Более 100 наркопритонов ликвидировано наркополицейскими Приморья в 2010 году

В Приморском крае, несмотря на тенденцию снижения количества наркозависимых за 2010 год на 3,4%, относительный показатель наркобольных в 1,7 раза превышает общероссийский уровень.

31 января в Управлении ФСКН России по Приморскому краю состоялся брифинг начальника Управления полковника полиции И. Г. СТЕПАНЕНКО, на котором были подведены итоги работы наркополиции в 2010 году и обозначены основные задачи на текущий год.

Как было отмечено в ходе брифинга, в Приморье в целом сформирована система антинаркотической работы, которая включает в себя как борьбу с предложением наркотиков, то есть правоохранительную деятельность, так и сокращение спроса на наркотики – профилактику наркомании.

Закономерным результатом всестороннего подхода к проблеме благодаря объединению усилий всех взаимодействующих структур стало устойчивое снижение уровня наркомании в Приморье. По предварительным данным, число больных наркоманией, состоящих на учете в Приморском краевом наркологическом диспансере, за 2010 год снизилось еще на 3,4% по сравнению с 2009 годом (по итогам 2009 года на учете состояло 8582 человек). Напомним, что в начале 2004 года, когда наркополиция края только разворачивала свою деятельность, на учете находился 11531 наркобольной. Снижение достигнуто, в первую очередь, вследствие реализации краевой целевой программы «Приморье без наркотиков на 2005-2010 годы», обеспечивающей стратегию государственной антинаркотической политики в Приморском крае. И тем не менее, несмотря на тенденцию снижения количества наркозависимых в крае, по относительному показателю наркобольных на 100 тыс. населения Приморский край пока еще в 1,7 раза превышает общероссийский уровень.

Как пояснил начальник Управления полковник полиции И. Г. СТЕПАНЕНКО, в течение 2010 года особое внимание органы наркоконтроля уделяли приоритетным направлениям: борьбе с организованными формами наркопреступности; подрыву ее экономических основ; пресечению межрегиональных каналов наркотрафика; ликвидации разветвленных сетей наркосбыта и наркопритонов; дальнейшему совершенствованию межведомственного взаимодействия в сфере реализации государственной антинаркотической политики, профилактики наркомании и борьбы с наркопреступностью.

За год наркополицейские раскрыли 1304 преступления, причем 1072 из них (82,2%) относится к тяжким и особо тяжким. 812 раскрытых преступлений связаны со сбытом наркотиков и психотропных веществ, то есть подпадают под действие ст. 228.1 УК РФ.

Следственная служба приморской наркополиции в прошедшем году завершила расследование 523 уголовных дел, которые с утвержденными обвинительными заключениями были направлены в суды Приморского края.

В 2010 году наркополицейскими ликвидировано более 100 наркопритонов и более 400 точек сбыта наркотиков.

В течение 2010 года по материалам органов наркоконтроля к уголовной ответственности привлечено 674 лица. Такое соотношение говорит о том, что суды Приморского края без снисхождения относятся к лицам, обвиняемым в наркопреступлениях, и условное наказание сегодня применяется нечасто (хотя еще в 2004 году, когда органы наркоконтроля только начинали свою работу, две трети обвиняемых в наркопреступлениях приговаривались к лишению свободы условно).

Так, к длительным срокам лишения свободы Приморским краевым судом были приговорены участники преступного сообщества по сбыту героина и эфедрина. Лидер преступонго сообщества Сергей Николаев 9 января 2009 года находясь в следственном изоляторе, покончил жизнь самоубийством. Восемь его соучастников предстали перед законом, получив от 6,3 до 13 лет лишения свободы.

Следствием было установлено, что в период преступной деятельности сообщества с января по ноябрь 2008 года его участниками был получен совокупный доход на сумму примерно в 13 миллионов 500 тысяч рублей, которые расходовались на нужды преступного сообщества и личные нужды его участников. Также в ходе обыска по месту проживания Николаева было изъято 44500 ЕВРО и 200000 рублей. При задержании членов преступного сообщества оперативники наркоконтроля изъяли 195 свертков с героином и 810 таблеток эфедрина.

Борьба с организованными формами преступности остается приоритетным направлением работы наркополиции. Всего в течение года было ликвидировано 84 групп лиц по предварительному сговору (в 2009 году - 81), 34 организованных преступных групп (в 2009 году - 20), а также одно преступное сообщество. В настоящее время наркополицейские продолжают оперативные и следственные действия в отношении нескольких десятков группировок

Борьба с наркобизнесом невозможна без подрыва его экономических основ, который включает в себя изъятие наркотиков и полученных от их незаконного оборота денежных средств, арест незаконного нажитого имущества. Так, в 2010 году у наркодельцов было арестовано имущества, денег и ценностей на сумму свыше 2 млн рублей. Также было изъято 918 единиц оружия и боеприпасов, 1,4 кг тротила.

Только в первом квартале 2010 года сотрудники УФСКН РФ по Приморскому краю ликвидировали два крупных канала героинового наркотрафика, в результате чего были задержаны представители двух этнических преступных группировок, в которые входили граждане Азербайджана, уроженцы Ингушетии и Северной Осетии, у них изъято 4 кг героина.

Стоит отметить, что каналы героинового наркотрафика преступники пытаются наладить и в отдаленные районы Приморья. Так, например, в марте прошлого года оперативными сотрудниками наркоконтроля перекрыт канал поставок героина из г. Владивостока в г. Дальнегорск. В отдаленный от краевого центра Дальнегорск героин поступал в посылках с личными вещами наркоторговцев, которые они передавали через водителей маршрутных автобусов. Операция проходила одновременно в двух городах: во Владивостоке наркополицейские задержали поставщиков героина, а в Дальнегорске – сбытчиков. Всего у задержанных изъято 150 разовых доз «зелья», электронные весы для взвешивания наркотиков, денежные средства в рублях и долларах США, а также револьвер и патроны к нему.

В то же время, наркотики каннабисной группы, напротив, вывозятся из Приморья в такие регионы, как Магаданская область, Камчатский край и Сахалинская область.

Так, совместно с Управлением ФСБ России по ТОФ в августе 2010 года пресечена преступная деятельность группы лиц, организовавших посредствам военных самолетов канал поставок крупных партий гашишного масла в Камчатский край. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий, изъята приготовленная для отправки посылка, в которой находилось более 400 гр гашишного масла. Сотрудниками Управления ФСКН России по Камчатскому краю выявлена причастность еще двух лиц к данной преступной деятельности, в отношении которых возбуждены уголовные дела по ст. 228.1 УК РФ.

Всего в течение минувшего года ликвидировано 14 каналов поставок наркотических средств, в том числе 4 межрегиональных.

В 2010 году наркополицией Приморского края было раскрыто 25 преступлений, связанных с контрабандой наркотических средств, психотропных и сильнодействующих веществ (ст. 188 УК РФ). В частности, речь здесь идет о контрабанде ввозимых из КНР средств для похудения, содержащих сильнодействующее и опасное для здоровья вещество сибутрамин с длинным перечнем тяжелых побочных эффектов.

Так, в июле 2010 вступил в законную силу приговор Фрунзенского районного суда в отношении жительницы г. Владивостока 1988 года рождения, которая пыталась вывести из КНР более 200 капсул сибутраминсодержащих средств для похудения.

Учитывая сложную ситуацию, связанную с незаконным перемещением через границу подконтрольных веществ, приморское управление наркоконтроля ежегодно принимает активное участие в межведомственной операции «Канал», направленной на перекрытие каналов контрабанды наркотиков в Приморский край. В прошлом году правоохранительным органами в рамках операции выявлено 59 преступлений.

За 2010 год силами наркополиции в Приморье изъято 4 т 889 кг наркотических средств, психотропных, сильнодействующих и ядовитых веществ и их прекурсоров, а это миллионы разовых доз не дошедшие до конечного потребителя.

Основной объем изъятых Управлением наркотиков по-прежнему составляют распространенные в крае марихуана, гашиш и гашишное масло, производимые из конопли. В ходе операции «Мак-2010» наркополицейские изъяли ряд крупных партий марихуаны весом в сотни килограммов (при том, что уже 100 граммов марихуаны являются особо крупным размером, и сбыт наркотика в таком количестве наказывается лишением свободы на срок до 20 лет).

В прошлом году в рамках операции «Мак» механическим способом, путем скашивания и опрыскивания гербицидами было уничтожено почти 15 тысяч тонн наркотикосодержащих растений, что в 4 раза превышает показатель 2009 года.

Органами наркоконтроля Приморского края уделяется особо пристальное внимание вопросу распространения героина в крае. В течение прошлого года из незаконного оборота наркополицейские изъяли более 10 кг этого наркотика, что составляет 76% от общего количества героина изъятого всеми правоохранительными органами Приморского края.

В Приморском крае в прошедшем году выявлено 10 преступлений по фактам сбыта дезоморфина. Пресечена деятельность 6 наркопритонов, в которых осуществлялся его сбыт и потребление.

Необходимо добавить, что использование достижений бурно развивающейся химической науки в преступных целях приводит к постоянному выбросу на черный рынок все новых и новых наркотиков. Так, бурю негодования вызвало стремительное распространение в Приморье синтетических психостимуляторов - мефедрона и метилона. Это типичные компоненты новых психоактивных веществ, которые продавались под видом солей для ванн, подкормки для растений, зубных порошков, ароматизаторов воздуха и др. Вред, наносимый человеческому здоровью, например, мефедроном, сопоставим и многократно превышает таковой от кокаина и амфетаминов. В связи с этим, постановлением Правительства РФ от 29 июля 2010 года № 578 данные препараты внесены в список подконтрольных на территории России веществ. В соответствии с действующим законодательством, лица, осуществляющие незаконный оборот указанных наркотических средств, привлекаются к уголовной ответственности также как за героин, марихуану и другие наркотики, а потребители - к административной.

Основные задачи наркополиции Приморья на 2011 год будут заключаться в совершенствовании оперативной, следственной и профилактической работы с учетом всех изменений, происходящих в оперативной обстановке, государственной политике и законодательстве. Уже сейчас запланировано проведение операции ряда совместных оперативно-профилактических операций таких как «Мак-2011», «Героин», а также профилактические и проверочные мероприятия среди учащихся и военнослужащих. Будет продолжена работа на социально-значимых и техногенно-опасных объектах, в том числе на строящихся объектах саммита АТЭС-2012. Основные усилия будут сосредоточены и на дальнейшем совершенствовании международного сотрудничества с антинаркотическими ведомствами стран Азиатско-Тихоокеанского региона.

Александр Каргиев, группа информации и общественных связей приморского управления наркоконтроля.