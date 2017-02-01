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"Скорая помощь" Владивостока развивает телемедицину с помощью M2M-технологий

01 Февраля 2017, 13:29 | Приморье

Компания «МегаФон» заключила контракт на оказание услуг связи Станции скорой медицинской помощи города Владивостока. Оператор предоставит лечебному учреждению, активно работающему в направлении развития телемедицины, комплекс услуг, включая M2M, доступ в интернет, каналы связи и голосовые сервисы.

В соответствии с условиями контракта, компания «МегаФон» предоставит КГБУЗ «Скорая медицинская помощь г. Владивостока» канал для доступа в глобальную сеть на скорости до 100 Мбит/с, 6 каналов связи со скоростью от 4 до 12 Мбит/с. для передачи информации между подстанциями краевого центра, а также услуги мобильной и фиксированной телефонии.

В рамках нового контракта сотовый оператор также предоставит учреждению здравоохранения услугу FMC (fixed-mobile substitution), объединяющую мобильную и офисную телефонную связь, 100 федеральных номеров подвижной радиотелефонной связи, 110 номеров с безлимитной передачей GPRS (APN) данных с навигационных устройств карет «скорой помощи», а также с находящихся на их борту планшетов. С помощью планшетов врач может на месте вносить данные о пациенте в электронную карту вызова.  Это помогает в несколько раз сократить время заполнения документации и оптимизировать работу медицинской бригады.

«На протяжении 3 лет «МегаФон» является надежным поставщиком услуг связи для одного из самых социально значимых заказчиков города Владивостока - Станции скорой медицинской помощи, - отмечает директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон» Евгений Ермоленко. - Качественная и стабильная связь для подразделений этой службы особенно важна, и мы очень ценим, что именно нам доверяют обеспечение коммуникации в ситуациях, когда речь идёт о жизни и здоровье людей.  В 2016 году наша компания провела модернизацию оборудования, обеспечивающего каналы передачи данных и доступ к сети интернет для Скорой помощи Владивостока, благодаря чему выросло качество предоставляемых услуг. Также увеличилось количество предоставленных для работы сим-карт».

Сегодня «МегаФон» - один из крупнейших операторов связи для корпоративных и государственных клиентов в России. Среди крупных заказчиков оператора - ведущие российские и зарубежные компании, министерства и ведомства, а также международные операторы связи. Своим корпоративным клиентам «МегаФон» предлагает подключение к интернету с использованием широкополосных каналов передачи данных, развертывание виртуальных защищенных сетей и другие услуги.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

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Теги: связь  Мегафон  скорая помощь 



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