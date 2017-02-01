Актуальные темы
Finam
LentaInformNews
"Скорая помощь" Владивостока развивает телемедицину с помощью M2M-технологий
Компания «МегаФон» заключила контракт на оказание услуг связи Станции скорой медицинской помощи города Владивостока. Оператор предоставит лечебному учреждению, активно работающему в направлении развития телемедицины, комплекс услуг, включая M2M, доступ в интернет, каналы связи и голосовые сервисы.
В соответствии с условиями контракта, компания «МегаФон» предоставит КГБУЗ «Скорая медицинская помощь г. Владивостока» канал для доступа в глобальную сеть на скорости до 100 Мбит/с, 6 каналов связи со скоростью от 4 до 12 Мбит/с. для передачи информации между подстанциями краевого центра, а также услуги мобильной и фиксированной телефонии.
В рамках нового контракта сотовый оператор также предоставит учреждению здравоохранения услугу FMC (fixed-mobile substitution), объединяющую мобильную и офисную телефонную связь, 100 федеральных номеров подвижной радиотелефонной связи, 110 номеров с безлимитной передачей GPRS (APN) данных с навигационных устройств карет «скорой помощи», а также с находящихся на их борту планшетов. С помощью планшетов врач может на месте вносить данные о пациенте в электронную карту вызова. Это помогает в несколько раз сократить время заполнения документации и оптимизировать работу медицинской бригады.
«На протяжении 3 лет «МегаФон» является надежным поставщиком услуг связи для одного из самых социально значимых заказчиков города Владивостока - Станции скорой медицинской помощи, - отмечает директор Приморского регионального отделения компании «МегаФон» Евгений Ермоленко. - Качественная и стабильная связь для подразделений этой службы особенно важна, и мы очень ценим, что именно нам доверяют обеспечение коммуникации в ситуациях, когда речь идёт о жизни и здоровье людей. В 2016 году наша компания провела модернизацию оборудования, обеспечивающего каналы передачи данных и доступ к сети интернет для Скорой помощи Владивостока, благодаря чему выросло качество предоставляемых услуг. Также увеличилось количество предоставленных для работы сим-карт».
Сегодня «МегаФон» - один из крупнейших операторов связи для корпоративных и государственных клиентов в России. Среди крупных заказчиков оператора - ведущие российские и зарубежные компании, министерства и ведомства, а также международные операторы связи. Своим корпоративным клиентам «МегаФон» предлагает подключение к интернету с использованием широкополосных каналов передачи данных, развертывание виртуальных защищенных сетей и другие услуги.
Новости тематики
- "Скорая помощь" Владивостока развивает телемедицину с помощью M2M-технологий
- Три журналиста из Владивостока стали участниками конкурса медиатура "Помогать по-настоящему"
- "Ростелеком" представляет новогоднюю онлайн-игру "Моя Ёлка"
- В Приморье инвалидов научили защищаться от мобильного мошенничества
- В Приморье заработал "Телеканал Деда Мороза"
- Во Владивостоке партнером смены "Info-дети" ВДЦ "Океан" выступил "Ростелеком"
- В Приморье популярные киноленты доступны для просмотра слабовидящим людям
- Владивосток подключен к уникальным онлайн-чтениям "Мастер и Маргарита. Я там был"
- В День рождения ДВФУ студентов посвятили в первокурсники
- Cервис "Управление просмотром" "Интерактивного ТВ" смогут протестировать жители Приморья
Новости раздела
- "Скорая помощь" Владивостока развивает телемедицину с помощью M2M-технологий
- Бизнес-гороскоп: Ракам лучше крепче зажать деньги в клешнях
- С 1 февраля более 800 тысяч россиян набросятся на дальневосточные гектары в Приморье
- В Приморье Центробанк помянули недобрым словом
- В Приморье резервный фонд для подкормки копытных составил более 300 тонн
- Приморцам заглянут в кошелек
- Владивостоку светит безвиз
- На директора приморской компании возбуждено административное дело
- В Китай пытались провезти корень женьшеня в большом объеме
- Три журналиста из Владивостока стали участниками конкурса медиатура "Помогать по-настоящему"
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Популярно
- Остров Русский отдали на откуп российскому миллиардеру
- Полицейские в Приморье подозреваются в странных взаимоотношениях
- Приморцам заглянут в кошелек
- ЭРА-ГЛОНАСС парализовала ввоз японских автомобилей в Приморье
- Москвичи купили в Приморье скотобойню
- Приморский банк на выходных обокрали на миллионы рублей
- Сын первого вице-премьера Шувалова служил в секретной военной части на острове Русский
- У аэропорта Владивосток сменятся директора
- Бывший чиновник Приморья задержан за взятку в Крыму
- В Приморье появится суперпорт в расчете на Китай