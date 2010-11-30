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Поток через Хабаровский аэропорт прирос
30 Ноября 2010, 14:32 | Хабаровск
Рост пассижиропотока Хабаровского аэропорта по итогам 9 мес. вырос на 32,5% к аналогичному периоду 2009 г. Услугами аэропорта Хабаровск воспользовались 1 241,8 тыс. пассажиров, что на 304,6 тыс. больше, чем за этот период год назад.
Также за 10 месяцев увеличился и объем грузовых перевозок - на 43%, даже почтовых отправлений стало больше на 4%. Таким образом, объем грузопотока аэропорта Хабаровск по сравнению с 10 месяцами 2009 г. увеличился на 40,6%.
Также за 10 месяцев увеличился и объем грузовых перевозок - на 43%, даже почтовых отправлений стало больше на 4%. Таким образом, объем грузопотока аэропорта Хабаровск по сравнению с 10 месяцами 2009 г. увеличился на 40,6%.
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