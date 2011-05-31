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31 мая Хабаровску исполняется 153 года
В последнее десятилетие город живет в состоянии непрерывного развития. Будучи передовым во многих сферах муниципального управления, Хабаровск в несколько раз увеличил доходную базу своего бюджета, доведя ее в 2011 году почти до 11 млрд рублей в редакции последней бюджетной корректировки, выполненной депутатами городской думы накануне празднования Дня города.
Здесь реализуются крупнейшие проекты модернизации жизнеобеспечения, возникают новые объекты архитектуры и благоустройства, идут поиски вариантов решения вечного для всех россиян жилищного вопроса, снижаются очереди в детские сады, растет доля предпринимательства в экономическом обороте. Однако, пожалуй, самое главное, что отличает городское хозяйство в последние годы – его управляемость. Именно благодаря управляемости общероссийские эксперименты с ЖКХ в Хабаровске проходят без заметных потрясений, город считается одним из самых благоустроенных в России.
Городская экономика, дав импульс развитию бизнеса, не провалилась в кризис, а ее муниципальный сектор перестал быть убыточным и дает прибыль городскому бюджету. Контроль над ситуацией позволяет местным властям реагировать даже на природные изменения. Минувшей зимой была масса замечаний по поводу уборки выпавшего сверх всяких норм и ожиданий снега. Однако муниципалитет не только вынес удар критики, не позволил возникнуть транспортному параличу, но и сделал организационные выводы, произвел закупки техники, способной в будущем, при возникновении подобной ситуации, успешней бороться со стихийными напастями. В городе чувствуется хозяйская ответственность за происходящее, без деления на то, входит какое-либо явление в компетенцию мэрии или нет.
Власти Хабаровска, находясь ближе всех к жителям, несут бремя ответственности за все и вправе в этот день принять слова признательности за все. Ведь, несмотря на то, что ругают их жители чаще, благодарности они заслуживают больше. Во всяком случае, в День города.
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