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Региональный полуфинал игр "Будущее зависит от тебя" состоится во Владивостоке

01 Февраля 2017, 17:26 | Приморье

«МегаФон» объявляет старт ХII открытых Всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов «Будущее зависит от тебя»

1 февраля начались отборочные матчи первого этапа футбольного турнира «Будущее зависит от тебя», который проводится компанией «МегаФон» и благотворительным фондом «Футбол – детям» при поддержке Министерства спорта Российской Федерации, Министерства образования и науки РФ и Российского футбольного союза с 2005 года. Более 5 000 ребят из детских домов и школ-интернатов в 140 городах будут сражаться за право выйти во второй региональный этап соревнований в апреле. Финал чемпионата по традиции состоится в Сочи c 24 по 28 мая 2017 г., победителям достанется главный приз – поездка в Лондон в гости к футбольному клубу «Арсенал».


 

В ХI соревнованиях «Будущее зависит от тебя» в 2016 году участвовали более 5 000 детей из 140 городов России, Беларуси, Казахстана, Латвии, Таджикистана и Южной Осетии, а всего за 11 лет чемпионат охватил свыше 30 000 детей из более чем 3 500 команд. Это единственный федеральный проект такого масштаба, который помогает ребятам со всей страны не только приобщаться к здоровому образу жизни, закалять характер и налаживать общение со сверстниками и взрослыми.

На Дальнем Востоке и Восточной Сибири турнир проводится с 2009 года. Региональные этапы игр пройдут в феврале и марте, полуфинал состоится 3-5 апреля в г. Владивостоке. За право представлять  Дальний Восток и Восточную Сибирь будут бороться спортсмены из детских домов Приморского, Хабаровского, Забайкальского краев, Амурской, Иркутской, Магаданской, Сахалинской, Еврейской автономной областей, республик Бурятия и Саха (Якутия).

Генеральный директор «МегаФона» Сергей Солдатенков отметил: «Проекты по социальной адаптации и семейному устройству сирот – одно из ключевых направлений нашей благотворительной деятельности, и мы стремимся создавать равные возможности для жизни и самореализации детей по всей стране. Я очень рад, что флагманский проект компании в этом направлении продолжает расти и развиваться и привлекает все новых партнеров. Благодаря ему тысячи детей из России и зарубежья получили отличный шанс найти свое место в жизни, обрели новых друзей и наставников и посетили другие города и страны, сделав первые шаги на пути к по-настоящему успешному будущему. Желаю всем участникам этого года успешных матчей!».  

Среди информационных партнеров соревнований – телеканал «Россия-24», спортивный телеканал «МАТЧ ТВ», журнал «Совспорт. Футбол», радио «Спорт FM», спортивный ресурс «Чемпионат», информационно-новостной портал ВЕСТИ.RU, портал новостей в фотографиях BigPicture.ru, а также Федерация спортивных журналистов России. В 2017 году этот список пополнится единственным агентством спортивных новостей «Р-Спорт», которое входит в структуру МИА «Россия сегодня». 

Информационные партнеры соревнований не только подробно освещают все этапы турнира для широкой аудитории, но и предоставляют специальные призы для участников. Так, портал Чемпионат выберет «Самого ценного игрока» (Most Valuable Player - MVP), МАТЧ ТВ – «Лучшего тренера финального этапа», а Федерация спортивных журналистов присудит приз «Fair Play» («честная игра») команде, которая проявит наибольшее уважение к сопернику во время футбольных матчей. «Р-Спорт» отметит специальной номинацией «Стремление к победе» команду далеко продвинувшихся по турнирной сетке игроков, с особенным упорством и энтузиазмом бьющихся за право стать первыми.

Осенью 2017 года при поддержке Министерства иностранных дел РФ за год до проведения Чемпионата мира по футболу в России состоится международный этап турнира, в котором примут участие воспитанники детских домов и школ-интернатов из стран ближнего и дальнего зарубежья. «МегаФон» приглашает к организации международного этапа новых партнеров, деятельность которых соответствует ценностям и духу cоревнований «Будущее зависит от тебя».

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: Мегафон  будущее зависит от тебя 



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