯ, обобщая опыт профориентационной работы в крае, отмечает, что многое на этом пути уже сделано.





«Во многих школах понимают, что профориентационная работа является стержнем образовательного процесса. Как правило, эта работа организована в четыре этапа, каждый из которых соответствует возрасту учащихся, - говорит специалист. – Для повышения квалификации педагогов по вопросам профессиональной ориентации разработан учебный план и 250 работников образования Приморья в 2015 году уже прошли обучение. Хороший опыт профориентации есть и в системе среднего профессионального образования. Если еще несколько лет назад эта работа в колледжах сводилась лишь к рекламе учебного заведения, то со временем стало понятно, что этого совершенно недостаточно. Сегодня задача этой системы – подготовка квалифицированных рабочих, поэтому стоит задача привлечения абитуриентов совершенно иного уровня, чем раньше. Для этого мы ведем работу по формированию у учащихся школ правильного представления о том, какие специалисты нужны сегодня экономике Приморского края, повышению престижа рабочих профессий. Для этих целей в 2014 году в Приморье был создан специализированный сайт «Центр профессиональной ориентации», который, кстати, был признан лучшим интернет-проектом органов государственной власти. На нем есть сведения и о учебных заведениях, и потенциальных работодателях, там можно пройти профтестирование и задать специалистам интересующие вопросы. В комплексе все эти мероприятия уже дают свои плоды: количество, и, главное, качество абитуриентов, поступающих в учреждения системы СПО Приморского края, растет».

Хорошим стимулом для поднятия престижа рабочих профессий стало и развитие в Приморье движения World Skills. В рамках чемпионатов рабочих профессий проводится целый ряд профориентационных мероприятий в том числе и для школьников среднего звена: учащиеся могут поработать на тренажерах, увидеть уровень мастерства молодых специалистов, пообщаться с потенциальными работодателями, побывать на промышленных предприятиях. Сейчас в Приморье активно внедряется еще одно направление ранней профориентации - Junior Skills – направленное на детей от 5 до 16 лет. В апреле 2016 года в Дальневосточном регионе пройдет первый конкурс по этому направлению.

«Сегодня в крае 29 центров службы занятости ведут профориентацию в муниципальных образованиях края. В каждом центре занятости работает специалист – профконсультант для оказания профориентационных услуг школьникам и их родителям, - говорит Елена ГРУШУНОВА, начальник отдела профориентации и профессионального обучения департамента труда и социального развития Приморского края. – Для более качественной работы в этом направлении регулярно обновляется программное обеспечения. По итогам прошлого года 18 центров занятости Приморья закупили новые комплекты для работы по профориентации. И эти услуги востребованы: ежегодно порядка 35 000 граждан получают у нас услуги профориентации, из них порядка 14 тысяч - это молодежь, а 5-6 тысяч – это школьники. Ежегодно мы проводим ярмарки учебных мест, на эти мероприятия приглашаются и учебные заведения, и работодатели. В прошлом году в школах Приморья наши специалисты провели около 400 профориентационных уроков, рассказали ребятам о ситуации на рынке труда, востребованных профессиях, провели экспресс-тестирование».

Результаты этой работы, как говорится, налицо: число выпускников школ, обратившихся после окончания учебного заведения в службы занятости населения с запросом на поиск работы, в 2015 году сократилось на 10% по сравнению с 2013 и 2014 гг. Это говорит о том, что, выходя из стен школы, ребята понимают, какую профессию и в каком учебном заведении они будут получать.





«Вопрос профориентации сегодня однозначно переходит в сферу государственной политики. И первые итоги этой работы уже видны, - говорит Оксана МАРТЫНЕНКО, заместитель председателя Общественного экспертного совета по региональной образовательной политике, проректор ВГУЭС. – В начале этого учебного года мы провели исследование среди студентов первых курсов вузов. Нас интересовал вопрос, как молодые люди выбирают свою будущую профессию. И если раньше студенты выбирали прежде всего вуз, в котором им хочется учиться, то сегодня ситуация повернулась в противоположную сторону. Старшеклассники выбирают прежде всего профессию, которой они хотят посвятить свою жизнь. И этот факт можно считать некоторым достижением системы профориентации. Надо сказать, что дети при выборе профессии задаются вопросом, можно ли в этой сфере построить карьеру, насколько эта профессия востребована. Очень интересует их интересная работа. Современная молодежь ставит вопрос таким образом: стоит ли эта работа того, чтобы я ей посвящал свою жизнь? Уровень зарплат тоже интересен, но этот показатель только на третьем месте. То есть ребята хотят выбирать дело по душе. И таких среди опрошенных нами ребят больше 70%. Особое внимание в исследовании мы уделили одаренным школьникам. Ведь именно они – потенциал для развития Приморского края. Обобщенные результаты анкетирования в течение трех последних лет показывают, что даже одаренные школьники, которых мы привыкли считать романтиками, на сегодняшний день практикоориентированы: они знают, в какой отрасли они хотят построить карьеру и как это сделать в Приморском крае».

Правильная профессиональная ориентация находит в дальнейшем свое отражение и в трудоустройстве молодых специалистов. Этот показатель, по мнению министра образования и науки РФ Дмитрия ЛИВАНОВА, является одним из наиболее важных для каждого вуза. Поэтому эту информацию министерство тщательно отслеживает. В Приморье, кстати, этот показатель, по данным федерального портала мониторинга трудоустройства выпускников, достаточно высок: в 2014 году официально трудоустроены 71% выпускников вузов. Эта цифра по факту даже выше той, что заложена в требованиях государственной программы «Развитие образования Приморского края»: «Количество выпускников профессиональных образовательных учреждений, трудоустроенных в течение одного года после окончания обучения, должно составлять 65%», - говорится в документе.

Работодатели подключаются

Заинтересованы в притоке мотивированной молодежи и производственные предприятия Приморья. Поэтому программы профориентации и пропаганды нужных краю профессий активно внедряют и работодатели.

«Наша основная задача - обеспечить целевой набор абитуриентов для обеспечения предприятия инженерными кадрами, - говорит главный специалист управления по работе с персоналом ОАО «Дальневосточный центр судостроения и судоремонта» (ДЦСС) Максим КИРЕНКОВ. – Причем нам нужны не только выпускники высшей школы, но и специалисты рабочих профессий. Со своей стороны, мы активно идем в школы: участвуем в родительских собраниях, проводим видеопрезентации и экскурсии на предприятия – сегодня на предприятиях ДЦСС идет активная модернизация производства, и нам есть чем заинтересовать молодежь. То есть мы считаем, что школьника нужно знакомить не только с тем, где он будет учиться, а в первую очередь давать ему представление о будущей профессии и том рабочем месте, на которое он придет».

Поддерживает это направление работы Дальневосточного центра судостроения и региональная власть: по соглашению о сотрудничестве, которое подписано между ДЦСС и губернатором Приморья, для развития материально-технической базы предприятия из бюджета края выделено около 15 млн рублей.

Передовые практики профориентационной работы есть и в муниципальных образовательных учреждениях Приморья. Так, в гимназии № 2 Владивостока, по словам заместителя директора по учебно-воспитательной работе Татьяны ЛИМБЕРГ, на старшей ступени организовано профильное обучение. Выбрав тот или иной профиль, учащиеся могут посетить предприятия этих отраслей, познакомиться с учебными заведениями, дающими соответствующее профессиональное образование, пройти более детальную профессиональную психодиагностику. От формального подхода к профориентации к активной профконсультации давно перешли и в МБОУ «Гимназия № 29» г. Уссурийска. А в Дальнегорской средней школе № 2 профориентационную работу начинают с первого класса: формируют ценностное отношение к труду, знакомят с миром профессий, постепенно формируя у учащегося тот или иной образовательный запрос.

Елена ЛЕНСКАЯ. Газета «Золотой Рог», Владивосток.