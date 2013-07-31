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Восстановлено автомобильное движение в пострадавших от ливней районах Приморья
Несмотря на непрекращающийся в отдельных районах Приморья дождь, восстановлено автомобильное движение по краю.
По информации департамента дорожного хозяйства Приморского края, восстановлен один из самых сложный участков – подъезд к селу Кокшаровка Чугуевского района, ранее в результате обильных ливней там был снесен мост.
В Кавалеровском районе восстановлено транспортное сообщение с селом Зеркальное, по временному мосту ездят автомобили. Монтаж капитального моста начнется в ближайшее время, как только спадет вода.
На дороге «Кавалерово – Дальнегорск» идет отсыпка грунта.
На трассе «Рудная пристань – Пластун» восстановлено движение, в этот район отправилась бригада МЧС, которая работала в селе Кокшаровка Чугуевского района.
Продолжается ликвидация обильных размывов, расчищаются селевые сходы. Как отмечают специалисты, после схода воды начнется обустройство всех дорог и монтаж капитальных мостов.
В Приморском крае продолжает действовать краевой оперативный штаб, задача которого – принимать меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций, снижению размеров ущерба и потерь, связанных с прохождением циклона.
В состав штаба вошли специалисты департамента гражданской защиты ГКУ Приморского края по пожарной безопасности, ГОЧС, УМВД России по Приморскому краю, ГУ МЧС России по Приморскому краю, ФГБУ «Приморское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», профильных департаментов администрации края, сообщает пресс-служба администрации Приморского края.
Также по поручению губернатора Владимира Миклушевского в наиболее пострадавших от циклонических ливней районах работают директора департаментов Приморского края. Их задача – на месте контролировать проведение аварийно-восстановительных работ.
Также продолжается рабочая поездка вице-губернатора Приморского края Александра Лось по территориям, пострадавшим от удара стихии. По поручению губернатора края Александр Лось инспектирует ход восстановительных работ.
ZRPRESS.ru, Владивосток.
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