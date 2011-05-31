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Кто в доме плательщик?
Депутаты Законодательной думы Хабаровского края предлагают включить юридических лиц в число плательщиков общедомовых начислений (ОДН). Такое решение возникло в результате нескольких месяцев работы комиссии регионального парламента по мониторингу за ростом тарифов в сфере ЖКХ.
Как рассказал «ЗР» первый заместитель председателя регионально думы, председатель комиссии Сергей ЛУГОВСКОЙ, в составе комиссии кроме депутатов находятся представители прокуратуры, профсоюзов, региональной энергетической комиссии, федеральной антимонопольной службы, краевого министерства ЖКХ, комитета по энергетике, а создана она была для контроля за тем, чтобы тарифы на жилищно-коммунальные услуги в регионе в 2011 году не превышали 15%.
Проведенная в начале года проверка показала, что в целом 15-процентная планка роста платежей за электроэнергию, тепло, водоснабжение и канализацию по Хабаровскому краю не превышена. Исключением из правила стал только поселок Хор, где не было понимания между поставщиками теплоэнергии, управляющей компанией и местными властями, в результате чего тарифы выросли больше ограничения, жителям приносили по две квитанции и вообще образовался конфликт, в решение которого пришлось вмешаться даже органам прокуратуры.
В тарифах на жилищные услуги, куда входят платежи за техобслуживание домов, вывоз мусора и прочие услуги, включенные в квитанции квартплаты, картина оказалась не столь благостной. В этом секторе цену за свои услуги ставят сами управляющие компании или ТСЖ, а потому 15-процентный барьер превышался не в одном месте. Отмечался рост и в 4, и в 6 раз. Сергей Луговской говорит, что с завысившими стоимость услуг компаниями, при помощи министерства ЖКХ края, с подключением при необходимости прокуратуры и других ведомств была проведена работа, и они согласились ограничить свои аппетиты общеустановленным нормативом.
Самый острый вопрос общедомовых начислений за потребленную вне квартир электроэнергию. Информационное пространство края периодически наполняется сообщениями о выплатах отдельными жильцами фантастических сумм за ОДН, значительно превышающих показания индивидуальных счетчиков. В ходе разбирательств оказалось, что до конца не выверена методика начисления этих платежей, в результате если какие-то из жильцов попросту воруют электроэнергию, оплачивать их потребление заставляют живущих по закону и совести. Кроме того, чем большие объемы показывает индивидуальный счетчик, тем больше его хозяин платит по ОДН, хотя никакой видимой связи между этими видами потребления нет, а юридические лица, имеющие помещения в доме, вообще не платят по ОДН.
По промежуточным итогам работы комиссии Законодательная дума Хабаровского края и приняла постановление об обращении в Государственную Думу РФ с предложением внести изменения в Жилищный кодекс. Суть предлагаемых изменений заключается в том, чтобы сами жильцы имели возможность выбирать: заключать им договор напрямую с энергетиками или через посредничество управляющих компаний. Кроме того, предлагается законодательно возложить необходимость платежей по ОДН и на юридических лиц.
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