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Метеорологическая станция "Владивосток" отмечает 100-летний юбилей
На протяжении века метеорологи станции «Владивосток» записывают погодные данные, которые передают синоптикам. На их основе и формируются прогнозы погоды, без знания которых немыслима сегодняшняя жизнь. Для этого на станции есть как автоматическое оборудование, так и ручное, которое обслуживают специалисты, пишет деловая газета "Золотой Рог".
В 1917 году на западном склоне сопки Орлиное Гнездо во Владивостоке был организован первый пункт метеонаблюдений «Владивосток-обсерватория», на котором начали записывать погодные данные. В феврале 1959 года из-за застройки окружающей территории новыми жилыми домами станция была перенесена на северо-западный склон сопки Буссе, где она работает и по сей день. Площадка метеостанции располагается высоко над жилыми домами и промышленными объектами, поэтому в Примгидромете станцию еще называют «Гора».
Сегодня здесь трудятся пять человек: четыре наблюдателя и начальник. Их обязанности заключаются в том, чтобы каждые три часа передавать данные с приборов в отдел прогнозирования. Температура воздуха, давление, скорость и направление ветра, количество осадков и влажность воздуха – все эти сведения проверяются не только человеком с помощью градусников и барометров, но и выдаются автоматической станцией, а после специальной электронной телеграммой передаются в центр Примгидромета. Кстати говоря, станция работает по «гринвичу» - это сделано, чтобы всемирный центр погоды получал показатели в одно время.
«Все автоматизировать пока не получается, потому что только человеческий глаз может различить, например, какая в данный момент форма облаков – от этого зависят предстоящие осадки. Но человек необходим не только для различения облаков, также он смотрит за оборудованием, которое может выйти из строя или сломаться», - подчеркнула начальник метеостанции Виктория АНТОНОВА.
Всего по краю расположено около 40 подобных метеостанций, но во Владивостоке она - единственная. По словам специалистов Примгидромета, метеостанция служит полигоном для отработки новых технологий сбора гидрометеорологической информации. Здесь установлена автоматическая метеостанция, отрабатываются новые системы связи и новое оборудование. Данные автоматических наблюдений отображаются на главной странице сайта «Примпогода». Информация о фактической погоде, собранная именно на этой метеостанции, регулярно распространяется в эфире различных городских и краевых СМИ.
«За годы работы метеостанции здесь многое поменялось. В 1986 году мы еще работали со счетами, перфораторами и другим устаревшим оборудованием. Тогда на станции было печное отопление. Чуть позже у нас стали появляться компьютеры, обновляться другое оборудование», - вспоминает бывший начальник метеостанции «Владивосток» Александр ПЕТРЕНКО.
За сто лет своего существования метеостанция «Владивосток» внесла огромный вклад в изучение климатических и погодных особенностей краевого центра и бухты Золотой Рог. Сегодня работа станции не потеряла своей актуальности. На основе данных этого пункта наблюдений синоптики Примгидромета составляют прогнозы погоды, выпускают штормовые предупреждения, от которых зачастую зависит режим работы многих предприятий, портов, коммунальных и жизнеобеспечивающих служб всего Владивостока.
Иван КРЫШАН. Газета «Золотой Рог», Владивосток.
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За 100 лет не научились нормально прогнозировать погоду в одном и том же месте, за 100 лет, Карл!!!