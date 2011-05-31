www.zrpress.ru
Курсы валют ( )
USD: 62.83 р. 100 JPY: 56.9 р.
EUR: 73.94 р. 10 CNY: 94.96 р.
Индексы ( )

|

Актуальные темы

Finam

Новости finance.comon.ru

LentaInformNews

Общество
Распечатать

Кто в доме плательщик?

31 Мая 2011, 13:00 | Хабаровск

Депутаты Законодательной думы Хабаровского края предлагают включить юридических лиц в число плательщиков общедомовых начислений (ОДН). Такое решение возникло в результате нескольких месяцев работы комиссии регионального парламента по мониторингу за ростом тарифов в сфере ЖКХ.

Как рассказал «ЗР» первый заместитель председателя регионально думы, председатель комиссии Сергей ЛУГОВСКОЙ, в составе комиссии кроме депутатов находятся представители прокуратуры, профсоюзов, региональной энергетической комиссии, федеральной антимонопольной службы, краевого министерства ЖКХ, комитета по энергетике, а создана она была для контроля за тем, чтобы тарифы на жилищно-коммунальные услуги в регионе в 2011 году не превышали 15%.

Проведенная в начале года проверка показала, что в целом 15-процентная планка роста платежей за электроэнергию, тепло, водоснабжение и канализацию по Хабаровскому краю не превышена. Исключением из правила стал только поселок Хор, где не было понимания между поставщиками теплоэнергии, управляющей компанией и местными властями, в результате чего тарифы выросли больше ограничения, жителям приносили по две квитанции и вообще образовался конфликт, в решение которого пришлось вмешаться даже органам прокуратуры.

В тарифах на жилищные услуги, куда входят платежи за техобслуживание домов, вывоз мусора и прочие услуги, включенные в квитанции квартплаты, картина оказалась не столь благостной. В этом секторе цену за свои услуги ставят сами управляющие компании или ТСЖ, а потому 15-процентный барьер превышался не в одном месте. Отмечался рост и в 4, и в 6 раз. Сергей Луговской говорит, что с завысившими стоимость услуг компаниями, при помощи министерства ЖКХ края, с подключением при необходимости прокуратуры и других ведомств была проведена работа, и они согласились ограничить свои аппетиты общеустановленным нормативом.

Самый острый вопрос общедомовых начислений за потребленную вне квартир электроэнергию. Информационное пространство края периодически наполняется сообщениями о выплатах отдельными жильцами фантастических сумм за ОДН, значительно превышающих показания индивидуальных счетчиков. В ходе разбирательств оказалось, что до конца не выверена методика начисления этих платежей, в результате если какие-то из жильцов попросту воруют электроэнергию, оплачивать их потребление заставляют живущих по закону и совести. Кроме того, чем большие объемы показывает индивидуальный счетчик, тем больше его хозяин платит по ОДН, хотя никакой видимой связи между этими видами потребления нет, а юридические лица, имеющие помещения в доме, вообще не платят по ОДН.

По промежуточным итогам работы комиссии Законодательная дума Хабаровского края и приняла постановление об обращении в Государственную Думу РФ с предложением внести изменения в Жилищный кодекс. Суть предлагаемых изменений заключается в том, чтобы сами жильцы имели возможность выбирать: заключать им договор напрямую с энергетиками или через посредничество управляющих компаний. Кроме того, предлагается законодательно возложить необходимость платежей по ОДН и на юридических лиц.

Автор: Александр Зубов
Теги:



Новости тематики




Новости раздела








Комментарии

  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:

Популярно

Loading...

MarketGidNews

© ООО «Издательская компания «Золотой Рог», 1996—2011 гг.

Свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-8116 от 24.07.2003 г. Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций.

Об использовании материалов сайта

Учредитель и издатель: ООО «Издательская компания «Золотой Рог»

Адрес
690106 Владивосток, пр-т «Красного знамени», 10
Главный редактор А.Н.Пушкарёв

Контакты
Тел./факс: (4232) 45-04-85, 45-03-94
E-mail: priem@zrpress.ru

Отдел рекламы
Тел./факс: (4232) 45-87-22, 45-92-22
E-mail: ads@zrpress.ru