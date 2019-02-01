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План по снижению уровня бедности в Приморье будет готов к концу марта
В Приморском крае действуют уже 69 мер социальной поддержки
В восьми российских регионах России, включая Приморский край, стартовал пилотный проект по повышению реальных доходов граждан и снижению уровня бедности. Обсудить общие подходы к его реализации, выработать принципы действия, поделиться опытом представители регионов собрались на совещании в Нижнем Новгороде. Делегацию от Приморья возглавила врио вице-губернатора Ирина Медведева.
Открывая совещание, Министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин еще раз акцентировал внимание участников на том, что в соответствии с майским Указом Президента РФ необходимо до 2024 года обеспечить устойчивый рост реальных доходов граждан, а также снизить в два раза уровень бедности в стране.
«Цель пилотного проекта – провести всесторонний анализ причин бедности. На примере участвующих в эксперименте регионов предстоит разработать эффективные универсальные механизмы, направленные как на увеличение доходов граждан, так и на снижение бедности», – отметил глава Минтруда, подчеркнув, что результаты оценки эффективности принимаемых мер будут положены в основу рекомендаций по подготовке региональных программ.
О том, какая работа уже проходит в Приморском крае, проинформировала Ирина Медведева. Специалистами краевого департамента труда и социального развития проведен анализ структуры бедности в регионе. Чтобы повысить доходы населения, в 2018 году по линии социальной защиты населения предоставлялось 60 видов социальных выплат.
Их получателями являются более 700 тысяч приморцев – около трети от общей численности населения края. Объем выплаты на одного получателя в среднем составил 1,3 тысячи рублей в месяц. Если в семье несколько получателей, объем средств соответственно больше, пропорционально их числу.
«С этого года в Приморском крае действуют уже 69 мер социальной поддержки», – проинформировала Ирина Медведева.
Еще одно направление – работа по увеличению доходов граждан от трудовой деятельности, в частности направленная на снижение неформальной занятости.
«Безусловно, необходимо развивать адресные меры социальной поддержки, не порождающие иждивенчество, а повышающие ценность труда» – убеждена врио вице-губернатора Приморья.
В завершении Ирина Медведева озвучила ряд предложений, которые, по мнению специалистов, могут решить задачу, поставленную Президентом в майском Указе. В частности, рассматривается развитие предоставление государственной социальной помощи на основании социального контракта.
«Выплата на основании контракта не только увеличивает доход, выводит семью из категории малоимущих. Эта мера социальной поддержки, призванная стимулировать семью на преодоление трудной жизненной ситуации», – пояснила Ирина Медведева.
Подводя итоги совещания министр, Максим Топилин поставил перед пилотными регионами задачу завершить подготовку плана мероприятий по повышению реальных доходов граждан и снижению уровня бедности к концу первого квартала 2019 года.
По информации департамента труда и социального развития Приморского края, пилотный проект стартовал в ряде регионов в ноябре 2018 года. Кроме Приморья в число участников вошли Кабардино-Балкарская Республика, Республика Татарстан, Ивановская, Липецкая, Нижегородская, Новгородская и Томская области.
Фото – Минтруд России
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