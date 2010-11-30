Главный дальневосточный ресурс - Китай

Экономика российского Дальнего Востока вот уже 20 лет тесно взаимосвязана с экономикой ближайшего соседа - Китая. Однако огромное население Поднебесной рядом с неотвратимо пустеющим востоком России настораживает многих. Сегодня нередко можно услышать разговоры о грядущей «китайской экспансии», «китайской угрозе» и т.п. Между тем существует альтернативный, вполне обоснованный взгляд на данный вопрос - своей теорией с «ЗР» поделился профессор, заведующий кафедрой философии Тихоокеанского государственного университета Леонид БЛЯХЕР.

- Леонид Ефимович, сегодня бытуют мнения, что, несмотря на экономически выгодное сотрудничество российского Дальнего Востока с КНР, наша территория в перспективе может стать собственностью Китая. Мол, китайцы представляют опасность для ДФО. Вы, говорят, обратного мнения?

- Идея китайской угрозы, прежде всего, архаична. Дело в том, что в советские годы вся экономика и социальная инфраструктура региона нужны были лишь для того, чтобы обслуживать Дальневосточный военный округ и Тихоокеанский флот. Конечно, такие воззрения довольно прочно пропечатываются в народном сознании и просто так никуда не исчезают. На сегодняшний день политэкономическая ситуация изменилась радикально. Китай - не угроза, а главный дальневосточный ресурс.

Во-первых, это потребитель нашего сырья, а, во-вторых, поставщик квалифицированных рабочих кадров. В этом плане, кстати, Дальний Восток имеет преимущество перед западными регионами, поскольку уровень профессионализма среднеазиатских рабочих, в отличие от китайских, практически нулевой, да и криминала там хватает...

В общем, есть устойчивый миф о китайской опасности, а есть реальность, которая говорит о том, что Китай - наш основной партнер. И в ближайшие годы у российского Дальнего Востока другого, столь же равноценного, партнера не будет. Более того, в отличие от федеральных денег, которые начали поступать сюда в огромных количествах, китайские инвестиции порождают дальневосточный бизнес, а не убивают его. Федеральные же инвестиции практически лишь снижают уровень социального напряжения в регионе, но вместе с тем уничтожают самостоятельно действующие бизнес-структуры, ориентированные на внешний рынок.

Поймите, китайцам граница с Россией также нужна и даже жизненно необходима по довольно простой политэкономической причине. Между постиндустриальным Шанхаем и доиндустриальным Харбином существует большая разница в уровнях жизни. Идея о благополучном преодолении Китаем финансового кризиса - такая же глупость, как мысль о том, что мы выбираемся из кризиса. В КНР безработица, а безработные - это всегда люди повышенной социальной опасности. Поэтому Китай просто передает этих рабочих нам, избавляясь от опасных слоев населения. Причем опасны они лишь тогда, когда безработны. Нам это также выгодно - Дальний Восток получает квалифицированную и недорогую рабочую силу, причем для тех сфер экономики, куда русские идут неохотно. Поэтому китайцы вполне готовы инвестировать в Дальневосточный регион, чтобы создать здесь некую инфраструктуру, куда можно было бы «откачивать» безработное население. И получается, что мы руками китайцев можем осваивать наш регион.

- Но разве не опасно, что, согласно статистике, население на Дальнем Востоке постепенно сокращается?

- Чтобы сказать, хорошо это или плохо, нужно сначала ответить на вопрос: а сколько надо? С одной стороны, по официальной статистике, у нас все плохо - якобы мы все вымираем, разъезжаемся... Эдакие дальневосточные страшилки. Но каково реальное положение дел? В советские годы предприятия были трудоизбыточными - зачем вводить новую технологическую линию, если можно посадить 25 дешевых работников, которые сделают то же самое? Получается, что уезжает избыточное население. Тех, кто остался, вполне достаточно. Однако здесь еще важно такое понятие, как миграционная готовность. К 2000 году она снизилась до нуля, то есть люди не хотели уезжать с Дальнего Востока. Сегодня ее уровень вновь возрастает.

- Причем снимается с места активное население. Что, по вашему мнению, может остановить отток дальневосточников и побудить жителей других регионов приезжать сюда?

- Все, что нужно сделать - это освободить бизнес. Тогда люди поедут на Дальний Восток, и их будет столько, сколько нужно. Ведь что произошло в том же Китае? Некогда бедным северным районам, куда сегодня активно ездят за дешевым ширпотребом дальневосточники, дали полную экономическую свободу. Именно на этом может возродиться и российский Дальний Восток. По большому счету, надо просто не мешать людям жить. Необходимо лишь сформировать определенные экономические правила, которые не могут быть одинаковы для Владивостока и Нижнего Новгорода, - и все будет хорошо, и люди сюда поедут. Не нужно создавать законы, загоняющие бизнес в некорректные рамки. Достаточно вспомнить благоприятные экономические годы с 1999 по 2005: на Дальнем Востоке действовал нормальный, развитый, достаточно структурированный бизнес. Он был хотя и «серый», но кормил все сопряженные сферы деятельности: архитектуру и строительство, медицину и образование. Было достаточно комфортно, люди находили себе применение.

Регион действительно может быть успешным без огромных федеральных инвестиций, ведь любое «далеко» - это к чему-нибудь близко. Сложилось так, что Дальний Восток оказался отдаленным только от столицы собственного государства. Рядом же оказались мощные постиндустриальные экономики Гонконга, Осаки, Шанхая и др. - экономики, которые порождают инновации, содержат огромный финансовый избыток, а значит, готовы инвестировать в Дальний Восток и покупать нашу продукцию.