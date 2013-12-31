Население столицы Дальнего Востока превысило 600-тысячный рубеж

До середины 90-х годов численность населения Хабаровска ежегодно росла, пик пришелся на 1995 год, когда в городе проживало 607,5 тыс. хабаровчан. Но в период с 1994 года по 2006 год город потерял около 27 тыс. человек. Наименьшая численность населения города Хабаровска зафиксирована в 2007 году - 577,3 тыс. человек.

Как отмечает начальник управления экономического развития администрации города Александр АНИСИМОВ, начиная с 2007 года в демографическом развитии города произошли позитивные сдвиги: впервые с 1996 года увеличилась численность населения, стало больше создаваться новых семей, наметилась устойчивая тенденция роста рождаемости. В 2012-ом в Хабаровске впервые за последние 20 лет зафиксирован естественный прирост населения (693 человека). А положительный миграционный прирост наблюдается все последнее десятилетие - только за последние пять лет миграционный прирост составил более 20 тыс. человек. В 2012 году население города выросло на 8 тыс. чел. А 24 декабря 2013 года число жителей вновь превысило 600 тысяч человек. 600-тысячным хабаровчанином в 2013 году стал мальчик весом 3900 г, родившийся в роддоме №4, в семье Дениса и Ольги ВОЛКОВЫХ.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.