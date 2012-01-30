Хабаровчане не будут платить за свет в подъезде

Решением судебной коллегии по иску прокурора Краснофлотского района г. Хабаровска на ОАО «Дальневосточная энергетическая компания» возложена обязанность произвести перерасчет незаконно начисленной платы за электроэнергию на общедомовое потребление.

Прокуратура Краснофлотского района г. Хабаровска по обращению местной жительницы провела проверку законности действий ОАО «ДЭК» по начислению платы за потребленную электрическую энергию, потраченную на общедомовые нужды с использованием общедомовых приборов учета.

С учетом выявленных нарушений прокурором в суд направлено исковое заявление к ОАО «ДЭК» о признании незаконным расчета платы за электроэнергию на общедомовое потребление и ее перерасчете. Суд первой инстанции в удовлетворении исковых требований прокурору отказал.

Судебная коллегия по гражданским делам Хабаровского краевого суда, отменяя данное решение по доводам кассационного представления прокурора, указала следующее.

Управление многоквартирным домом, в котором проживает заявительница, осуществляет МУП г. Хабаровска «Служба заказчика по жилищно-коммунальным услугам». Между данной организацией и ОАО «ДЭК» достигнуто соглашение о передачи функций по сбору платежей за потребленную электроэнергию в местах общего пользования и на общедомовые нужды филиалу ОАО «ДЭК».

Однако, как сторона по договору энергоснабжения, гарантирующий поставщик (энергосбытовая организация) не вправе производить расчет и требовать напрямую от жильцов многоквартирного дома, обслуживаемого управляющей организацией, плату за электроэнергию, израсходованную на общедомовые нужды, а также компенсацию потерь электроэнергии, поскольку такие граждане не являются исполнителями услуги по надлежащему содержанию общего имущества дома, не влияют на эффективность энергозатрат при использовании такого имущества, не осуществляют функцию управления домом, следовательно, не обязаны заключать договоры на покупку электроэнергии для ее использования на общедомовые нужды.

Обязанности по управлению общим имуществом дома согласно ст. 161, 162 Жилищного кодекса РФ и на основании соответствующего договора возлагаются на управляющую организацию, которая несет обязанность перед энергосбытовой организацией по оплате энергозатрат, вызванных общедомовыми нуждами.

В свою очередь указанные расходы управляющей организации подлежат включению в счета на оплату коммунальной услуги электроснабжения, которые такая организация вправе предъявлять к оплате жильцам многоквартирного дома с обоснованием их возникновения.

Не передавая дело на новое рассмотрение, судебная коллегия приняла новое решение об удовлетворении требований прокурора и обязании ОАО «ДЭК» произвести перерасчет платы за электрическую энергию в соответствии показаниями индивидуального прибора учета электрической энергии, сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края.

"Золотой Рог".