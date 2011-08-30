Буксир для ВМФ

На Хабаровском судостроительном заводе на воду спущен морской буксир ледового класса неограниченного района плавания, заложенный 16 июня 2007 года, построенный по заказу ВМФ РФ.

Теперь корабль будет переведен на сдаточную базу во Владивосток, где после дооснащения будет сдан заказчику до конца 2011 года.